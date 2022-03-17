早安世界》聯準會如預期調高利率1碼開啟升息 美股大漲

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聯準會如預期調高利率1碼開啟升息 美股連兩天大漲

美國聯準會3年多來首度調高基準利率，16日宣布升息1碼（0.25個百分點）。這項決策開啟升息循環，意在壓制近來衝上40年高點的通貨膨脹。聯準會升息1碼在市場預期內，美股在午盤短暫回檔後反攻向上，連兩天大漲作收。聯準會主席鮑爾表示，官員十分關注通膨與通膨預期進一步上升的風險，聯邦公開市場委員會決心採取「必要措施」恢復物價穩定，當前經濟勁道足以因應貨幣政策緊縮的局面。（看完整報導）

健保部分負擔草案出爐 拿藥檢查最快上半年喊漲

衛福部16日預告健保部分負擔調整草案，未來做檢驗檢查估計多收100元至400元，未經轉診就到醫學中心做檢查也要多收費，輕症患者如果衝大醫院，急診部分負擔將從現行550元提高到800元，但慢性病處方箋第2、3次仍免收，逾59%民眾每年多花不超過新台幣200元，最快上半年實施。（看完整報導）

吳釗燮：台灣應提升自衛 美國將再宣布對台軍售

俄烏戰爭引發立委關切若中國攻打台灣，美國是否將出兵護台。外交部長吳釗燮16日到立院備詢時表示，台灣防衛要靠自己決心，要購足所需自衛武器，美國這方面持續提供，「接下來還會有軍售的宣布」。學者認為，可能不會是飛機艦艇等傳統載台類武器，而是助台發展「不對稱戰力」的項目，例如精準彈藥、訓練、後勤、戰場管理等相關設備。（看完整報導）

澤倫斯基對美國會發表視訊演說 再籲美方設禁航區

烏克蘭總統澤倫斯基16日對美國聯邦參眾兩院議員發表視訊演說時，要求美國議員考慮他的求援要求，想想珍珠港、911事件等令美國人痛心的歷史。澤倫斯基也說，如今「俄國已把烏克蘭的天空變成數千人死亡的根源」。為此他希望能遏止俄國空襲，呼籲美方在烏克蘭上空設禁航區，或是提供防禦武器或戰機。（看完整報導）

俄羅斯談判要求基輔維持中立 烏克蘭拒絕

俄羅斯入侵烏克蘭的戰鬥進行的同時，雙方持續談判。俄羅斯外長拉夫羅夫表示，在基輔當局同意討論維持中立後，雙方就可針對和平協議的若干部分達成共識。然而烏克蘭代表波多利雅科表示，烏克蘭拒絕維持中立提議，並希望安全能獲得國際部隊的保障。（看完整報導）

歐洲理事會開除俄羅斯會籍 斯洛伐克允許北約軍人部署烏克蘭邊界

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲國家紛紛做採取因應行動。波蘭、捷克及斯洛維尼亞3國總理15日抵達基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基進行會談；歐洲最主要的人權組織「歐洲理事會」也在15日晚間表決通過開除俄羅斯會籍，這是歐洲理事會史上首次逐出成員國，俄國未來不再能訴諸歐洲人權法院。俄國入侵也讓周邊國家擔心侵略行動恐進一步擴散，斯洛伐克國會批准讓最多2100名北大西洋公約組織軍人部署在斯洛伐克靠近烏克蘭邊境的地區。（看完整報導）

本土資金當靠山 外資3年大賣超台股仍強勢

外資近來持續賣超台股，尤其是晶圓雙雄股票，今年以來更是賣超台股逾5200億元，大盤生態是否出現變化引發討論。財信傳媒董事長謝金河16日指出，外資主導台股13年，買超已接近歸零。不過投信投顧公會理事長張錫表示，儘管外資大賣，但本土資金的實力堅強，台股表現仍強勢。（看完整報導）

陳時中：近期台灣已「類清零」 下一步解封關鍵看今後疫情

16日新增3例本土個案，國內陸續出現零星個案，外界憂「清零」難達標，恐成解封變數，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近期台灣零星個案不在造成疫情升溫的範圍內，有點「類清零」傾向。同時，首批檢疫10天者將在17日期滿，是觀察新制上路後，是否對於境內疫情造成影響重要關鍵期，如果疫情可以穩定控制，才會考量後續解禁。另外，有媒體詢問為何僅擬將韓國增列入落地採檢範圍，陳時中解釋，是否執行落地採檢考量機場容量、班機頻繁度，還有當地及入境陽性率，韓國近一週確診率是世界最高，所以才會考慮納入。（看完整報導）

日本21日可望全解除防疫重點措施 紐西蘭提前開放 台灣人5月可入境

疫情大流行2年後，各國試著恢復經濟活動。日本政府從今年一月初開始實施「防止蔓延等重點措施」至今已兩個多月，面對疫情趨緩，預計如期在3月21日全數解封。全面解除後，日本政府仍將持續推動包括戴口罩等基本防疫措施，並持續關注疫情發展。紐西蘭總理也在15日宣布提前開放邊境，已接種疫苗的澳洲人4月起可造訪紐西蘭，入境後無須隔離或自主管理。而與紐西蘭有免簽協議的國家，包括日本、新加坡、韓國、台灣等，5月1日起也能循上述方式入境。（看完整報導）

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍

東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜16日在新加坡以0比3不敵去年世界桌球錦標賽金牌、中國組合王楚欽與孫穎莎，拿下WTT大滿貫賽混雙亞軍。 台灣組合首局先3比11落敗，次局調整腳步，可惜兩人在關鍵時刻輪流回擊掛網，以10比12再丟ㄧ局。第3局開賽便處於落後局面，又被對手一鼓作氣拉開差距，最後以4比11失手。另外，莊智淵與陳建安搭檔在男雙4強賽以1比3不敵日本組合，並列第三。（看完整報導）