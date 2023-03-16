暴雪退出中國 杭州亞運宣布電競取消爐石戰記

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（中央社記者吳柏緯上海16日電）美國遊戲大廠暴雪娛樂於今年1月24日起停止在中國的服務，形同退出中國市場。這起事件波及今年杭州亞運，杭州亞運正式宣布，暴雪營運的「爐石戰記」將從電競賽事中除名。

暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）由於未能與中國網易公司達成授權協議，因此結束長達14年的合作關係，於今年1月起暫停在中國的魔獸世界、爐石戰記等遊戲服務，退出中國市場。

暴雪退出中國的影響仍在，其中最新一個被波及的對象是將在今年9月舉行的「杭州亞運」。

杭州亞運稍早透過官方微博發布公告，表示電競賽事將從8個項目改為7個項目，移除暴雪負責營運的爐石戰記（中國稱爐石傳說），理由是「不具備列入電子競技項目的前置條件」。

根據公告，亞奧理事會於2021年11月確定杭州亞運會電子競技共設8個比賽項目。其中，「爐石傳說」是美國暴雪娛樂公司製作，在中國境內由中國網易公司代理運營的電競項目，由於雙方商務合作到期，未就續約事項達成一致，導致該項目運營團隊及伺服器處於終止狀態，已不具備列入杭州亞運會電子競技專案的前置條件。

公告指出，經亞奧理事會第5次協調委員會會議審議後，決定取消設置「爐石戰記」，杭州亞運會電競賽事將改為7個比賽項目。

消息一出，中國的社群平台上正反意見都有，有些人批評暴雪選擇退出中國，才搞成這個樣子，並不值得同情；然而也有人提到，這對於許多備戰許久的選手們是很大的傷害，「亞運這麼大的賽事難道不能有一些通融」。

事實上，暴雪宣布停止在中國的服務後，和中國市場的衝突不只這一起。

今年1月爐石戰記宣布了2023年賽事規則，然而在公告中提及「居住在中國玩家將無法參與該賽事，若是在賽事過程中有找到中國的合作伙伴，我們將會重新評估參賽資格」，這項規定令許多玩家大表不滿。

當時傳出多家中國企業有意接替網易，成為暴雪在中國的合作夥伴。只是到目前為止僅停留在「只聞樓梯響」的階段。（編輯：陳沛冰）1120316