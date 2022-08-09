早安世界》國防部：中共對台先打認知戰 爭議訊息8天270餘則
國防部：中共認知戰8/1先開打 爭議訊息迄今逾270則
紐約時報分析，中共解放軍對台軍演不僅是為了恐嚇台灣和美國，也是為了安撫中國內部的情緒，因為在美國眾議院議長裴洛西訪台前，中國官方營造出有辦法阻止裴洛西的氣氛，結果卻讓自己的人民失望。同時，在台海緊張之際，流傳著菲律賓考慮撤僑、故宮國寶準備送到美國或日本的各種謠言，國防部官員8日說明，中共在軍演前就已展開對台認知作戰攻勢，自1日到8日中午12時止，共有272則爭議訊息，其中又以「擾亂軍民士氣」類別最多、高達130則。（看完整報導）
颱風木蘭預估即將生成 中南部今明兩天有雨
中央氣象局8日發布熱帶低壓生成消息，預估24小時內將增強為颱風木蘭，對台灣無直接影響，但會引入南方水氣，9至10日兩天東南部及恆春半島有局部短暫陣雨、午後中南部山區防較大雨勢。各地9日高溫約32至35度，大台北、東半部地區仍有可能出現36度以上高溫。（看完整報導）
7月出口433.2億美元單月次高 財部估8月拚史上最高
財政部公布7月出口金額為433.2億美元，年增14.2%，連續25個月出現成長，續寫近10年來的正成長最長週期。官員表示，7月出口展現旺盛氣勢，可歸功於中國恢復生產，拉貨動能從谷底回升等4大主因。展望後市，按照季節性推估8月出口規模料將落在427億美元至442億美元、年增率介於8%至12%，可望締造史上最高的單月出口值，追平台灣外貿史上出口正成長次長紀錄。（看完整報導）
西藏相隔920天後再現疫情 拉薩18例日喀則靜默管理3天
西藏當局8日公告，7日在COVID-19常規核酸檢測中發現4名陽性病例，4人都是來自西藏日喀則市的遊客。之後首府拉薩再發現18名初篩陽性人員，也大多與日喀則有關。日喀則市8日起實行靜默管理3天，人員不進不出。西藏上次出現病例是在2020年1月29日，打破920天無疫情紀錄。（看完整報導）
聖文森總理：台聖邦誼牢不可破 反對大國恫嚇小國
中國軍演未影響友邦到訪，總統蔡英文8日以軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福所率訪問團，並偕同副總統賴清德會晤龔薩福、見證「兩國簽署條約暨意向書儀式」。龔薩福接受軍禮歡迎時提到不支持大國以任何方式恫嚇小國，他也在會晤蔡總統時說，聖台邦誼建立在恆久原則之上牢不可破，「世界上沒有任何一股勢力能威脅我們」，絕不允許任何外部行為干預。蔡總統強調，台聖將一起面對後疫情時代挑戰，為兩國人民帶來更多福祉。（看完整報導）
分析共軍演習 日本前自衛艦隊司令官指攻打台灣非易事
日本關注這次共軍演習，防衛省推定並公布4枚共軍飛彈越過台灣上空，落實「台灣有事就是日本有事」。日本前自衛艦隊司令官香田洋二分析中國方面聲稱「封鎖台灣」在軍事上不具意義，在海上作戰會依對手動向隨時變更競爭地點，且若美軍展開部署，共軍無法輕易封鎖台灣。香田表示，軍演發射的東風-15等短程飛彈，主要表達中國具有遏止外力介入的能力，看得出想避免升高與美國之間的緊張。（看完整報導）
BA.5本土疫情1-2週後料將升溫 王必勝：無須過度緊張
國內8日新增1萬5206例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，這是100天以來最低數字；中重症45例其中26人死亡，是85天以來最低，另有206例境外移入病例。中央流行疫情指揮中心公布本土BA.5累計達23例，預估本土疫情低點持續數週後，最快1至2週後本土確診數可能因BA.5再度上升。指揮官王必勝表示，綜觀國際BA.5疫情，重症、死亡風險都無明顯增加，民眾無須過度緊張。（看完整報導）
桃機取消3項轉機限制 開放用餐購物、放寬停留時間
考量桃園機場轉機人數增加以及原先規定對於旅客造成不便，疫情指揮中心經風險評估後決議自8日起取消轉機旅客須由航空公司引導至專屬候機室規定，恢復可至出境區等候離境，並可購物與用餐。轉機旅客只能在機場停留12小時與行程須開立同一本票內的限制同時取消。受惠民眾說，在台灣轉機可選擇的航班及航點多，旅客可依照需求選擇較為便利，而且世界上很多國家都已減少對機場的管制，他們稱讚相關措施放寬是跟上世界的腳步。（看完整報導）
輝瑞嬰幼兒疫苗完整接種3劑需12週 莊人祥：盼降低副作用
衛福部傳染病防治諮詢會專家8日建議，滿6個月至未滿5歲幼兒輝瑞疫苗完整接種施打3劑需12週，長於仿單（藥物使用說明書）所列的11週。疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，第1、2劑比仿單多出1週，主要是希望降低副作用。比照過去施打經驗各劑間隔4週也可以方便作業接種地點，避免發生成人、青少年、幼兒及嬰幼兒施打間隔錯亂情形發生。專家會議也表示，不建議嬰幼兒接種輝瑞疫苗後混打莫德納嬰幼兒疫苗。（看完整報導）
歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱
法國、義大利、西班牙等歐洲國家正遭遇空前嚴重的乾旱危機，連數百年來以治洪為重的水利王國荷蘭也宣布全國水位已達歷史低點，並推出抗旱政策。荷蘭缺水的連鎖效應波及正在全球大買煤礦的德國。歐盟水資源再利用法案預定自明年6月實施，內容包括設定廢水回收利用最低要求量等，但如今旱災頻傳，大自然似乎急著提醒人類：珍惜資源行動要快。（看完整報導）
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