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全球傳動樹林廠員工確診 估影響兩天生產作業

2022/3/25 18:22
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）傳動元件製造商全球傳動今天傍晚公告，接獲新北市衛生局通知，樹林廠區有員工確診感染COVID-19病毒，廠區清潔消毒外，全體員工進行PCR檢測與相關檢疫，預估今天和明天兩日生產作業受到影響。

新北市樹林區有科技公司移工確診，市府今天表示，已經在廠區周邊200公尺、樹林公共區域全面消毒，廠區內由業者負責清消。衛生局正視疫調結果，與業者協商是否擴大集中採檢。

全球傳動傍晚公告，接獲新北市衛生局通知，樹林廠區有員工確診感染COVID-19病毒，公司配合衛生局進行疫調及相關防疫作業。

全球傳動表示，已針對全廠區環境進行清潔及消毒作業，並配合衛生局進行全體員工PCR檢測及相關檢疫措施，目前除了今天和明天二日生產作業受到影響外，此事件對公司整體營運並無重大影響。

全球傳動指出，為了保護確診者個人資料以及遵守相關法令規範，公司不針對個案進行說明，一切相關訊息以中央疫情指揮中心以及新北市政府統一公布之相關資訊為準。

全球傳動去年稅後淨利新台幣2.37億元，每股稅後純益2.52元，擬配發每股股息1.3元，配息率約51.6%。（編輯：潘羿菁）1110325

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