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疫情174/300

本土增380例、單日確診破500例 陳時中證實

2022/4/7 12:16（4/7 20:40 更新）
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國民黨立委林為洲7日詢問是否本土個案新增380例、加境外移入個案破500例，指揮中心指揮官陳時中回答「對」。圖為新北板橋區一所國小實施環境清潔消毒。（中央社檔案照片）
國民黨立委林為洲7日詢問是否本土個案新增380例、加境外移入個案破500例，指揮中心指揮官陳時中回答「對」。圖為新北板橋區一所國小實施環境清潔消毒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江慧珺台北7日電）COVID-19疫情升溫，國民黨立委林為洲今天詢問是否本土個案新增380例、加境外移入個案破500例，指揮中心指揮官陳時中回答「對」，陳時中並將出席下午疫情記者會親自說明。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中進行「因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多點爆發，職場防疫措施與因應作為及移工邊境管制、入境檢疫措施執行現況」專案報告。

林為洲在質詢時詢問陳時中，今天新增確診個案有多少例，陳時中表示「很多」。林為洲接續說，聽聞本土病例380例，加上境外移入個案就超過500例，陳時中回答「對」。

陳時中今天下午也向立法院社福衛環委員會請假，將出席下午2時的中央流行疫情指揮中心疫情記者會，親自說明疫情狀況與防疫措施。（編輯：陳清芳）1110407

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