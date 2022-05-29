早安世界》兒童重症20例近半引發腦炎 醫分析4原因、籲儘早接種
兒童重症20例近半引發腦炎 醫分析4原因、籲儘早接種
國內28日新增8萬835例本土COVID-19病例，127人死亡，另增408例中重症，其中有2名兒童死亡及1名重症。截至目前累計20例兒童重症病例，有9例腦炎；重症病例中有10例死亡，其中5例腦炎，比例相當高。兒童感染症醫師邱南昌28日表示，染疫兒童引起腦炎的4種原因當中，最主要是免疫系統過度反應引起「細胞激素風暴」，他呼籲家長別挑廠牌，儘早帶孩子接種疫苗。（看完整報導）
邊境鬆綁政策6月陸續公布 商務人士隔離天數擬縮短
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在醫療量能方面，27日出院人數比住院人數多，空床率略為增加，醫院壓力、急診壓力都減輕，急診人數也達到近期低點。口服藥物開立達到1萬1417人份，陳時中說，若確診人數再增加500萬人，藥量也是夠的。指揮中心將考慮醫療量能的承受度狀況，6月起陸續公布邊境鬆綁政策。經濟部表示，會朝縮短商務人士隔離期方向規劃，待和指揮中心與相關部會細部研議後決定。（看完整報導）
單日死亡率破千分之1 遊民、獨居老人可領5劑快篩
國內疫情持續，單日死亡率突破千分之1。疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡數反映的大多是一週前的疫情狀況，應以整體確診死亡數計算，更能看出長期趨勢。每天公布的死亡個案當中，有約2成是住宿型機構的住民。另考量遊民生活環境特殊、獨居老人多有多重慢性疾病，染疫後中重症風險較高，指揮中心將為每人配送5劑快篩試劑，預估有81萬人受惠。6月1日起，0至6歲孩童的家長可持健保卡領取5劑免費家用快篩試劑，但快篩不適用於未滿2歲孩童，家庭領取後可供成人使用，也等於保護幼童。（看完整報導）
猴痘病毒不尋常擴散多國 WHO擔心恐為冰山一角
自從英國5月7日首次通報1起猴痘確診病例以來，世界衛生組織已接獲各國通報近200起病例，發現地點都離猴痘原本流行的非洲國家很遠。專家27日警告，目前可能只是開端而已，預期未來幾天會有更多病例，但大眾不必恐慌。專家們正試圖判斷這種「不尋常狀況」的發生原因，初步調查似乎並未顯示猴痘病毒出現變化或變異。（看完整報導）
德州槍擊案倖存學童受訪揭露恐怖經歷 警方承認誤判致攻堅延遲
美國德州有關當局27日還原洛伯小學24日的槍擊案發過程，表示當時在教室中嚇壞的學童打了至少6次電話，請求警方介入，但員警在走廊等了近一個小時才攻堅擊斃槍手。這起槍擊案造成19名學童和2名教師喪生，警方延誤攻堅遭受批評，並承認當時做出錯誤決定。一名11歲女童用朋友的血塗在自己身上裝死而倖存，她接受CNN訪問敘述那天待在教室裡的恐怖經歷。美國近來接連發生槍擊事件，使槍枝暴力問題再度浮上檯面，美國政壇和社會對民眾擁槍權利爭論不休，要進一步管制仍需極大努力。（看完整報導）
中國吉林部分近北韓地區有不明COVID-19病例 北京疫情趨緩
北韓疫情爆發不到3週後，官方媒體28日報導，國內單日新增發燒人數首度降至不到10萬人。與北韓接壤的中國吉林省部分最靠近邊界的縣出現源頭不明的本土病例，中國官方指疫情有自當地向內陸地區擴散的趨勢，需高度重視移入風險，但未說明病例是否由北韓移入。北京近日新增病例數持續下降，顯示這輪疫情趨緩。官方通報，截至28日下午3時，新增本土感染者12例，已有8個區穩定實現社會面清零，29日起調整放寬防控措施。（看完整報導）
中媒：蘋果放眼東南亞 中國供應鏈廠商出走
中國防疫貫徹清零嚇跑外商，包括科技巨頭蘋果公司等，近來向東南亞如越南投石問路的傳聞甚囂塵上，中國財經媒體的調查採訪證實，多家中國的蘋果供應鏈業者的確選擇在越南建廠。報導提及，原本在中國布局的台系組裝廠則是逐漸放眼印度，像是鴻海、和碩與緯創，蘋果之前證實，鴻海在印度清奈附近的工廠生產最暢銷的iPhone13系列產品。（看完整報導）
俄軍猛攻烏東 烏軍恐棄守盧甘斯克州最後據點
俄羅斯入侵烏克蘭逾3個月、俄軍轉攻烏東並持續推進之際，烏國27日說，烏軍恐須從東部盧甘斯克州最後一處抵抗陣地撤退，以免遭到俄羅斯軍隊俘虜。盧甘斯克州的州長蓋戴28日上午表示，目前該州境內的俄國軍隊約有一萬人。烏軍撤退可能會讓俄國總統蒲亭更接近他要完整拿下盧甘斯克州和頓內茨克州的目標，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏國正在國防資源允許的範圍內盡力保護國土。（看完整報導）
鄧振中戴琪擬6月會談 官員：台美強化經貿會有具體方案
知情官員28日表示，台美有深化經貿關係的具體方法，但相關內容暫時不便說明，目前持續安排、討論行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪的會面，希望兩人能在6月下旬之前再度晤談，不限實體或視訊。鄧振中與戴琪日前在「APEC貿易部長會議」於曼谷舉行期間展開雙邊會談，討論台美經貿等議題，且預計數週內再度會商，引發各界高度關注。（看完整報導）
台北文學獎揭曉 楊隸亞「男子漢」獲文學年金最大獎
台北文學獎28日頒發，最大獎「台北文學年金」由作家楊隸亞以小說「男子漢」獲得，楊隸亞表示，男性其實有許多面貌，軟弱、敢於訴說悲傷的男性，也是男子漢的一種。散文首獎由媒體工作者謝瑜真以刻畫港台情緣的「霧裡之城 」獲得；小說首獎由影像工作者威瑪以虛擬遊戲設計師回望童年創傷的「山中怪獸」獲得。本屆台北文學獎總計收到來自世界各地共1636件作品，最終評選出23件得獎作品，總獎金高達253萬元。（看完整報導）
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