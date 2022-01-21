早安世界》12月外銷接單創高連22紅 全年度6741億美元史上最佳
12月外銷接單創高連22紅 全年度6741億美元史上最佳
經濟部20日公布去年12月外銷訂單金額達679億美元，再寫單月新高，比前一年同期增加12.1%，連續22個月成長，全年累計接單6741.3億美元，也創下史上最佳紀錄，其中電子與資通訊2大類產品合計貢獻近6成接單，為最大動能。整體而言，全球去年為疫情所苦，但也催化數位經濟延續，激勵台灣科技類貨品全年接單暢旺，此外，台灣科技產業也受惠於全球經濟隨著疫苗施打率提高與各國推動振興措施而出現的穩定復甦。（看完整報導）
今起連3天各地有雨 下週東北季風增強低溫探15度
中央氣象局表示，21日起一連3天受到南方雲系及鋒面接力影響，各地都會感受到天氣轉差。中部以北、東半部有短暫陣雨，南部局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭可能有大雨發生。24日起東北季風增強，但各地低溫變化不大，約攝氏15至18度。（看完整報導）
本土增13例 高雄一家3口、大湳市場2例感染源待釐清
中央流行疫情指揮中心20日公布新增5名感染源待釐清病例，分別為高雄一家3口確診，及2名桃園個案與大湳市場有地緣關係，這代表國內至今累計4條源頭待釐清的傳播鏈。其中高雄一家3口匡列接觸者包括診所、家人、幼兒園、游泳池、麥拉倫輪船、新光輪船等共362人採檢中，幼兒園77人快篩陰性。高雄市政府指出，確診男童父母已接種2劑疫苗，為突破性感染，且3人皆為感染不久的新案；市長陳其邁也宣布，全市高中以下學校停止寒假跨校跨縣市活動，必要活動改為線上為主、實體為輔。（看完整報導）
國內疫苗護照啟用 打2劑才可進八大行業消費 餐飲業不強制要求
國內疫苗護照21日啟用，民眾前往歌廳、舞廳、夜總會、夜店等八大行業場所時，都須出示接種2劑疫苗滿14天紀錄才可進場。其他行業也可評估跟進，但指揮中心考量餐飲是必要消費，暫不認為餐飲業須強制要求。至於疫苗護照該如何申請？去哪下載？中央社整理問答帶你一次搞懂。（看完整報導）
帛琉旅遊泡泡明天起加強 入境台灣需住集中檢疫所5天
中央流行疫情指揮中心20日宣布，帛琉旅遊泡泡防疫加嚴，新版5+9模式是5天公費入住集檢所、9天加強版自主健康管理，22日起適用所有自帛琉入境者。指揮官陳時中表示，目前帛琉旅遊泡泡還沒破，但將觀察帛琉社區傳染、群聚疫情狀況，作為旅遊泡泡存廢的指標。（看完整報導）
北韓擬重啟核試、射洲際飛彈 南韓準備因應情勢惡化
北韓勞動黨20日召開政治局會議，會中決定重新檢視與美國建立的互信措施，考慮是否重啟包括核試驗、發射洲際飛彈等目前中斷的活動。南韓政府表示，除持續維護朝鮮半島局勢安定、促進與北韓對話外，也必須準備在情勢惡化時的對策。（看完整報導）
美國同意波羅的海三國轉交美製武器 助烏克蘭強化軍力
消息人士透露，美國國務院已同意拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞將美製飛彈等武器運交烏克蘭。美國總統拜登已預言，俄羅斯將對烏克蘭採取行動。俄國官員一再否認有入侵烏克蘭的計畫，但克里姆林宮已在烏克蘭邊界附近集結約10萬大軍。西方國家認為，這是在為發動戰爭以防烏克蘭加入北約所做的準備。（看完整報導）
北京5天增9例本土確診 疫情波及4區涉至少3條傳播鏈
北京COVID-19疫情嚴峻，自15日通報1例本土確診後，5天內共通報9起病例，涉及Omicron或Delta病毒變異株，而且分散於海淀、朝陽、房山及豐台區，至少有3條傳播鏈。病毒學家指出，海淀區發生的病例迄今擴散傳播風險很小，但於朝陽區出現的病例值得警惕。（看完整報導）
抗疫2週年／挺過疫情風暴繼續戰 陳時中：不把清零當目標
去年5月台灣爆發COVID-19本土疫情，震撼防疫體系，現在變異株Omicron來勢洶洶，陳時中接受中央社記者專訪時吐露對抗本土疫情的心聲，強調將會「以清零為手段，但不當作目標」，目標是避免防疫疲乏、兼顧防疫韌性，同時考慮國家經濟與民眾財產等情況，將防疫做到最好。（看完整報導）
前進立陶宛／立陶宛農業部長：企業盼6月來台參展開拓新市場
立陶宛去年12月首次以國家館形式參加台北國際食品展，獲熱烈迴響。農業部長納維卡斯表示，立陶宛業者期待今年6月親自來台參展，實地了解市場。他說，立陶宛農產品和食品飲料廠商對開發亞洲新市場很有興趣，目前在台灣市場遇到的主要挑戰是儘速取得動物來源產品的進口准入，以及在政治層面「力挺」外，立台雙邊企業能建立互利互惠、具成長前景的實質合作關係。（看完整報導）
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