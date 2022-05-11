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立陶宛認定俄羅斯為恐怖主義國家 全球首例
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立陶宛認定俄羅斯為恐怖主義國家 全球首例

2022/5/11 18:07（5/11 18:38 更新）
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立陶宛國會通過決議，認定俄羅斯是支持和實施恐怖主義的國家，指控俄軍在包括布查鎮等地犯下暴行。圖為布查一座教堂外的亂葬崗。（安納杜魯新聞社）
立陶宛國會通過決議，認定俄羅斯是支持和實施恐怖主義的國家，指控俄軍在包括布查鎮等地犯下暴行。圖為布查一座教堂外的亂葬崗。（安納杜魯新聞社）
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（中央社維爾紐斯10日綜合外電報導）立陶宛國會今天發推文說，其成員一致通過決議，認定俄羅斯是支持和實施恐怖主義的國家。立陶宛此舉創下全球先例。立陶宛國會並認定，俄軍在烏國的行為構成種族滅絕罪行。

根據烏克蘭「戰略通訊和資訊安全中心」（Center for Strategic Communications and Information Security），立陶宛是第一個宣布俄國犯下恐怖主義行為的國家，但並非正式指控俄國犯下種族滅絕

什麼是種族滅絕？

種族滅絕（genocide）最早由波蘭籍猶太法律學者萊姆金在1944年提出，指人為、系統性、有計劃性對一個或一些種族、民族、宗教或人民團體進行全部或局部屠殺。（法律學者對於「局部」的程度仍存在爭議）

聯合國大會1948年12月9日通過第260A號決議「防止及懲治滅絕種族罪公約」，簡稱CPPCG條約，於1951年1月12日生效。其中第2條對種族滅絕行為定義如下：

蓄意全部或局部消滅某一國族、族群、種族或宗教團體，犯有下列行為之一者

  • 殺害該團體成員。
  • 致使該團體成員在身體或精神上遭受嚴重傷害。
  • 故意使該團體處於某種生活狀況下，以毀滅其全部或局部的生命。
  • 強制施行辦法，意圖防止該團體內成員生育。
  • 強迫轉移該團體之兒童至另一團體。
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罪行的第一國，加拿大國會上月已通過相關動議。

美國全國公共電台（NPR）引述立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，立陶宛國會通過的決議指出，俄國武裝部隊與傭兵在烏克蘭犯下戰爭罪，包括在布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）、馬立波（Mariupol）、博羅江卡（Borodyanka）、霍斯托梅爾（Hostomel）等市鎮都發現其暴行。

決議文指出：「俄羅斯聯邦軍隊蓄意且系統性攻擊平民，是一個支持且犯下恐怖主義行徑的國家。」

決議文也認定「俄羅斯聯邦武裝部隊及俄國政治、軍事領導階層，對烏克蘭發動全面武裝侵略、戰爭…構成對烏克蘭人民的種族滅絕罪行」。

烏克蘭官員讚揚立陶宛此舉，烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）在社群媒體上貼文形容，這是一項「歷史性」的決議。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110511

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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