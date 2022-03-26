台灣專家至福島觀察核廢水 4月公布看法

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本最快明年春天排放福島第一核電廠核廢水，台灣專家觀察團昨天進入福島第一核電廠，調查團長徐獻星今天接受日本放送協會（NHK）專訪時表示，下個月將公布觀察後的看法。

NHK今天報導，有關日本東京電力公司（東電）計畫把積存在福島第一核電廠的含氚廢水（日本稱處理水）稀釋到低於標準的濃度後排放至海洋。去年4月，東電根據日本政府的方針擬定排放計畫，台灣對此表示遺憾。

台灣專家觀察團一行8人昨天上午進入福島第一核電廠，聽取簡報並考察廠內相關設施。

團長徐獻星今天接受NHK專訪時表示，這次到日本福島第一核電廠了解相關核廢水的排放動態，對於東電排放核廢水計畫的安全性，預計下個月公布見解。

除獻星說，此行相當重要，可了解核廢水的科學上的安全性及排放的計畫，將密切關注今後的動向，彙整這次觀察後的見解。

報導說，有關福島核廢水的排放，日本境內以漁民為主，擔心將引起新一波負面評價。此外，在海外，中國、韓國表達反彈並感到不安。日本政府與東電是否能獲得相關者的理解，目前尚未明朗。

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為了解日本政府針對含氚廢水排放作業動態，台灣專家觀察團於3月23日至27日到日本了解相關排放動態。原能會今天表示，觀察團已結束福島行程，預定27日啟程返國。

台灣專家觀察團昨天上午在聽取東京電力公司人員簡報後，實地考察了解廠內相關設施，包含多核種除去設備（ALPS）、貯放ALPS處理水的K4桶槽區、以及處理水的相關設備；昨天下午則考察廠內分析實驗室，並與現場人員進行交流。（編輯：高照芬）1110326