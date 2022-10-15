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中共20大將於北京登場 港警全港各區加強反恐

2022/10/15 12:12
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（中央社台北15日電）中共20大明天登場，北京市四通橋日前發生民眾掛布條抗議事件，引起國際關注。香港警方在官方臉書表示，因應20大即將舉行，將於全港各區進行「高姿態」巡邏，加強反恐，「守好南大門」。

香港警方昨天在官方臉書表示，中共20大即將舉行，警隊三支特警部隊，包括機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊於全港各區、多個港鐵站、重要建築物及設施進行高姿態聯合巡邏，以加強反恐預防工作。

警隊其他不同單位亦隨時候命，以確保20大舉行期間，維持香港治安穩定，「同時守好南大門，維護國家安全。」

香港警方在臉書上傳了多張在政府主要建築物及港鐵站巡邏的相片。

北京市海淀區四通橋13日發生民眾掛布條抗議事件，有布條寫著「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由」等。因事件發生在中共20大之前，隨即引起國際媒體關注，中國官方也立刻啟動大規模的網路屏蔽，嚴查相關關鍵字，試圖清除「四通橋抗議事件」的任何蹤跡。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111015

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