早安世界》布林肯重申美國政策不變 指責中國加強脅迫台灣

布林肯重申美國政策不變 指責中國加強脅迫台灣

美國國務卿布林肯26日發表美國對中國戰略演說，大部分篇幅說明美國如何看待並因應中國近年對內對外態度轉趨強硬的形勢，在談到台灣時，他重申美國一中政策不變，表明美台將持續擴大合作，但美國不支持台獨。他說，中國試圖斬斷台灣與世界各國的關係、阻止台灣參與國際組織，並威脅台海和平穩定。美國反對台海任何一方片面改變現狀，期望透過和平方式解決兩岸分歧，台海地區的和平穩定是美方的長久利益，美方將持續履行承諾，依循台灣關係法協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並確保美方維持能力，以對抗任何可能危及台灣安全、社會或經濟體系武力或其他形式的脅迫。（看完整報導）

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

本土疫情延燒，台北市、桃園市、台中市等縣市宣布高中以下學校遠距教學延長一週至6月2日，新北市則選擇因校制宜，預計27日中午前統計多少學校繼續線上學習。外界關注學生是否提早放暑假，教育部長潘文忠26日表示，這攸關應屆畢業生及新生的入學權益，影響層面非常大，目前未規劃提前放暑假。（看完整報導）

染疫死亡率將超過千分之1 陳時中：是警訊

國內26日新增8萬1852例COVID-19本土病例，中重症333例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，近期每日新增本土個案數在8萬至9萬之間徘徊，疫情仍在高原期，以過去一週趨勢分析，疫情算是平穩。另新增染疫死亡人數達104例，單日死亡首度破百，陳時中對此表示，台灣染疫死亡率將超過千分之1，這是警訊，會持續注意。（看完整報導）

政院拍板345.6億振興方案 餐飲業補助加碼至36億

行政院國家發展委員會26日指出，2022振興措施經費達新台幣345.6億元，估計受惠人數達89.9萬人。另外，經濟部餐飲業行銷補助16日啟動，短短一週已破萬家業者申請，由於補助款即將用盡，經濟部爭取加碼預算，獲行政院通過再增列新台幣30億元，總計36億元，盼在疫情過渡期持續支持餐飲業。（看完整報導）

快篩免費發放 中低收入戶每人5劑、長照機構住民3劑

為減輕弱勢族群負擔，行政院長蘇貞昌26日宣布，將免費發放低收入、中低收入戶每人5劑快篩試劑，長照機構住民每人3劑，預計有80萬人受惠。快篩陽性即確診新制上路，疫情指揮官陳時中表示，首日整體秩序良好，但仍呼籲民眾先上衛生局確認配合的診所名單，報到時務必主動告知快篩結果。中央社整理各縣市「快篩陽即確診」判定門診的醫療院所資訊，提供讀者快速查詢相關資源。（看完整報導）

賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同

台灣自由潛水全國紀錄保持人黃明峻與連林嵐，5月前往宏都拉斯在加勒比海舉辦的自由潛水賽，黃明峻賽後分享比賽經過，指出賽前深夜接獲主辦單位通知才發現，參賽國從台灣（Taiwan）被改成了中華台北台灣（Chinese Taipei Taiwan），他和連林嵐當下就決定不參賽來表達抗議。經過主辦單位與裁判多次溝通後，最終同意2人以台灣身分參賽，此舉也獲得各國潛將們認同。（看完整報導）

日本6/10開放外國旅行團入境 台灣及英美等國人士免篩免隔離

日本政府宣布6月1日起開放國外有旅行社領隊陪同的套裝行程觀光團入境，放寬對象國家依陽性率高低分紅黃藍等級，台灣、英國、美國等約100國都屬陽性率最低的藍色等級，入境日本時可免病毒篩檢與隔離。不過，由於交通部觀光局的禁團令仍未取消，現行台灣旅遊業者不能販售前往日本的旅行團行程。（看完整報導）

疫情期間不能逗貓 上海交大一博士生遭通報批評

上海交通大學校內通報，一名博士生未戴手套在校內逗弄流浪貓，被認為造成疫情防控風險，遭到批評並取消個人年度評獎資格。這起通報在微博、微信等中國社群平台引起議論，有評論認為「矯枉過正」。一些上海交大的學生則是替校方緩頰，指出之前交大校內曾發生多起學生被貓抓傷的情況，在COVID-19疫情期間要打疫苗、治療較麻煩，因此校方曾下通知，禁止近距離和貓接觸。（看完整報導）

小馬可仕當選菲律賓總統：維護南海仲裁 不讓中國侵權

剛當選菲律賓第17屆總統的小馬可仕26日表示，他會維護國際上一項不利於中國的南海爭議仲裁，並堅稱不會讓中國踐踏菲律賓的海洋權益。小馬可仕也公布人事案，新政府中央銀行總裁和財政部長都是部會老面孔，明白顯示他將對現任政府的經濟政策蕭規曹隨。另外，有國會議員認為，因應通貨膨脹將是小馬可仕上任後的首要任務。在政府債務創新高的情況下，小馬可仕如何帶領菲律賓走向經濟復甦也受矚目。（看完整報導）

法國4度任台北書展主題國 烏克蘭首參展以文化出版捍衛民主

第30屆台北國際書展將於6月2日至7日舉行，法國第4度擔任主題國，除展出普魯斯特、雨果及大仲馬等知名作家手稿，現場還將舉辦多場即興漫畫音樂會，展現法國文化的充沛活力。另外，遭到俄國軍事入侵的烏克蘭首度參展，由15位插畫家帶來「與烏克蘭同在圖像創作展」，表達以文化出版捍衛民主的決心。（看完整報導）