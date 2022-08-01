早安世界》台灣受大低壓帶影響連4天易有大雨 5日重回夏季天氣
台灣受大低壓帶影響連4天易有大雨 5日重回夏季天氣
中央氣象局表示，台灣各地8月1日起受大低壓帶影響，一連3天易有短延時強降雨，午後山區易有局部大雨或豪雨，4日天氣轉換，但仍有局部大雨。5日起至週末將回到典型的夏季乾燥炎熱的天氣。氣象局預報員張承傳表示，目前洋面上兩個颱風將相繼減弱為熱帶性低氣壓，兩者皆對台灣都沒有直接影響。（看完整報導）
裴洛西訪亞洲首站抵新加坡 官方公布行程未列台灣
美國聯邦眾議院議長裴洛西7月31率領國會代表團前往印太地區，將走訪新加坡、馬來西亞、南韓和日本。官方網站發布的新聞稿，並未提到台灣，但台灣問題敏感，過去造訪議員多避免提前公開行程，加上取消訪台政治代價高昂，裴洛西來台機率仍不小。裴洛西這趟亞洲行聚焦印太地區安全、經濟夥伴關係和民主治理，8月1日抵達新加坡，期間將拜會總理李顯龍、總統哈莉瑪等人。裴洛西乘坐專機起飛後，日本琉球新報報導，超過10架非屬美軍駐日本沖繩基地的美國軍機飛抵沖繩，研判可能跟裴洛西計畫訪問台灣，造成美中間緊張情勢升高有關。（看完整報導）
泉裕泰：安倍晉三建CPTPP時已考量台灣 日方竭盡努力協助加入
日本台灣交流協會代表泉裕泰7月31日說，日本前首相安倍晉三過去所言「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」，明確表達對日美而言，台灣是絕不容失去的存在。泉裕泰指出，日本還有太多值得與台灣強化合作的領域，他深信安倍在建立CPTPP時，便已將未來台灣加入的可能性考量在內。他並說，加入CPTPP是台灣要維持現狀、確保生存地位的重要一環，他會盡一切所能協助台灣加入。總統蔡英文說，台灣與日本在產業價值鏈上的角色是夥伴而不是競爭者，將繼續深化未來的經貿合作，台灣也已做好準備符合高規格的國際貿易標準，期待未來能正式加入CPTPP。（看完整報導）
7/31本土2萬824例增34死 MIS-C重症童曾染疫未確診
國內7月31日新增2萬824例COVID-19本土病例，34人死亡，中重症88例，其中3例兒童重症皆為MIS-C，值得注意的是一名6歲男童未接種疫苗，也無確診紀錄，25日出現發燒、頭痛、暈眩等症狀，27日發燒至39度，同時嘔吐、腹部下肢皮疹，到醫院急診經PCR檢驗呈陰性，但28日檢驗COVID-19的血清抗體N蛋白及S蛋白檢驗結果皆為陽性，意味事前曾經染疫，目前病況穩定，在加護病房觀察中，這是國內第2例先前未確診的MIS-C個案。（看完整報導）
紐約市進入公衛緊急狀態 15萬人有感染猴痘風險
美國猴痘疫情持續延燒，紐約市官員7月30日宣布進入公共衛生緊急狀態，並形容紐約市處於疫情「震央」，市長亞當斯與健康與心理衛生局長瓦桑表示，多達15萬居民可能有感染猴痘的風險。根據美國疾病管制暨預防中心的資料，紐約截至29日已記錄到1345起猴痘病例，為全美最多，其次是加州799例。（看完整報導）
澤倫斯基稱俄侵烏將致糧食收成銳減 傳烏克蘭穀物8/1恢復出口
烏克蘭總統澤倫斯基7月31日表示，受俄羅斯入侵影響，今年烏克蘭的糧食收成可能會比往年少一半。烏克蘭是全球關鍵的穀物供應國，自俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭並封鎖黑海港口以來，穀物出口陷入停滯。日前俄羅斯和烏克蘭各與聯合國、土耳其簽署糧食出口協定。土耳其總統的發言人卡林表示，第一艘穀物出口船8月1日離開烏克蘭港口的可能性很高。（看完整報導）
菲律賓前總統羅慕斯染疫逝 與台關係深厚、父親曾任駐台大使
菲律賓前總統羅慕斯7月31日因COVID-19併發症病逝，享耆壽94歲。羅慕斯於1992年至1998年間擔任菲律賓第12任總統，成功推動菲國經濟改革，力圖社會穩定，並改善菲國民主政治發展。此外，羅慕斯與台灣淵源深遠，他的父親在台菲斷交前曾擔任駐中華民國大使，孫子森布拉諾還曾到台灣學中文。羅慕斯擔任總統期間，時任中華民國總統李登輝於1994年以「度假外交」方式訪菲，在中國壓力下，羅慕斯仍親自前往蘇比克灣迎接李登輝。羅慕斯也曾說，台灣是菲律賓的夥伴，希望確保台灣的民主可以維持下去。（看完整報導）
中國火箭殘骸墜地球 NASA：北京未分享軌跡資訊
中國搭載「問天」實驗艙的長征五號B運載火箭7月31日在印度洋上空墜回地球。馬來西亞太空局表示，它們偵測到火箭殘骸在進入大氣層時起火燃燒，最後落在婆羅洲東北的蘇祿海。多名網友上傳看似是火箭殘骸的影片。美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，北京並沒有分享可掌握殘骸墜落何處所需的「具體軌跡資訊」。同時，美國NASA署長尼爾森表示，所有航太國家應事先分享資訊，以對潛在殘骸撞擊風險做出可靠預測，確保地表上民眾的安全。（看完整報導）
「二舅」一度感動全中國 被指多處內容虛構後下架
越來越多訊息顯示，最近紅遍中國的網路短片「二舅」多處內容是虛構的，可能是為了博取同情，換來流量，虛構的情節包括主角「二舅」並非被赤腳醫生誤診致殘，而是本身患有小兒麻痺，且早已獲得殘疾證，不像片中所說爭取多年仍未獲發。7月30日深夜起，中國影音平台已看不到「二舅」這部短片，網路上代之而起的是一片批評聲浪。（看完整報導）
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
中華職棒明星對抗賽7月30日、31日在台中洲際棒球場舉行，除了進行2場明星隊與台灣隊的賽事外，還有全壘打大賽、野手速球王、打準大賽。其中，統一獅隊三壘手林子豪遞補參加今年明星賽全壘打大賽，不但闖進決賽，決賽更轟出9發全壘打。林子豪以20歲4個月2天的年紀超越張泰山，成為史上最年輕的全壘打大賽冠軍。（看完整報導）
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