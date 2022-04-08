竹市增8例確診 足跡走訪湯姆熊、豪泰客運等處

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹市今天新增8名確診案，為關東國小案延伸3例、竹北某柔術運動館延伸的家庭感染1人，另4案則與外縣市確診案足跡重疊，而這8案相關足跡有湯姆熊、豪泰客運等處。

新竹市政府衛生局長吳欣席透過新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案26141、案26143、案26144都是關東國小案的家庭接觸者。案26142曾到花蓮出遊，與花蓮個案（案25446）用餐足跡重疊，後經PCR採檢確診。

吳欣席說，案26245為10多歲男性，為昨日公布的案25162（竹北某柔術運動館群聚案）同住家人，依居隔規定進行快篩陰轉陽。

另，案26388為30多歲女性、案26389為未滿5歲男童，2人是母子關係。而案26390為30多歲女性，快篩為陽性，送醫PCR複驗確診，疫調仍持續進行中。

市府指出，相關足跡點包括兩餐韓式料理、湯姆熊歡樂世界（新竹中興店）、康是美歐風1號門市、豪泰客運、新大同飲食店、巷仔口小吃店以及巴西柔術新竹館。（編輯：張芷瑄）1110408