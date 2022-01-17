西堤群聚個案17934二採變陰性 複驗釐清感染源

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北17日電）昨天新增與聯邦銀行、西堤餐廳群聚有地緣關係的案17934，個案Ct值30，病毒量低，但N抗體陰性非舊案，加上二採轉陰性，將進一步複驗，排除偽陽性可能，釐清感染源。

桃園機場衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及歌友會、居服員、銀行、餐廳與校園。桃園中壢的聯邦銀行發生群聚感染，銀行員尾牙赴中壢西堤餐廳用餐，引起餐廳群聚。

昨天新增的案17934與聯邦銀行、西堤餐廳群聚案有地緣關係，個案女兒疑似與西堤打工高職生（案17774）搭乘同班通勤車上學，女兒出現咳嗽症狀後，案17934帶女兒赴社區篩檢站採檢，由於自己也出現咳嗽症狀，兩人一同採檢，結果女兒陰性，自己卻確診。案17934相關感染源持續調查中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中說明案17934最新疫調狀況，案17934接觸者皆為陰性，甚至連出現症狀的女兒第2次採檢結果都是陰性。案17934的Ct值30，病毒量低，卻沒有N抗體，不符合舊案定義，再加上二採轉陰性，衛生單位懷疑第1次檢體有問題，決定複驗檢體，預計2天內結果可出爐。

媒體詢問，西堤群聚案是否由工讀生（案17774）人傳人機會較大，陳時中表示，現階段所擁有資訊分析，仍無法排除人傳人或接觸遭污染環境、空氣傳播等可能性，這是非常嚴肅議題，將交由專家釐清，瞭解傳染途徑，有助未來防疫政策制訂。

西堤群聚案造成多所學校預防性停課1天，媒體問及，是否考慮延長預防停課天數。陳時中說，預防性停課僅是希望透過1至2天完成校園採檢，確認學校是否有源頭，但這些學校其實並非出現確診師生，僅是學生家長染疫，學校內沒有感染源頭，待檢驗結果出爐，皆為陰性即可恢復上課。（編輯：張雅淨）1110117