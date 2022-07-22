紐約發現小兒麻痺症病例 美國近10年來首例

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紐約州衛生廳21日表示，在紐約市外發現一個小兒麻痺症病例且已獲確認，是美國近10年來首例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社紐約21日綜合外電報導）紐約州衛生廳今天表示，他們在紐約市外發現一個小兒麻痺症病例，且已獲聯邦衛生官員的確認，這是美國近10年來的首例。

路透社報導，脊髓灰質炎（polio，亦稱 小兒麻痺症 小兒麻痺症小百科 傳播方式：主要透過受汙染的食物、飲水傳染，但大流行期間也會由人與人之接觸傳染或飛沫傳染。

感染症狀：95%以上感染者無明顯症狀，少數會出現發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐等輕微症狀，1~2%的人出現無菌性腦膜炎，只有小於1%的人會出現麻痺症狀。

預防方式：按時完成常規小兒麻痺疫苗預防接種，前往高風險國家可視情況追加接種。

現用的小兒麻痺疫苗為不活化疫苗，以細胞培養的病毒去活化製成，除單成份的小兒麻痺疫苗外，也可能和其他成份一起製成多合一疫苗，建議採肌肉注射。 資料來源：疾管署 看更多 關閉 ）是由病毒引起，非常容易傳播。

紐約州衛生廳（New York State Department of Health）在聲明中表示，檢測結果顯示，美國紐約州洛克蘭郡（Rockland County）的這個病例，源頭可能來自美國境外。

洛克蘭郡衛生局局長盧柏特 （Schnabel Ruppert）說：「我們正密切監控情況，並和紐約州衛生廳、美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）合作，以因應這個緊急的公共衛生事件，以保護本郡居民的健康與福祉。」

美國疾病管制暨預防中心確認這個病例是小兒麻痺症，疾管中心表示，美國自1979年後，就沒有再出現小兒麻痺症國內感染病例。然而，根據記載，美國在2013年時曾有一個因為國外口服式疫苗中活體病毒株而感染小兒麻痺症的案例。

美國疾管中心表示，小兒麻痺症有一些像是流感的症狀，其中包括喉嚨痛、發燒、倦怠、噁心等。

小兒麻痺症病毒會侵入人體的神經系統，然後在幾個小時內導致不可逆的癱瘓，雖然這是一種無法治癒的疾病，但能藉由接種疫苗來預防感染。最近的幾十年間，因為各個國家或地區都積極讓嬰幼童施打疫苗，小兒麻痺症的病例在全球都急速下降。

在小兒麻痺症疫苗問世前的1940年代末期，美國每年約有3萬5000人因為小兒麻痺症導致身障，其中大部分是兒童以及生活在衛生環境較差的人。

當局表示，倫敦的汙水樣本在今年6月測到小兒麻痺症病毒，這是小兒麻痺症病毒自1980年代以來可能首次在英格蘭傳播的徵兆，但目前還沒有發現任何病例。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110722