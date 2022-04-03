早安世界》本土增160例遍及14縣市 Omicron變種XE現蹤傳染力待觀察
本土增160例遍及14縣市 Omicron變種XE現蹤傳染力待觀察
國內2日新增160例COVID-19本土病例，以新北市52例最多。據最新基因定序，桃園舞蹈老師和大潭電廠群聚序列相同，顯示桃竹地區可能有潛在傳播鏈。台中婚宴群聚定序結果則與基隆序列不同，可排除與基隆關聯。新增個案分布在全台14縣市，各地方政府陸續公布足跡。中央流行疫情指揮中心表示，台灣3月18日在邊境攔截到Omicron全新的XE變異株，是一名自捷克入境旅客，目前國際間關於XE的資料量尚不足以判定它的傳播力或致病力，因此還須觀察。（看完整報導）
1月至今本土個案99.7%輕症 入住集中檢疫所可2人1室
據中央流行疫情指揮中心統計，今年1月1日至4月1日期間新增的1370名染疫本土個案中，有99.7%都是輕症或無症狀，僅3人重症，均為60歲以上高齡族群。近日病例數較多，但輕症患者還是須異地隔離，為擴大收治量能，指揮官陳時中表示，未來無論專責病房、集中檢疫所或加強版防疫旅館，只要場地允許，都可2人1室收治，不限家人或同住者。陳時中並指出，未來輕症個案將送加強版防疫旅館或加強版集中檢疫所，高齡或中重症個案送醫院，機場落地採檢陽性個案將送中南部加強版集中檢疫所，社區確診病例則就地收治。此外，各縣市都應籌設至少50間加強版防疫旅館，並以每萬人口2間為目標。（看完整報導）
東南水泥承包商私自改變拆除工法釀意外 4人訊後交保
東南水泥承包商炯德營造股份有限公司1日違反規定進行拆除儲料槽拆除作業，導致高達數十公尺的儲料槽傾倒時壓到台電高壓電搭，台鐵、高鐵交通因而停擺。檢方2日漏夜訊後，依違背建築術成規罪，將承包商炯德公司負責人、經理各新台幣100萬元、工地現場負責人30萬元及下包商工程行負責人以60萬元交保候傳。高雄市政府前往施工現場會勘時，發現廠商未依原計畫分3階段拆除儲料槽，私自改採「一次性傾倒工法」施工，也未先清除內部儲料和上方機具，加上保護不足而致災。市府除勒令業者停業，依建築、職安、空污等法規重罰，也將工程負責人依公共危險罪移送橋頭地檢署法辦。繼高鐵、台鐵和高雄、台南市府之後，台電2日也表示將向肇事廠商求償。（看完整報導）
清明連假第2天中部以北仍濕冷 高山有機會降雪
中央氣象局表示，清明連假第2天，台灣持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北及宜蘭、花蓮整天濕冷，預測低溫攝氏14度、15度，各地都有機會下雨。3500公尺以上高山有降雪機會。氣象局預測，4日起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，且水氣逐漸減少。5日氣溫再回升，水氣也更少。（看完整報導）
立陶宛志工打電話給俄羅斯人說真相 突破數位鐵幕
俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，但當局禁止境內媒體稱「入侵」或甚至「戰爭」，只能照俄國總統蒲亭的旨意稱其為「特別軍事行動」，批評俄軍行動的人可能會遭懲罰，獨立媒體也不堪壓力被迫退出俄國或關閉，因此許多俄國民眾對戰事所知有限。立陶宛一對夫婦每天隨機打數十通電話給俄國陌生人，試圖突破數位鐵幕，告知他們戰爭真相。史東尼特說，有些人會出言反駁，其他對象則只是聆聽。他們希望藉由這樣隨機打電話的努力抵消俄國當局的政治宣傳，甚至幫助終結戰爭。（看完整報導）
烏克蘭否認攻擊俄國燃料儲存設施 評論指俄方想破壞停戰和談
俄羅斯1日指控烏克蘭對境內貝爾哥羅德市一座燃料儲存設施發動空襲，但烏克蘭高階安全官員否認攻擊。英國衛報報導，數名知名烏克蘭評論員聲稱，這場攻擊可能是「虛假事件」，目的是讓俄羅斯的動員合理化，或是想要破壞談判。克林姆林宮稱這場攻擊可能阻撓談判，但未宣布任何具體因應措施，更讓「虛假事件」的說法甚囂塵上。此外，被圍困多時的烏克蘭東南部港市馬立波有3071人歷經波折終於逃離，是罕見的一次成功撤離行動。（看完整報導）
上海單日增逾6千例無症狀感者居多 是否放寬居家隔離成焦點
中國2日新增2086例本土確診，另有7789例無症狀感染，其中上海市新添260例確診及6051例無症狀感染。上海這波疫情中以無症狀感染者居多，曾馳援武漢的上海瑞金醫院副院長陳爾真指出，上海疫情規模比武漢還大，但疾病嚴重性比武漢要低，未來在條件許可下，感染者可能可以居家隔離。對於居家隔離的可能性，陸媒引述多位疾病防控專家表示，無症狀者居家隔離現在還無法做到，主要是根據目前的防控方案，無症狀者需要集中隔離進行醫學觀察。（看完整報導）
斯里蘭卡陷經濟危機民眾群起示威 總統宣布全國緊急狀態
斯里蘭卡民眾因不滿政府處理國家經濟危機的方式，連日上街抗議，數百名抗議者試圖闖進總統宅邸。總統拉賈帕克薩1日宣布國家進入緊急狀態，賦予安全部隊更大權力，准許軍方未經審判，即能逮捕並長時間拘留嫌疑人。人口2200萬的斯里蘭卡正面臨必需品嚴重短缺、物價急遽攀升以及嚴重斷電情況，深陷1948年脫離英國獨立後最痛苦的經濟衰退。（看完整報導）
台灣賑濟烏克蘭募得9.4億 8人團隊小兵立大功
賑濟烏克蘭專案截止，賑災基金會2日公布募得款項達新台幣9億4468萬元（約合3273萬美元），後續交由外交部統籌運用。外交部已於3月7日、15日先後提撥2波捐款，1日宣布再擴大捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等5國各100萬美元，總計捐助歐洲國家金額達2000萬美元。本次負責接受民眾捐款的賑災基金會編制僅8人，而且是成立後第一次對外募款。賑災基金會執行長吳欣隆表示，這次接下開設賑濟烏克蘭專戶首次對外募款任務，確實有許多突破。（看完整報導）
世界盃足球賽分組抽籤 德國西班牙強碰、英美將戰伊朗
2022年卡達世界盃足球賽在首都杜哈分組抽籤，取得會內賽資格的32隊，會按國際足總的世界排名分成4個檔次，再平均分到8個組別。本次分組歐洲兩大強權德國和西班牙強碰，美國和政治上的勁敵伊朗也抽到同一組。另外B、D、E組尚有1個名額，將分別由歐洲區附加賽、洲際附加賽勝方拿下資格。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。