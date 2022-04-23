早安世界》輝瑞口服藥18萬人份抵台 BNT兒童疫苗可望5月到貨

輝瑞口服藥18萬人份抵台 BNT兒童疫苗可望5月到貨

國內COVID-19疫情持續升溫，除了接種疫苗外，口服抗病毒藥物是降低染疫個案重症、死亡的一大關鍵。世界衛生組織分析試驗數據，認為輝瑞口服藥Paxlovid能大幅減少住院風險，支持將這款藥物用在高風險患者身上。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日表示，近日陸續有18萬人份輝瑞口服藥物抵台，70萬人份採購量預計第2季完成交貨。兒童疫苗的採購也備受關注，輝瑞BNT疫苗採購若順利簽訂，新合約首批疫苗最快5月抵台，陳時中表示，屆時可望取得150萬劑疫苗，其中包括首批兒童劑型疫苗。家長如果對於孩童是否該打疫苗存有疑慮，可參考中央社這篇整理報導，瞭解其他國家的施打狀況。（看完整報導）

快篩試劑4月底開始大量進貨 清冠一號可透過2管道領藥兒童亦可服用

針對快篩試劑近來一劑難求，行政院官員22日表示，預計24日前有123.5萬劑國產及進口快篩試劑會陸續鋪貨至全國，希望能稍微紓解市面需求。防疫指揮官陳時中並表示，羅氏、亞培4月底至5月初將進口2880萬劑快篩試劑，5月之後陸續還有數千萬劑會到貨。另外，愈來愈多居家照護的民眾申請使用「清冠一號」，中醫師公會全聯會表示，清冠一號成人和兒童都能服用，確診者可透過2大管道看診及領藥。（看完整報導）

台北市國高中、高職25至29日師生免到校 演練遠距教學

國內22日新增3766例COVID-19本土病例，另新增1例重症、11例中症個案，半數個案都沒打過疫苗。隨著疫情延燒，台北市政府表示，市內因疫情停課的校園已達163校、4機構、超過6萬師生受到影響，北市國高中職下週擴大演練遠距教學，師生免到校，以同步線上課程為主，非同步為輔，搭配公播課程影片教學。而國小生因不宜獨自在家，暫不納入。另外，防疫指揮官陳時中宣布，台北、新北、基隆、桃園、高雄、花蓮等6縣市醫療院所及住宿式長照機構即日起暫停探病及探視，但訂有例外規定。（看完整報導）

台鐵5/1列車可能全停 10條臨時客運路線與高鐵疏運

台灣鐵路工會指交通部在推動台鐵公司化時未與員工充分溝通，發起5月1日以不加班方式集體休假，當天所有列車很可能全都停駛。交通部22日估計，當天旅運缺口35.8萬人次，將由高鐵及客運補足，首次推出的「類火車」當天在全台規畫10條客運接駁路線，共594班次，即使使用人數很少，仍會依班表運行，票價比照區間車，行駛兩站之間的所需時間預料將長於台鐵列車。交通部將於23日在台鐵主要車站預演應變接駁計畫。（看完整報導）

俄攻頓巴斯烏克蘭輸不得 未來4週戰事牽動歐洲版圖

俄烏戰事進入第57天，美國總統拜登政府高層表示，他們相信未來4週將牽動整個結局，戰局衍生的態勢攸關未來幾十年的歐洲版圖，烏克蘭不能在烏東大戰失敗，當務之急是盡快對烏方提供重型武器。有鑑於此，拜登21日宣布將再給烏克蘭8億美元額外軍援，與前一個8億美元包裹援助僅相隔一週。另外，烏方官員指控，遭到俄軍圍攻一個多月的烏克蘭東南部港市馬立波附近發現亂葬崗，是俄軍犯下戰爭罪的直接證據。（看完整報導）

韓豫平、張淯森加菜金宴請軍眷遭判刑 蔡總統認過於嚴苛同意特赦

退役少將韓豫平及士官張淯森於民國104年分別任職陸軍花東防衛指揮部的參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會的3名軍眷，費用共計新台幣2880元，觸犯貪污治罪條例等罪，兩人分別遭處4年6月、1年的有期徒刑並褫奪公權，為落實罪刑相當的憲法原則，並顧念國軍將士服務軍旅貢獻，蔡總統22日批示同意特赦韓豫平、張淯森，使兩人罪刑宣告失效。韓豫平獲特赦後感謝蔡總統，強調榮譽是軍人第二生命，從軍40年以來從未改變，今年2月遭到撤職的張淯森則將在軍方協助下復職，過去約兩個月的薪資損失將獲得補償。（看完整報導）

上海封控近月工業產值下滑吃飯難 民間朝拜跑路天后張愛玲

中國上海市3月爆發COVID-19疫情至今採取高壓封控管制措施，對經濟打擊浮現。上海官方22日公布，本輪疫情對上海市工業經濟運行造成很大影響，3月份產值比去年同期下降7.5%。但中國仍堅守清零政策，上海從22日起執行「9大攻堅行動」。官方強調只要實現社會面清零並不斷鞏固防控成效，上海就能逐步恢復常態生活。然而，由當局保供的物資出現問題，不少當地居民反映，居委會發的食品醬香鴨打開包裝浮現腐壞的餿味，多人不察甚至吃了胃痛。部分受困的民眾近來開始羨慕甚至朝拜已經作古的作家張愛玲，說她在中國災難降臨之前跑得快。（看完整報導）

5月起香港有條件開放海外旅客入境 泰國新加坡規定再鬆綁

由於COVID-19疫情好轉，香港當局22日宣布5月1日起放寬非香港居民的入境限制，入境旅客需要符合防疫要求，包括完成疫苗接種、起飛前接受核酸檢測取得陰性結果，並在指定的檢疫酒店預先訂好房間，抵港後由指定車輛轉送酒店接受強制檢疫等。另外，泰國22日再度放寬入境規定，從5月1日起，完整接種疫苗旅客在登機前和抵達泰國之後都不用做PCR檢測，但仍需購買防疫保險，保額從原本的2萬美元降為1萬。新加坡也宣布，自4月26日起，經海、空入境新加坡的旅客，若已完整接種或是12歲以下的未接種兒童，在出發前往新加坡之前不再需要做檢測。（看完整報導）

立院三讀私校退場條例顧師生權益 賸餘財產歸公

因應少子女化衝擊，立法院會22日三讀通過私立高級中等以上學校退場條例，保障教職員工權益與學生受教權，包括訂定專案輔導學校發教職員工慰助金的規定，及中央主管機關應設私校退場基金等。另外，專案輔導學校的改善、改辦期限由3年縮短為2年，教育部次長劉孟奇形容是「長痛不如短痛」，對師生都有利。對於三讀通過結果，高教工會認為對近年退場爭議可有「些許改善」，但仍有許多遺憾，包括未開放退場學校直接將資產捐贈政府。（看完整報導）

跆拳道品勢世錦賽 葉芃、邱沐恩、張宸帛擊敗地主隊韓國摘金

台灣跆拳道品勢好手葉芃、邱沐恩與張宸帛，22日聯手在世界跆拳道品勢錦標賽公認品勢男子團體項目30歲以下組勇奪金牌，總統蔡英文得知喜訊後立即拍發賀電。（看完整報導）