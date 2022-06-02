更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續
生活

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澳洲發現地表最大植物 繁殖近4500年面積是曼哈頓3倍大

2022/6/2 12:44（6/2 13:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）科學家在澳洲海岸發現世界上最大植物，這株海草歷經至少4500年繁殖，從1顆種子長成一片180平方公里大小的海草田，足足是美國曼哈頓的3倍。

美聯社與英國廣播公司（BBC）報導，基因分析顯示，水底下這片180平方公里的海草田，是由一株海草4500多年來不斷複製而成。

研究共同作者、澳洲西澳大學（University of Western Australia）海洋生物學家艾奇洛（Jane Edgeloe）寫道，科學家取得樣本，比對海床上海草的DNA之後，證實這片海草其實是單一有機體。據信是從1顆種子經過至少4500年繁殖，長成現在的樣子。

團隊偶然間在位於伯斯（Perth）北方約800公里的鯊魚灣（Shark Bay）發現這片海草，他們前往那裏，原本是想了解澳洲海岸常見「澳大利亞海神草」（Posidonia australis）的基因多樣性。

研究人員蒐集鯊魚灣各處海草，檢視1萬8000個基因標記，從每個樣本創造出「指紋」，原本是想知道這片海草究竟是由多少種植物組成。

答案卻讓人大吃一驚，艾奇洛說，「結果竟然只有1種！」

「只有1株植物在鯊魚灣蔓延180公里，使它成為地球上已知最大的植物。」

這株植物韌性十足，在鯊魚灣各處截然不同的環境中生存下來。

另1名研究人員辛克雷（Elizabeth Sinclair）說：「它似乎韌性極佳，歷經差異極大的溫度和鹽度、極亮光的環境，這些對大部分植物來說通常會造成高壓。」

研究人員以這種海草1年通常成長35公分推估，它花了4500年，才長成目前的規模。

研究成果今天發表在「皇家學會報告生物科學版」（Proceedings of the Royal Society B）。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110602

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族