疫情影響 110年失業率3.95%創7年新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北22日電）主計總處今天公布去年12月失業率為3.64%，不僅是連6個月下降，且創下2001年以來同月新低，並回到去年4月疫情爆發前的水準，顯示失業情勢逐步改善中；不過，2021年失業率受疫情影響，升至3.95%，為7年來新高。

主計總處今天公布12月失業率為3.64%，較上月下滑0.02個百分點，也是自去年6月以來，連續6個月下滑，創下2001年來同月最低水準，並回到去年4月本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的3.64%水準。

若觀察季調後失業率為3.72%，較上月增加0.01個百分點，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，增幅很小，在誤差範圍內，且接近去年4月的3.71%，就長期趨勢來看，仍可視為回到疫情前的水準。

統計顯示，12月失業人數為43.3萬人，較上月減少3000人或0.66%，其中，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少2000人。

陳惠欣說，12月失業率與季調後失業率走勢一致往下，顯示失業情勢逐步改善中。

若從就業人數來看，去年12月就業人數為1148萬人，較上月增加3000人，陳惠欣表示，12月就業人數雖從5月以來逐步增加，但與4月的1152.4萬人相比，仍差4.4萬人，必須要持續觀察疫情後續，還有關注少子化導致15歲以上人口減少情形。

受經濟因素影響，導致週工時未達35小時者有19.2萬人，較上月減少3.7萬人，比起6月高峰的98.4萬人，減少79.2萬人，與4月的18.9萬人相較，差距僅3000人，顯見勞動市場持續改善，整體而言，勞動市場已處於相對穩定狀態。

不過，去年5月疫情爆發，重創內需型產業，也使全年失業率升至3.95%，較2020年上升0.10個百分點，創下2015年以來新高。

仔細觀察各縣市失業率，陳惠欣說，整體受疫情影響都略為上升，多落在3.8%至4.1%間；北部地區受到疫情影響較大，失業率較中南部高，台北市、新北市、桃園市、基隆市都是4%。

值得注意的是，以觀光為主的澎湖縣，受疫情衝擊，失業率居各縣市之冠，為4.1%。

去年5、6月實施三級警戒，餐飲場所禁止內用，業績一落千丈，失業率因而攀高，7月底解除三級，消費動能逐漸恢復；陳惠欣說，失業率也逐步改善，目前國內經濟發展穩定，但隨著今年1月本土疫情升溫，會陸續觀察內需服務業受影響的幅度與狀況。（編輯：張均懋）1110122