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疫情23/300

桃園公布17處確診者足跡 曾赴百貨、搭高鐵

2022/1/20 16:49（1/20 17:17 更新）
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桃園市政府20日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
桃園市政府20日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，包括確診者曾搭乘高鐵從桃園到板橋、台北，以及去過新光三越桃園站前店、四維兒童公園、元大銀行中壢分行、台茂購物中心等17處。

桃園市政府下午公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）9名確診者，包括西堤牛排中壢中山店染疫案、聯邦銀行健行分行染疫案、新街國小學童、華盛頓幼兒園學童、八德感染源不明母女等相關個案疫調最新足跡。

市府表示，確診個案的足跡，包括在1月8日至17日去過全聯平鎮和平門市、台茂購物中心、新光三越桃園站前店、四維兒童公園、元大銀行中壢分行、台中銀行楊梅分行、群益金鼎證券中壢分公司。

另，也有確診者曾搭乘台灣高鐵往返桃園板橋、桃園台北，搭乘717統聯客運往返大義里站、捷運永寧站，去過中壢藝術園區、錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店等處。

市府呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：方沛清）1110120

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