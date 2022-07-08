台股2天強彈479點 法人：後市看美國通膨及全球經濟

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（中央社記者張建中台北8日電）台股連2個交易日反彈，合計勁揚479.02點，市值共回升新台幣1.47兆元，至45.13兆元。法人表示，美國通膨數據及全球經濟景氣狀況將是牽動台股後市的關鍵。

隨著權王台積電持續彈升9.5元，收在467元，市值重登12兆元之上，達12.1兆元，貢獻大盤約78點，帶領整體電子類股指數上揚1.4%，加上航運類股指數大漲逾3%，台股指數收在14464.53點，上漲128.26點。

台股近2個交易日共大漲479.02點，帶動本週指數止跌回升，上揚121.45點，中止週線連4黑趨勢。台股市值回升至45.13兆元。

新光投信董事長劉坤錫表示，當前市場持續高度關注美國通膨情況，美國下週將公布最新通膨數據，料將牽動美股及台股後市，是短期觀察重點。

分析師王兆立指出，債券殖利率自高點下滑，不排除是反應通膨預期的下滑，這將有助緩解美股來自評價面的壓力。

他說，觀察近期蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及亞馬遜（Amazon）等成長股股價回升，美股恐慌階段是否已經過去值得留意。

王兆立預期，台股不排除有機會延續震盪反彈走勢，只是經濟景氣衰退的疑慮將是影響股市表現的關鍵，投資人應追蹤留意景氣變化。（編輯：楊蘭軒）1110708