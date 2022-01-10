早安世界》林靜儀當選台中第2選區立委 林昶佐罷免案遭否決

林靜儀當選中二區立委 林昶佐罷免案遭否決

台中市第2選區立委補選、台北市第5選區立委罷免案9日同步登場，結果民進黨候選人林靜儀以接近8000票的差距擊敗國民黨籍候選人顏寬恒，至於無黨籍立委林昶佐罷免案，同意票雖然多於不同意票，但同意票距離罷免門檻的5萬8756票仍差3943票，罷免案未能通過。中二區補選被視為年底台中市長選舉前哨戰，藍綠陣營及專家學者都認為，投票結果影響最大的是朝野陣營的士氣。民進黨內解讀罷昶案投票結果，認為泛綠在台北市經營要更努力。國民黨人士說，儘管藍營在北市的基本盤仍在，但黨中央未來恐更加弱化，黨內整合面臨挑戰；這次選舉結果顯示黨主席朱立倫所領導的黨中央在政治判斷上出現問題，戰略、戰法錯誤，重創朱立倫黨內威望，年底縣市長的選將若選擇與黨中央保持距離，對選情將是重大警訊。（看完整報導）

林靜儀台中立委補選5區全贏 展現女醫爆發力

民進黨候選人林靜儀9日當選台中市第2選區立委後，感謝各界支持，並強調權力屬於人民。她的對手顏寬恒承認敗選，他說自己是在地的孩子，心在這裡不曾離開，並表示未來會更加認真、打拚。47歲的林靜儀是相當資深的婦產科醫師，在短短2個月內翻轉選情，讓長期在地經營的顏家二度吞敗，展現了驚人的選戰爆發力，且有別於原立委陳柏惟的罷免案，林靜儀在選區內的5個地區得票全都超過對手。學者分析，林靜儀能夠勝選，選民結構改變與外來人口等因素是關鍵，民進黨密集動員也是重要因素。（看完整報導）

林昶佐罷免案未過 學者：力量分散是主因

無黨籍立委林昶佐對於反對者提出的罷免案未能通過表示，面對一關又一關，公投守住、台中補選也守住，「中正、萬華也守住了」；他並表示10日將回到工作崗位，希望一系列罷免案到此為止。罷昶團體則認為雖敗猶榮，同意票多於不同意票代表林昶佐沒有獲得選民信賴，應該檢討。學者分析，罷免失敗主因在於投票前力量分散、聚焦不足等。另外，未來林昶佐是否加入民進黨也備受關注。（看完整報導）

本土單日11例確診近5個月新高 保全清潔員廁所足跡重疊

國內9日新增11例本土病例，是去年8月29日以來的最高紀錄，中央流行疫情指揮中心初步研判其中10例個案皆與桃園機場疫情有關，另1名則是台北市防疫計程車司機，Ct值超過30（代表病毒量和傳染力相對較低），指揮官陳時中研判為舊案。桃機新增確診者當中有一起居家照顧服務員照顧家庭群聚案，一名未滿2歲的幼童發燒送急診後經採檢確診，進而回推發現這名孩童的2名家人、居服員、居服員丈夫及同事都染疫，其中居服員的丈夫是桃機手推車地勤，陳時中研判可能是從手推車員開始傳播。另外，據最新疫調發現，染疫的機場保全與清潔員使用同一間廁所。（看完整報導）

中壢某國小學生確診 全校含幼兒園停課14天

桃園市中壢區一間國小9日晚間公告，一名學生經通報確診，因此全校所有班別含幼兒園從10日起停課14天。指揮中心指出，這名個案為未滿10歲的男童，他是桃園機場手推車工作人員（案17473）的同住家人，Ct值18，詳情於10日記者會統一說明。桃園機場COVID-19疫情到9日晚間已知有24人確診。（看完整報導）

長程班機旅客入境採陰才放行 海外確診返台解隔新制下週公布

國際Omicron疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日表示，正規劃修改長程班次旅客機場採檢規定，改為必須等到陰性報告出爐才能前往集中檢疫所或防疫旅館。此外，解除隔離新指標也在研擬中，因現行制度規定，境外移入確診者不論是否為舊案，同行者都須移至防疫旅館隔離；指揮中心評估，隨著國外疫情升溫，早在海外染疫已康復的入境者可能也會增加，因此若確認入境者是舊案，且PCR 2次採檢陰性，同行家人可同步解除隔離，新制預計一週內公布說明。（看完整報導）

1922疫苗預約平台將重啟 陳時中保證庫存充裕

國際COVID-19疫情嚴峻，防疫指揮官陳時中9日表示，為加強施打第3劑疫苗，1922公費疫苗預約平台將會重啟，且國內疫苗一定足夠，地方有110萬劑、中央有700萬到800萬劑庫存，他呼籲民眾踴躍接種第3劑，並說「月底打不到的來找我」。（看完整報導）

天津出現Omicron病例 要全面檢測嚴防北京淪陷

中國8日共新增92例COVID-19本土病例，以河南省通報56例最多，已在12月23日封城的陝西省西安市新增30例，不過陝西省衛健委8日指出，西安從1月4日到7日有43個病例都是同一確診者的密切接觸者，意即西安出現了1傳43的超級傳播者。與此同時，天津市新增20人確診，其中至少有2起本土病例感染Omicron病毒株，天津9日起展開全面核酸檢測，官方表示要為即將在2月舉行冬季奧運的北京築好「護城河」。另外，河南省10天來累計258例本土病例，目前已知禹州市和鄭州市疫情同源且都是Delta變異株，但病毒來源仍不明確。河南省長王凱聲稱要「全力圈住封死撲滅疫情」。（看完整報導）

阿富汗機場混亂中託嬰失散 苦尋近5個月終團圓

美軍去年倉促撤離阿富汗期間，阿瑪迪夫婦慌亂之中將襁褓中的兒子蘇赫爾暫時託付給喀布爾機場圍牆內的軍人，不料親子自此失散，夫妻倆和另外4個孩子來到德州一處軍事基地後，數個月來完全不知道小兒子的下落。路透社獨家報導這起家人失散的消息後，有民眾通報寶寶仍留在阿富汗，原來是被一名渴望擁有兒子的計程車司機撿走。阿瑪迪夫妻倆經過7週的談判後，終於說服對方把兒子交出來，如今男嬰已經和他仍住在阿富汗的親人團圓。（看完整報導）

改編自村上春樹小說 「在車上」奪美國家影評人協會4大獎

改編自日本知名作家村上春樹作品的日本電影「在車上」（Drive My Car）8日勇奪美國奧斯卡獎前哨戰之一的美國國家影評人協會獎最佳影片等4項大獎，50歲男主角西島秀俊成為首位稱帝的日本男演員。日本的電影發行公司表示，這是繼1985年日本導演黑澤明執導的電影「亂」後，日本電影再度拿下國家影評人協會獎最佳影片。（看完整報導）