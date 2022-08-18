早安世界》今年染疫重症累計破萬 王必勝估國內疫情下週回升、北部較明顯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝17日表示，預期下週起國內疫情將現反轉上升，尤其北部較為明顯。圖為台北市信義區近日街道滿是民眾的景象。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

今年染疫重症累計破萬 王必勝估國內疫情下週回升、北部較明顯

中央流行疫情指揮中心17日說明，國內新增本土個案數較上週同期增幅約4.2%，但總體疫情持平。指揮中心預估，本土個案數已經降至谷底，病例數隨時將會回升，新一波疫情高峰有機會發生在9月底、10月初，若疫情嚴峻，單日恐增6萬例確診。防疫指揮官王必勝並指出，北部疫情攀升可能較為明顯。同時，輝瑞嬰幼兒疫苗預計19日運抵台灣，屆時將拼7天檢驗封緘完畢，最快下週末開打。（看完整報導）

不畏中國壓力 加拿大國會議員10月率團訪台

儘管中國反對任何國家的政治人物與台灣往來，但據加拿大國家廣播公司報導，加拿大多位國會議員計劃在10月訪台。報導引述加台國會議員友好協會主席史葛洛表示，「我們需要保護其他為自由和民主而戰的國家。」她說，出訪台灣勢必會引發來自中國的巨大壓力，但她強調訪台是必要的行程。曾多次訪問台灣的加拿大自由黨眾議員馬凱則說，中國對美國眾院議長裴洛西訪台的激烈反應，不會阻止加拿大議員們的訪台計劃。（看完整報導）

九合一選舉倒數百日 藍綠完成最後佈陣準備

九合一選戰進入最後100天，民進黨中執會17日正式通過，提名立委鄭運鵬參選桃園市市長，並由桃園市長鄭文燦及立法院黨團總召柯建銘接任桃竹竹苗的總督導。民進黨黨主席蔡英文表示，不只要讓每個縣市長參選人發揮戰力，更要透過聯合作戰、相互補位，一起提升選戰的能量。同時，國民黨中常會提名台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜競選連任，國民黨黨主席朱立倫指出，國民黨已完成12梯次的縣市長提名，在侯友宜、盧秀燕2位最強母雞的帶領下，國民黨一定要勝利。（看完整報導）

艾成墜樓身亡享年40歲 從大馬來台發展曾在超偶2奪冠

在「超級偶像2」奪冠的馬來西亞歌手艾成來台發展多年，並與演員王瞳相戀結婚，17日上午卻跳樓身亡，享年40歲。他的臉書停在感慨發文：「愛是人世間最難的功課」。初步了解，王瞳16日晚上就發現艾成情緒異常，甚至無法對話，王瞳在事發當日上午外出工作，雖請2名教會友人前往陪伴艾成，仍未能阻止憾事發生。（看完整報導）

8旬婦遺體冰箱放5年 兒涉詐領低收入補助

新北市八里區男子將亡母遺體存放冰箱5年，疑涉詐領亡母低收補助，警方除了依偽造文書罪嫌將男子送辦，士林地檢署檢察官17日下午到板橋殯儀館相驗，確認老婦死因為心因性休克。涉案男子疑因責打女兒，新北市家暴防治中心社工偕同警方前往住處訪視，少女稱阿嬤已經過世，又說她「躲在冰箱」裡，才讓警方發現本案。（看完整報導）

重慶擴大限電至24日 華東製造業開工日減半

中國近期天氣炎熱，用電量大增，自四川省祭出工業用電限電後，其他省市也受到影響。重慶市17日起至24日擴大限電範圍，當地的汽車、半導體等產業都將受到衝擊。遠在東部沿海的浙江與江蘇省一些製造業者也表示，目前處於「一半開工、一半停工」狀態，寧波、溫州、衢州等地企業收到通知實行「停三開四」，台州部分地區規模以上企業連續停產5天。儘管如此，中國供電仍然吃緊；四川的供電商已發通報，若還是無法緩解供電壓力，只好限制民生用電。在中國多地限電限產之際，國務院副總理韓正17日到國家電網有限公司考察並召開座談，要求進一步做好能源電力供應保障工作，防止「拉閘限電」。（看完整報導）

看清雙邊經濟利多一場空 中東歐與中國合作機制10年玩完

成立剛滿10年的中國-中東歐合作機制最近被波羅的海國家「退群」，雖然這個機制所謂的旗艦計畫克羅埃西亞大橋7月風光慶祝完工，但專家分析，中歐與東歐國家對經濟計畫延宕的失望和對中俄交好的疑慮，是這個機制走向終結的致命傷。此外，中國因立陶宛親台而以貿易及政治報復的「戰狼式外交」，也使中東歐國家越來越不愛配合中國演出。（看完整報導）

英國7月CPI升至10.1% 通膨率創40年新高

在英國面臨經濟衰退前景的同時，國家統計局17日公布的數據顯示，由於食品價格上漲，英國7月通膨率飆升至40年新高。8月稍早，英國央行英格蘭銀行警告，今年通膨率將攀升至略高於13%，為1980年以來的最高點。財政大臣查哈威在最新通膨率發布後表示，政府正在透過370億英鎊的支持計畫，盡力為陷入困境的家庭提供援助。（看完整報導）

國二起遭資優班導師性侵 女忍25年揭惡行籲受害者出面

人本教育基金會17日在台中召開記者會，揭發1名資優生25年前遭國中導師性侵，受害時間長達4年多，直到她多年後擔任性別事件調查人員，在接觸多起事件後，才意識自己曾是受害者。女子指出，因該名教師在外開設大型補習班，她懷疑還有其他人受害，才勇敢提出申訴，並呼籲其他受害者出面討回公道。（看完整報導）

柬埔寨詐騙人蛇集團在台負責人落網 似曾誘騙至少50人出境

刑事局中部打擊犯罪中心15日破獲誘騙國人赴柬埔寨等國工作的人蛇集團，其中張女擔任人蛇集團在台負責人，利用臉書社團「偏門工作」刊登高薪招募前往柬埔寨工作等不實訊息，利誘被害人上當。由於張女涉嫌重大，17日遭檢方聲押獲准，警方查扣張女隨身筆記本，發現記載至少曾誘騙50名台灣人出境，檢警將擴大偵辦並清查被害人。（看完整報導）