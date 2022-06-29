港媒：習近平訪港可能談及2047問題

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（中央社記者張謙香港29日電）中國國家主席習近平明天將會訪問香港，出席回歸活動，此間有分析指出，習近平此行可能會公開談及香港2047年以後前景。

星島日報今天刊登文章表示，習近平明天將會抵港，重頭戲是出席慶祝香港回歸25週年大會暨第6屆政府就職典禮，期間將會發表講話。

文章表示，今年「七一」是香港回歸25週年，也是基本法規定50年不變的中頁，距離2047年只有25年；香港商界一直關注「一國兩制」在2047年後的前景，遊說北京中央及早作出決定，以消除不確定性。

也有親政府建制派人士建議北京中央，以法律形式把「2047問題」確定下來。

因此，文章引述建制派人士估計，習近平這次訪港所發表的講話，就可能觸及2047年的問題。

文章表示，習近平這次訪港會否提及「2047問題」，又或是如何論述這個問題，相信備受商界及國際社會關注。

據分析，屆時習近平的講話也會向國際社會發出訊息，對於奠定香港未來的發展路向，相信甚為關鍵。

據指出，今年5月，基本法委員會主任沈春耀在一項法律論壇視訊會議上發言時，曾引述習近平說，北京中央貫徹「一國兩制」方針，堅定不移、不會變、不動搖，始終沿著正確方向前進。

沈春耀當時說，「一國兩制」50年不變只是形象化說法，認為應理解為首50年「不能變」，50年後就是「不需要變」。

文章指出，中共元老鄧小平當年也多次表明，為實踐發展目標，要更加開放，他認為既然是這樣，反問怎會改變對香港的政策，強調50年後不會變，也不需要變。（編輯：呂佳蓉）1110629