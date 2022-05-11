立陶宛認定俄羅斯為恐怖主義國家 全球首例

什麼是種族滅絕？

種族滅絕（genocide）最早由波蘭籍猶太法律學者萊姆金在1944年提出，指人為、系統性、有計劃性對一個或一些種族、民族、宗教或人民團體進行全部或局部屠殺。（法律學者對於「局部」的程度仍存在爭議）

聯合國大會1948年12月9日通過第260A號決議「防止及懲治滅絕種族罪公約」，簡稱CPPCG條約，於1951年1月12日生效。其中第2條對種族滅絕行為定義如下：

蓄意全部或局部消滅某一國族、族群、種族或宗教團體，犯有下列行為之一者