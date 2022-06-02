澳洲發現地表最大植物 繁殖近4500年面積是曼哈頓3倍大

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）科學家在澳洲海岸發現世界上最大植物，這株海草歷經至少4500年繁殖，從1顆種子長成一片180平方公里大小的海草田，足足是美國曼哈頓的3倍。

美聯社與英國廣播公司（BBC）報導，基因分析顯示，水底下這片180平方公里的海草田，是由一株海草4500多年來不斷複製而成。

研究共同作者、澳洲西澳大學（University of Western Australia）海洋生物學家艾奇洛（Jane Edgeloe）寫道，科學家取得樣本，比對海床上海草的DNA之後，證實這片海草其實是單一有機體。據信是從1顆種子經過至少4500年繁殖，長成現在的樣子。

團隊偶然間在位於伯斯（Perth）北方約800公里的鯊魚灣（Shark Bay）發現這片海草，他們前往那裏，原本是想了解澳洲海岸常見「澳大利亞海神草」（Posidonia australis）的基因多樣性。

研究人員蒐集鯊魚灣各處海草，檢視1萬8000個基因標記，從每個樣本創造出「指紋」，原本是想知道這片海草究竟是由多少種植物組成。

答案卻讓人大吃一驚，艾奇洛說，「結果竟然只有1種！」

「只有1株植物在鯊魚灣蔓延180公里，使它成為地球上已知最大的植物。」

這株植物韌性十足，在鯊魚灣各處截然不同的環境中生存下來。

另1名研究人員辛克雷（Elizabeth Sinclair）說：「它似乎韌性極佳，歷經差異極大的溫度和鹽度、極亮光的環境，這些對大部分植物來說通常會造成高壓。」

研究人員以這種海草1年通常成長35公分推估，它花了4500年，才長成目前的規模。

研究成果今天發表在「皇家學會報告生物科學版」（Proceedings of the Royal Society B）。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110602