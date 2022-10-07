宣傳習近平政績 中共推出電視專題片「領航」

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（中央社台北7日電）中共20大即將在16日召開，中共中宣部聯合多部門攝製16集大型電視專題片「領航」，宣傳中共總書記習近平10年來的政績，明日起至15日在央視綜合頻道晚上8點黃金檔播出。

央視今天釋出「領航」的片頭，旁白稱，「（習近平）把對國家的責任扛在肩上，把對人民的牽掛放在心上。啟航，向著美好出發，終會抵達美好。揚帆，為了夢想遠航，定能實現夢想」，最後還稱「領航新時代，奮進新征程」。

新華社今天報導，為迎接黨的20大勝利召開，中共中央宣傳部聯合中央黨史和文獻研究院、國家發展和改革委員會、國家廣播電視總局、中央廣播電視總台、中央軍委政治工作部，共同攝製了16集大型電視專題片「領航」。

報導稱，該片聚焦展現「以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民在新時代走過的非凡壯闊歷程」，展現「習近平新時代中國特色社會主義思想在新時代偉大實踐中彰顯的強大真理力量」，全面反映黨的18大以來黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，生動呈現新時代人民群眾的幸福美好生活和良好精神風貌。

報導並稱，「領航」秉持「政論情懷、故事表達」創作風格；深刻揭示新時代偉大成就和偉大變革背後的理論邏輯和實踐邏輯，充分展示新時代自信自強、守正創新的精神氣質。

報導還稱，該片製作過程中，拍攝團隊分10組赴全國22個省區市97個鄉鎮（街道）拍攝，行程4萬多公里，採訪上百位人物，記錄下許多精彩影像和溫暖瞬間，力求使人們在時代光影之中真切感受日新月異的偉大祖國。

據報導，「領航」將自10月8日起在中央廣播電視總台央視綜合頻道（CCTV-1）晚上8點檔推出，每天連播兩集，預計在20大召開前一天播畢。（編輯：楊昇儒）1111007