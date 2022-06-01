早安世界》空軍AT-3教練機高雄岡山墜毀 少尉飛官徐大鈞殉職

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空軍一架AT-3教練機31日上午8時3分自空軍官校起飛後，在高雄岡山仁德田厝里一帶墜毀，23歲的學官徐大鈞少尉殉職。（中央社製圖）

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AT-3教練機高雄岡山墜毀 少尉飛官徐大鈞殉職

空軍一架AT-3教練機5月31日上午在高雄市岡山仁德田厝里墜毀，23歲的學官徐大鈞少尉殉職。空軍表示，當時天氣符合訓練標準，徐大鈞通過空中強制報告點時都回覆飛機狀況正常，但隨後便失聯，期間沒有不正常的呼叫情況。目擊者指出，飛機墜落前，飛官開啟彈射座椅後連同座椅掉在田地中，機骸隨後四散。空軍參謀長黃志偉中將表示，這是徐大鈞第二次進行在機場上空盤旋、觸地重飛的單飛訓練，起飛前已由教官帶領進行3個起落，確定飛行狀況正常後教官才下機。黃志偉也宣布，暫停所有空軍官校學員的飛行訓練任務。此次失事的AT-3教練機73年服役後作為飛行訓練使用，38年來共發生15起意外事故；未來將逐步由國造勇鷹高級教練機取代。總統府表示，總統蔡英文對於英勇國軍不幸殉職深感哀慟不捨，已指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。（看完整報導）

美參議員達克沃絲見蔡總統 重申美國與台灣站在一起

美國聯邦參議員達克沃絲5月31日晉見總統蔡英文，她數次強調，美國不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起。蔡總統表示，台灣會持續對美國政府所倡議的印太經濟架構表達參與意願，也期待短期內台美以嶄新的作為，一起規劃出具體的途徑，共同深化台美雙邊的經貿夥伴關係。達克沃絲訪團30日晚間抵台當天，中國罕見出動30架軍機擾台，數量為今年第2多。外交部對此表示譴責，並說達克沃絲是參議院軍事委員會成員，因此拜會國防部，針對台海安全議題交換意見。（看完整報導）

端午節前大台北防午後大雨 預估6/6鋒面再來

中央氣象局表示，1日各地高溫約攝氏32至34度，各地大致是多雲到晴的天氣，受西南風影響，中南部地區、沿海地區清晨至上半天會有短暫陣雨，但時間短、範圍也較小，大多時間仍能見到陽光。到了午後，因對流明顯，大台北、宜花地區、各山區有局部短暫雷陣雨，可能有局部大雨發生。氣象局說，同樣的天氣型態會持續到3日端午節，6日將再有鋒面接近。（看完整報導）

今起入境旅客全數唾液採檢PCR 陳時中：醫療量能足才開放國際旅遊

中央流行疫情指揮中心宣布，自6月1日起自境外抵台旅客全數於機場改採「唾液採檢PCR」。至於觀光旅遊是否可望於7月全面解封，指揮官陳時中舉最近才剛試辦觀光旅遊團的日本為例指出，有個4人團出現1人確診，其餘3人都被隔離。他說，台灣將等到醫療量能充足時，才會準備開放旅遊。（看完整報導）

台灣染疫死亡率未高於國際 指揮中心搬數據釋疑

國內5月31日新增8萬656例COVID-19本土個案，疫情維持高原期，但中重症、死亡人數皆下降，死亡90人是在連續5天之後首次在百例以下。疫情指揮官陳時中指出，台灣Omicron疫情期間的死亡率是每百萬人有0.2人死亡，韓國2.4人、日本0.6人、香港8.3人、紐西蘭1.4人、新加坡0.6人，目前來看台灣的染疫死亡率並未高於國際。但陳時中也說，台灣疫情才發展到一半，僅能作為參考。此外，中南部專責、負壓病房空床率低於北部，僅不到3成，疫情指揮中心公布，1日起放寬中重症個案解除隔離條件，以利保全醫院量能。另外，六都5至11歲兒童COVID-19疫苗大型接種站1日起運作，端午連假不休息，中央社整理預約方式供您參考。（看完整報導）

國際駕照7/1起加註TAIWAN 全球95國家地區適用

台灣國際駕照互惠國家及地區有95個（包含美國有48州，加拿大13省），有民眾因國際駕照上的Republic of China遭外國人誤認為來自中國，因此多名立委提議國際駕照標註台灣。交通部公路總局5月31日表示，將把TAIWAN加註在國際駕駛執照封面的International Driving Permit（國際駕照英文）上方，以助識別，其他格式內容不會改變，預計7月1日上路。（看完整報導）

專題／濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

美國10天內接連發生紐約州水牛城商場、南加州教堂及德州小學槍擊案，後者造成21名師生死亡，是美國歷來死亡人數第2多的中小學槍擊案，僅次於2012年康乃狄克州的桑迪胡克小學槍擊事件。儘管多年來不斷有人呼籲政府提出「槍枝管制」積極作為，但法規依舊鬆散，槍擊案也層出不窮。且每當美國社會出現濫射槍擊案，總會激起槍枝管制的辯論，但諷刺的是，槍枝銷量總隨著槍擊案上升。（看完整報導）

歐盟達成協議 年底前禁止90%俄國石油進口

歐盟27個成員國數週來為了對俄羅斯石油實施全面禁運而爭辯，其中匈牙利總理奧班頑強抗拒這項制裁。不過歐盟領袖5月30日與匈牙利達成妥協，同意對俄羅斯出口到歐洲的石油減量2/3以上，以制裁莫斯科出兵入侵烏克蘭。此舉不但是歐盟對俄國入侵烏克蘭的最新一波經濟制裁，震撼力也被認為最大。不過歐盟至今共推出6波制裁，內容涵蓋個人、金融、貿易和媒體等層面，手段幾乎用盡。歐盟執行委員會主席范德賴恩說，由於德國和波蘭已承諾停止透過輸油管進口俄油，最新措施等於在今年底前削減大約90%從俄羅斯石油出口到歐盟的石油量。（看完整報導）

4月製造業景氣燈號亮綠燈 中國清零政策添變數

智庫台灣經濟研究院5月31日公布4月製造業景氣燈號，儘管國際政經局勢動盪、中國清零封控等因素持續干擾景氣，廠商原物料投入表現仍相當正面，使得燈號從3月的低迷黃藍燈轉為代表景氣持平的綠燈。台經院分析，未來疫情、地緣政治不穩及美國升息等因素，恐造成全球需求趨緩，而中國上海等城市陸續解封後的出貨遞延效應是否會讓缺艙、缺櫃問題再度惡化，而如果中國疫情再次復發，嚴格的清零封控管制則將打亂經濟維穩的腳步（看完整報導）

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上海今解封居民悲喜參半 每2到3天要做一次核酸檢測

上海1日正式解封，伴隨解封的防控措施也將上路，非中高風險地區的民眾可自由出門，並返回工作崗位，市民每2到3天需做一次核酸檢測，以換取進入公共場所、搭乘大眾運輸工具的權利。對於可以踏出家門小區，民眾浮現矛盾複雜情緒，一方面喜迎自由生活；另一方面卻又憂慮疫情重來，再有一波封城。此外，只要符合防疫規定的企業都能有序復工。但企業內部仍須實施分區管理，按照風險等級設置不同區域，做到互相隔離。（看完整報導）