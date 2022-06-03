早安世界》台灣歐盟首次部長級對話 設平台推半導體供應鏈等合作
台灣歐盟首次部長級對話 設平台推半導體供應鏈等合作
台灣與歐盟2日舉行首次部長級經濟對話，經濟部長王美花與歐盟執委會貿易總署總署長魏恩德在會中同意設立平台，以利工作階層持續討論，並在數位經濟、貿易便捷化、半導體供應鏈韌性等議題進一步討論合作可能性。經濟部表示，這次對話可視為台灣與歐盟關係的重大突破。在半導體合作方面，貿易局表示，去年疫情引發晶片短缺，台灣曾盡力協助歐盟等盟友舒緩供應鏈問題。王美花強調，台灣將持續扮演全球半導體產業值得信賴的夥伴，並協助穩定供應鏈的韌性。（看完整報導）
端午連假首日注意6大地雷路段 白天防高溫中南部有短暫雨
交通部高速公路局說，3日端午連假首日國道將有6大壅塞路段，分別為國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統、國3土城-關西、快官-霧峰及國5南港系統-頭城。其中西部國道預計3日上午7時就會出現車潮，要到4日下午3時以後才會紓解。國5則預計3日早上5時就會出現車潮，要到下午4時後才會紓解。此外，中央氣象局說，端午連假白天各地高溫約攝氏32至35度，須注意午後雷陣雨，3日清晨到上午中南部有零星降雨，各地山區、大台北地區及宜蘭、花蓮則以午後雷陣雨為主，不排除會有大雨發生。（看完整報導）
強尼戴普贏得誹謗官司獲賠3億 安柏赫德不服將上訴
好萊塢影星強尼戴普1日贏得控告前妻安柏赫德誹謗的官司，可獲得賠償金額高達1035萬美元（約新台幣3億元）。對此強尼戴普表示，「（歷經）6年之後，陪審團將我的人生還給了我。我真的很感恩」。安柏赫德發出聲明指出她的失望無法言喻。她的發言人告訴媒體，她已經決定針對法院判決提出上訴。（看完整報導）
第1劑COVID疫苗接種率將破9成 兒童重症腦炎病例2/3情況好轉
國內2日新增7萬6967例COVID-19本土病例，中重症413例、死亡144人，其中1名9歲童家中猝死後才確診，桃園市還有1位罹患腦癌的6歲女童確診後疑因通報狀況失誤，癌療時程得延期，桃園市長鄭文燦表示，已安排女童到醫院治療。另外，國內12歲以下兒童染疫重症累計30例，其中15案例是腦炎，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，除5名死亡個案以外，有4人已出院，其餘6名住院中兒童都不需使用呼吸器，恢復情形還算不錯。截至1日，國內COVID-19疫苗接種率為第1劑89.18%、第2劑81.92%，一般民眾追加劑接種率65.9%。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日表示，第1劑接種率可望再過2天就會突破9成。（看完整報導）
第2輪快篩實名制6/6開賣 每家藥局單日配額增至117份
疫情指揮中心公布，家用快篩實名制第2輪販售6日起開始實施，每個販售據點配送份數從原先78份增加至117份，民眾可持健保卡購買，也可代購，每個身分證字號每輪僅能買1次共5劑，費用為新台幣500元。（看完整報導）
台北國際書展睽違2年登場 賴清德買「做戲的人」等書支持
台北國際書展睽違2年舉辦實體展會，副總統賴清德前往購買包括「做戲的人」、「余英時評政治現實」、「小王子－台語版」等30本書，總計花費1萬840元，以行動力挺疫情下的書展及出版業。書展現場2日舉辦「念真看台劇」座談會，由「做戲」40年的導演吳念真及作家劉克襄同台開講，以新書「做戲的人－新台劇在路上」為起點，暢談台劇幕前幕後的故事。此外，本屆台北國際書展特別邀請烏克蘭參展，烏克蘭出版集團Yakaboo國際市場發展部主任布恬科表示，俄烏戰爭使烏克蘭出版業幾乎崩潰，對烏克蘭而言等於少了一個向世界發聲的平台。她認為文化意義上的國家才更能凝聚人心，「任何軍事上的武器都無法擊敗你」。她並說，只有堅持自己理念，追求民主及自由，才能獲得別人敬重。（看完整報導）
特派現場／烏克蘭戰火未歇 軍民克服恐懼為主權自由堅定抗敵
烏克蘭遭俄羅斯入侵之後，戰局不斷變化，到6月初，包括基輔在內的大部分地區居民開始回歸「正常」生活，但各地隨處可見戰爭痕跡，且戰火威脅依舊，不變的是烏克蘭軍民捍衛家園的意志與決心。中央社記者實際到訪烏克蘭東部第一大城哈爾科夫，以及經歷俄軍屠殺、曝屍街道的城鎮布查，當地民眾說至今看到穿軍服的人都會怕到發抖。記者問烏克蘭志願軍幹部，台灣和全世界從俄烏戰爭可以學到什麼？他說：「團結站在一起，為他們的土地挺身而出。」（看完整報導）
當城市按下暫停鍵 上海人不想再次經歷的2個月
上海1日解封，關了太久的民眾除了出門逛街和朋友聚聚、享受久違的自由外，72小時核酸檢測結果成民眾的「民生必需品」與「通行證」，沒有它將寸步難行。1日起各地快速檢測站湧現人潮。有些地方使用人數不多，隨到隨做，有些位於商圈或辦公區的檢測點則大排長龍。回首過去60多天的封城，上海彷彿被按下暫停鍵，無數次核酸與抗原檢測、期待物資配給與團購，還有以物易物，是上海人難得但不想再次經歷的體驗。（看完整報導）
澳洲發現地表最大植物繁殖近4500年 面積是曼哈頓3倍大
科學家前往澳洲海岸，原本想了解常見的「澳大利亞海神草」的基因多樣性。不料在收集各處海草、檢視1萬8000個基因標記後，竟發現這整片海草都是同1株植物繁衍而成。這株海草歷經至少4500年繁殖，從1顆種子長成一片180平方公里大小的海草田，足足是美國曼哈頓的3倍，也是世界上最大的植物。（看完整報導）
影片／悍將洋投威迪茲手套有外部物質遭驅逐 聯盟罰禁賽10場
中華職棒富邦悍將來自多明尼加的投手威迪茲2日先發出戰味全龍，7局上因手套被發現有外部物質遭到驅逐，且須禁賽10場。悍將領隊林華韋表示，按規定辦理，「該怎麼處置，就怎麼處置」。依據中職規章相關規定和解釋，任何球員不得故意污損或以其他物質摩擦比賽用球，裁判得下令將違反規定的球員驅逐離場，且違規者自動禁賽10場。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。