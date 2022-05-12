早安世界》地緣政治緊張等4大風險影響 央行：全球高通膨恐更持久

地緣政治緊張等4大風險影響 央行：全球高通膨恐更持久

通膨持續升溫，成為國內外共同面臨的難題，中央銀行11日對此示警，在地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、變種病毒引發疫情反覆，以及氣候變遷加劇等4大風險影響之下，全球高通膨現象可能更為持久。央行進一步指出，上述因素均將衝擊全球經濟活動與擴大金融市場波動，增添全球景氣下行風險，而通膨走勢將是貨幣政策調整的關鍵指標。（看完整報導）

梅雨明天報到恐有致災性降雨 中部以北低溫探16度

中央氣象局表示，12日午後水氣漸增，山區應防局部大雨，13日鋒面前緣開始影響台灣，愈晚雨勢愈明顯，14日起受滯留鋒梅雨影響，各地應防大雨或豪雨；另14日起受東北季風影響，16日中部以北溫度最低下探攝氏16度，高溫僅18度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，最新模擬顯示，13日至16日首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，可能將為各地帶來陣雨或雷雨，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨，及累積的致災性降雨。（看完整報導）

3類對象快篩陽性視同確診今上路 通報5步驟一次看

為舒緩採檢量能，中央流行疫情指揮中心日前宣布12日起，居家隔離、自主防疫以及居家檢疫對象等3類對象若快篩呈現陽性，經醫師認定後即可視同確診病例。疫情指揮中心11日公布通報流程，未來民眾若在「3天居家隔離及4天自主防疫」或「7天居家檢疫」期間，使用家用抗原快篩試劑進行快篩結果為陽性，可依照5大步驟進行通報。若民眾和醫師對於快篩陽性無共識，才會安排PCR採檢。（看完整報導）

6/30前開放民眾進口自用快篩 每人限100劑不得販售

中央流行疫情指揮中心11日公布，衛福部食藥署為方便民眾防疫，即日起至今年6月30日前，從國外輸入個人自用「COVID-19檢驗試劑」每人不超過100劑，免申請專案核准。食藥署提醒，民眾自行輸入快篩僅供個人防疫使用，不得販售。（看完整報導）

BNT兒童疫苗延後到貨拚20日開打 專家估疫情高峰在6月初

輝瑞BNT兒童疫苗因為資訊系統有問題，預計延至16日清晨到貨，疫情指揮官陳時中表示，等這一批輝瑞BNT兒童疫苗抵台後，會盡快安排施打時程，預估20日才能開打。另外，民進黨中常會11日邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎專案報告「新冠病毒防疫」，李秉穎指出，各國解封後確診數都有上升，到確診數高峰大約需要1至1.5個月，疫情則會持續3至4個月。他說，依國外經驗，台灣這波從5月初開始的疫情，應該會在6月初到達高峰。（看完整報導）

烏軍反攻扭轉戰局 立陶宛開第一槍認定俄為恐怖主義國家

烏克蘭10日表示，烏軍持續反攻，已從俄羅斯軍隊手中收復烏國第2大城哈爾科夫北方和東北方多座村落。這可能顯示戰爭態勢已有轉變，俄軍主力攻勢遭到瓦解。另外，立陶宛國會10日一致通過決議，認定俄羅斯是支持和實施恐怖主義的國家。立陶宛此舉創下全球先例。此外，立陶宛國會並認定俄軍在烏國的行為構成種族滅絕罪行。（看完整報導）

菲律賓總統大選小馬可仕宣布勝出 外媒：更親中疏美

菲律賓前獨裁者馬可仕之子小馬可仕在9日總統大選以壓倒性之姿篤定當選，外界預期他會重塑菲律賓與美中關係，路線將更靠攏北京。外媒報導，小馬可仕與中國有長期聯繫，並尋求與中國國家主席習近平就南海爭議海域達成新的協議。但美國國務院發言人普萊斯表示，現在評論菲律賓大選結果對雙邊關係的可能影響還太早，他說，美國「期待重新建立我們特別的夥伴關係」，並與馬尼拉的新政府合作。學者則說，「小馬可仕篤定勝利將讓華府很多人感到失望。」（看完整報導）

港府依國安法抓捕人道基金陳日君、何韻詩等5名信託人

香港泛民主派在反送中運動後成立的「612人道支援基金」有5名基金信託人11日遭當局以涉嫌「勾結外國勢力」罪名遭到逮捕，其中包括90歲的天主教香港教區榮休主教陳日君和知名歌手與民運人士何韻詩。「612人道支援基金」透過籌款協助反送中運動被捕的示威者，例如聘請律師及打官司，但這個基金遭港府指為「黑暴基金」。港區國安法實施後，「612人道支援基金」宣布停止接受新的申請支援案件。陳日君等人被捕的消息傳出後，陸委會與美國國務院都譴責港府侵害人權自由的行為，教廷則表示關切，11日深夜傳出陳日君等4人交保的消息 。（看完整報導）

譚德塞指中國清零無法持續 聯合國微博遭刪文

被外界視為與中國當局關係友好的世界衛生組織秘書長譚德塞10日在記者會上表示，中國嚴厲執行的防疫清零策略無法持續，並說曾與中國專家討論過這個問題，認為改採另一種策略非常重要。這番言論引發中國反彈，官媒環球時報前任總編輯胡錫進發文批評，聯合國官方微博發布的譚德塞這番評論也被刪。中國外交部發言人趙立堅11日說，中方希望「有關人士」能客觀理性看待中國防疫政策，「不要發表不負責任的言論」。（看完整報導）

蜂蜜加糖加料需標示 新制112年7月上路

愈來愈多民眾喜歡以蜂蜜取代糖，但市售蜂蜜產品、蜂蜜添加製品缺乏統一標示規定，食藥署近年邀專家、業者討論後，於11日公告蜂蜜正名新規定。從明年7月起，加糖的蜂蜜都須如實標示，蜂蜜含量不到60%的產品須標示蜂蜜口味或風味，一滴蜜都沒加的糖漿禁止標示「蜂蜜」2字，違者最重開罰新台幣400萬元。（看完整報導）