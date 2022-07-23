早安世界》花蓮卓溪飆41.4度再創新高 民眾今天外出應提防中暑
花蓮卓溪飆41.4度再創新高 今大暑日鄭明典提醒民眾外出小心中暑
中央氣象局觀測，花蓮縣玉里鎮、卓溪鄉22日下午氣溫雙雙突破攝氏41度高溫，其中卓溪鄉飆升至41.4度創今年高溫紀錄。不過這兩地的高溫都是由無人的自動觀測站測得，未列入紀錄。卓溪鄉民眾說，當地沒這麼熱過，現在連風吹起來感覺都像焚風，鄉內農民提早到清晨4時以前就出門耕作，上午6時後就已熱到受不了。根據氣象預報，這個週末依然是酷暑天氣，尤其23日是24節氣中的大暑，中央氣象局局長鄭明典提醒，這波高溫來勢洶洶，1500公尺高空處的高溫都可逼近攝氏32度，高於先前預測的30.5度，民眾應留意室外高溫風險。（看完整報導）
尖峰用電4074萬瓩再創新高 太陽能出力逾10%供電燈號常綠
高溫炎熱推升用電量，22日尖峰負載達到4074.8萬瓩，連續3天創歷史新高；由於日曬充足，白天光電發電占比逾1成，中午溫度飆高，光電轉換效率也達到最巔峰的505萬瓩，幫助供電燈號維持綠燈，全台供電穩定。不過，根據經濟部最新全國電力資源供需報告，114年再生能源占比為15.1%，與原訂20%目標有落差。能源局表示，主因為用電需求大幅成長，且當年度併網的離岸風場，發電量需隔年才能完整貢獻。此外，由於日落後便無太陽能發電，經濟部未來將改以夜間備用容量率規劃，並將太陽光電預設為零，同時強化需求面管理措施，確保供電穩定。（看完整報導）
安倍晉三國喪9/27舉行 日本外相：相關資訊將通知台灣
日本前首相安倍晉三8日在奈良市助選時遇刺身亡，享壽67歲。日本內閣會議已正式決定於9月27日在東京日本武道館舉辦悼念安倍的國喪，獲邀參加的將包括外國政治領袖。日本外務大臣林芳正在回應媒體提問時表示，相關資訊會通知台灣、香港、澳門等，但不通知北韓。另外，日本執政黨自民黨開會討論時，出現要求日本政府接受蔡英文總統參加國喪的提議。（看完整報導）
日本新版防衛白皮書有關台灣篇幅倍增 指中國威脅成世界課題
日本政府內閣會議22日批准發布2022年版防衛白皮書，其中有關台灣局勢的頁數倍增為10頁，內容首度指出對台灣局勢相關動向，將與國際社會合作，保持更密切關注。白皮書並指出，中國在以東海為首的海空域擴大軍事行動，並對台灣加強施以各種壓力，以力量改變現狀的情形，不僅是印度太平洋，也是世界共通的課題。基於此一觀點，日本將與同盟國美國及國際社會合作，更加密切關注動向。外交部對日本新版防衛白皮書表達肯定，並說白皮書內容特別提及「不容許中國以武力統一台灣」，顯示日本政府高度重視台海安全情勢。（看完整報導）
紐約發現小兒麻痺症病例 美國近10年來首見
紐約州衛生廳21日表示，紐約市外發現一個小兒麻痺症病例，且已獲聯邦衛生官員確認，這是美國近10年來的首例，源頭可能來自境外。美國疾管中心表示，小兒麻痺症病毒會侵入人體的神經系統，幾小時內便導致不可逆的癱瘓，雖然這是無法治癒的疾病，但能藉由接種疫苗預防感染。最近幾十年間，因各個國家或地區都積極為嬰幼童施打疫苗，小兒麻痺症病例在全球急速下降。（看完整報導）
義大利9/25改選 下屆政府恐不利歐盟團結抗俄
「華盛頓郵報」指出，義大利總理德拉吉20日雖贏得上議院的信任投票，但聯合內閣裡的3大主要政黨均棄權，代表德拉吉難再獲國會多數支持，跨越左右光譜所組成的大聯合內閣無以為繼，也象徵歐盟第3大經濟體義大利一段政治相對穩定團結的時光告終。義大利將於9月25日提前大選，下屆政府很可能由幾個右翼政黨組成，包含反對歐盟與親俄立場鮮明的人士，可能為西方穩定與領導增添陰影。（看完整報導）
南韓美國聯合軍演恢復野戰訓練 北韓放話警告
北韓今年以來以空前節奏進行飛彈試射，且據信正在準備進行第7次、也是2017年來首次核試。5月上任的南韓總統尹錫悅已預警，平壤「隨時」可能採取行動。他也認為要讓韓美聯合軍演「常態化」，以及增強對北韓的威懾。隨著南韓與美國年度夏季聯合軍演將在8月登場，南韓國防部7月22日宣布，將恢復中斷已久的即時野戰訓練，且兩國正攜手抑制北韓核武和飛彈發展。北韓智庫警告，這場軍演將把朝鮮半島推向戰爭邊緣。（看完整報導）
銀行領不到錢購屋族停繳房貸 德國之聲：中國面臨空前金融危機
中國爛尾樓事件遍及多省，衝擊金融穩定。在監管當局強調「保證交屋」之後，許多地方政府採取引入國有資本、加強監管預售基金、督察工程進度、為企業紓困等方式試圖拆解風暴。不過德國之聲21日報導，當前中國金融系統正面臨前所未有的危機，包括河南村鎮銀行的儲戶取款困難，爛尾樓屋主拒繳貸款，如今又爆發諸多銀行存戶的儲蓄卡被凍結，只能存款不能提錢的現象。（看完整報導）
軍事訓練役男為何進入戰車？ 立委要求國防部徹查
陸軍裝甲564旅21日發生戰車修護意外，導致再13天就要退役的義務役士兵全若堯喪生。陸軍司令部22日表示，陸軍司令徐衍璞上將事發後即進駐第八軍團，全面調查檢討，對於違失人員將以勿枉勿縱原則施予適當懲處。立委指出，全若堯是服4個月軍事訓練役的士兵，在受訓中若沒有取得相關驗證，不可能進到戰車，國防部應徹查是誰讓他進入戰車操練。專家表示，目前義務役士兵下部隊僅為「見習」，擔負衛哨等勤務。未來軍方應嚴格把關，要求進入戰車等專業機具的人員、維護者擁有合格認證和充分訓練，以確保作業安全。軍方證實全若堯非戰車成員，進入戰車的原因在調查中。（看完整報導）
圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 部分鄰居免費觀賽
1976年啟用的新竹市立棒球場有場地不平整、空間狹小等先天缺陷，看台緊鄰民宅、外野看台就建於民宅上方是最大特色，早年常見住家陽台頂樓擠滿觀眾看球盛況。1990年中華職棒在此誕生第一個總冠軍味全龍隊，32年後味全龍正式經營新竹主場，首戰1萬張門票已銷售一空，風城再現職棒熱潮。歷經近3年、斥資約新台幣12億元整建，22日終於落成啟用，不僅把有限的腹地做有效運用，燈柱移到場外，內野看台改成4層樓建築，設施也全面翻新。中央社整理圖輯帶讀者了解這座球場的前世與今生。（看完整報導）
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