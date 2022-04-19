早安世界》染疫率與台灣一致國家 旅客入境可能7月起免隔離
染疫率與台灣一致國家 旅客入境可能自7月起免隔離
世界各國逐步鬆綁防疫政策、開放邊境，台灣的解封時程也備受關注。衛福部長陳時中18日表示，隨著台灣疫情上升，到今年7月可望有國家7天或14天內染疫率與台灣一致，只要雙方疫情水平一樣，屆時就可自由流通免隔離。他並指出，目前台灣人口累計染疫比例為每百萬人約140人，遠低於其他國家，日本是每百萬人約5000人，韓國染疫率則高達32%，也就是累計每百萬人有32萬人感染。（看完整報導）
家用快篩實名制最快5月初上路 單價壓至百元
衛福部長陳時中18日表示，希望家用快篩實名制5月初可以上路，待新採購設備到位後，每月產能可上看1580萬劑。陳時中說明，近期家用快篩實名制以進口試劑為主，國內未來4個月會徵用國產試劑約3090萬劑，進口則預計會到1億劑，並規劃每人購買5劑，價格方面則努力壓低到每劑新台幣100元左右。醫材廠泰博科技表示，年初訂購的快篩生產機台近期已上線，快篩試劑將在6月提前達到月產能3000萬劑的目標，供應無虞。此外，指揮中心公布無症狀、輕症確診者解除隔離治療條件新制，居家照護確診者發病日達10天，依據Omicron變異株特性，研判不再具傳染力，無須採檢就可解除隔離治療。（看完整報導）
兒童打莫德納要有家長同意書 第4劑疫苗規劃本週討論
衛福部食藥署通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，但不少家長憂心副作用，指揮中心18日指出，國際早有先例，包含歐盟、英國、澳洲與加拿大都已核准莫德納用於兒童。防疫指揮官陳時中並指出，兒童接種還是要有家長同意書，家長有任何疑問可諮詢醫師，並非強迫大家都要打。外界好奇第4劑疫苗規劃，陳時中表示疫苗量已有，施打時序方面，這週傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員將初步討論。另外，新北染疫釀成重症的2歲男童因病程進展非常快速、罕見與嚴重，是過去治療兒童上沒有發生過的案例，雙和醫院懷疑可能合併其他病毒感染，在緊急檢驗並積極搶救治療中。（看完整報導）
烏克蘭可望6月成歐盟候選國 俄國經濟劇變莫斯科恐20萬人失業
在俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐盟執行委員會主席范德賴恩承諾加速啟動烏克蘭加入歐洲聯盟流程。烏克蘭總統澤倫斯基辦公室官員17日表示，已完成加入歐盟的問卷調查，這是烏國尋求成為歐盟會員國的第一步。另一方面，俄羅斯受到國際嚴厲制裁，導致國內經濟劇變，央行總裁18日表示，俄國經濟不能無限期仰賴金融儲備生存，必須轉型以應付國際制裁的衝擊。莫斯科市長則宣稱，該市有20萬人面臨失業風險。（看完整報導）
韓國單日確診不到5萬來到低點 取消大部分防疫措施
隨著Omicron變異株疫情消退，每日新增COVID-19病例降至不到5萬人，為兩個多月來的低點，韓國18日取消幾乎所有防疫措施，朝恢復正常生活邁出重要的一步。政府取消了餐館和其他營業場所實施的宵禁，以及聚會人數10人上限。下週起，韓國民眾在電影院和其他室內公共設施，如體育館等，都可以吃零食。韓國藉廣泛施打疫苗，大大降低死亡和重症病例，得以縮減積極追蹤和遏制的工作，成為緩解疫情成功的案例。（看完整報導）
中國首季經濟成長低於全年目標 上海加快社會面清零
受疫情攪擾等因素影響，中國經濟表現疲弱。官方18日公布，第一季GDP年增4.8%，今年全年目標則是成長5.5%左右。3月份失業率也較2月上升。據傳上海市官方已設下4月20日前實現C0VID-19「不在隔離區以外傳播」的「社會面清零」目標，上海官方18日宣布，即起到21日共4天，封控區內每天執行1次核酸檢測。（看完整報導）
蛋價再漲2元創新高 農委會：國際飼料成本上升 尊重市場機制
中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，蛋價批發價18日漲2元，產地價則是20日漲2元，相當於產地價達每台斤40.5元，批發價每台斤50元，再創歷史新高。陳進丁認為，價格部分仍受俄烏戰爭影響，除了原物料上漲外，物流費用也調高，因此這波漲勢會持續到什麼時候仍難判斷。行政院農業委員會畜牧處表示，目前蛋價還是尊重市場機制，由產銷雙方依供需狀況調整。（看完整報導）
防疫保單下架潮 和泰產、兆豐產虛實通路全面喊停
民眾瘋搶防疫保單，產險業者掀起加速下架潮，和泰產險公告，線上和線下防疫保單均自18日傍晚5時起暫停受理，富邦產險、兆豐產險也宣布停止收件，如今市面上僅剩不到60張防疫保單。金管會對此再次保證「民眾不會買不到」，並指出業者進行商品改版後，預計本週還會有9張防疫保單上架。（看完整報導）
浣熊綠鬣蜥等8480種動物將不得輸台 源頭管控外來種入侵
林務局18日宣布，為防外來入侵種生物影響本土生態環境，國貿局預告管制輸入浣熊等共約8480種動物，公告生效後，將不得再基於商業目的申請輸入至國內，從源頭管控外來種入侵。林務局並指出，這次禁止輸入動物包含近年積極移除的埃及聖䴉、綠鬣蜥及海蟾蜍。（看完整報導）
台灣冰球隊史最佳戰績 世錦第3級賽奪金晉級
中華男子冰球隊赴土耳其參加世界冰球錦標賽第3級賽事，一路過關斬將取得3勝，17日更以5比2戰績奪金晉級，創隊史新猷。教練朗睿恩表示，從排名吊車尾到晉級，中華隊證明凡事都有可能。駐土耳其代表黃志揚也自安卡拉前來伊斯坦堡第一線力挺冰球隊，看到台灣人的優異表現，他說：「讚啦！誰說亞熱帶國家不會打冰球？」（看完整報導）
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