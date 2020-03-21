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世衛警告病毒不僅威脅長者 年輕人也無法倖免

最新更新：2020/03/21 05:47

（中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天嚴肅警告，2019冠狀病毒疾病雖然對高齡者是最大打擊，但年輕人也無法倖免，注意這種病毒能讓人住院數週甚至可能危及生命。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今晚在日內瓦世衛總部記者會上發出嚴肅警告，面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）威脅，年輕人並非不會被感染。

他說要給年輕人訊息是「你並非無敵」，這種病毒可能讓你住院數週，甚至危及生命。

由於武漢肺炎至今死亡案例，多為慢性疾病高齡患者，但今天譚德塞示警儘管高齡者受到最大打擊，但年輕人卻無法倖免；此外許多國家數據顯示，50歲以下的病患也有很大比例需要住院治療。

此外，譚德塞繼3月18日在向各國駐日內瓦代表團簡報時稱，中國沒有本土新增病例，是一項了不起的成就外，今天他進一步表示，武漢為世界其他地區帶來希望，顯示即使是最嚴峻的形勢也可以扭轉。

由於愈來愈多國家要求民眾待在家中，並關閉酒吧、咖啡廳、餐廳等公共場合，他說此時許多人生活正在發生巨大變化，建議民眾要多注意飲食、避免飲酒、不要吸菸、在家做一些瑜伽或運動、並提到如果感到焦慮，每天一至兩次從可靠來源獲取訊息，不要看太多新聞。（編輯：徐睿承）1090321

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