分析：中共20大後 美軍威懾嚇阻攸關台海穩定

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（中央社台北12日電）美國之音（VOA）今天報導，中共20大後的數年，正值美軍軍力轉型、裝備更新換代、青黃不接，而中國軍力持續攀升，美軍能否保持夠強的威懾嚇阻，將是台海和平的關鍵。

中國何時發動對台戰爭各方意見分歧，但自去年以來，美軍軍方和情報界高層，包括中央情報局副局長科恩（David Cohen）和美軍參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）相繼指出今後幾年的可能性。

華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）研究員史塔林（Clementine G. Starling）說，科恩透露中共領導人習近平已指示解放軍在2027年前做好佔領台灣準備，早於美國預計。

包括兵棋推演等各類研究分析，無論勝負如何，美國涉入台海衝突的代價十分沉重，因此相對於美軍是否有能力保衛台灣，更重要在於，美軍是否能夠維持對中國足夠強大威懾和嚇阻，使共軍不敢冒然動武。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）非常駐研究員哈里斯（Peter Harris）說，如何阻止中國入侵台灣，必須讓中國領導人相信，征服台灣的成本將超過收益，美國必須以如此嚴重的後果威懾中國。

不過他最近發表的一篇研究報告指出，美國在提高威懾可信度面臨挑戰，例如，美國不能與台灣簽署共同防禦協定，也不能公開向台灣部署常規或核力量，因此舉背離當前政策，更可能引發而非防止中國開戰。

哈里斯指出，何況美國實際上很難讓中國相信，美國不惜在台灣捲入一場，可能會變成核戰的戰爭，畢竟在過去7個月，拜登政府明確表示，不會就烏克蘭與俄羅斯直接對抗，因俄國坐擁核武。

他說，中國也有核武，當美國說了7個月不會對俄羅斯如此，那麼北京為什麼會相信，美國將與中國直接對抗，並甘冒第三次世界核大戰的風險？

美國國防部前次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）則說，台海局勢是最有可能成為第三次世界大戰的候選者，美國現在需要執行若干不同的投資，並超越國內政治，以達到威懾結果。

有鑑於此，華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員西森（Melanie Sisson）表示，美國應制定包括外交、經濟、以及軍事等全方位計畫，明確告知北京若武力犯台將付出巨大代價。

但近年來美國因應中國的挑戰，雖加緊研發大批新型武器，但絕大部分還不能量產服役，像是美國空軍第6代「下一代空優戰鬥機」（NGAD）和接替B-2的B-21，估計2030年代初才能發揮戰力。

海軍大批主力艦正陸續除役，配備高功率探測器、高超音速武器的下一代驅逐艦（DDG-X）計畫，預計至2028財政年度開工建造。

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）2021年度的報告指出，美國和台灣領導人面臨的威懾挑戰，今後幾年將更嚴峻。

報告說，未來5年內，美國計劃汰除一批老舊作戰平台，以打造一支規模更小、更現代化的部隊，對於中國領導人而言算是「機會之窗」，在此期間，美軍的干預能力最弱。

報告指出，美國擬在2026年除役48艘現役艦艇，256架飛機，其中包括一艘航空母艦、11艘巡洋艦和13艘潛艇，與此同時，所有趨勢都表明中國的軍力將繼續增長。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111012