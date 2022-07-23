早安世界》花蓮卓溪飆41.4度再創新高 民眾今天外出應提防中暑

全台連日出現高溫，花蓮縣卓溪鄉22日氣溫一度達攝氏41.4度，創今年全台氣溫新高。在酷熱天氣中，玩水是許多民眾消暑的重要選擇，圖為一名男童22日在台北市公館自來水園區開心戲水。中央社記者王騰毅攝 111年7月22日