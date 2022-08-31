早安世界》強颱軒嵐諾估9/2、9/3最接近台灣 可能另有颱風生成

強颱軒嵐諾估9/2、9/3最接近 台灣東南方可能另有颱風生成

颱風軒嵐諾30日升格為強烈颱風，持續往西南西方向進行，中央氣象局表示，它的南南西方有熱帶低壓生成，未來24小時若能保持結構，不排除發展成為今年第12號颱風梅花。軒嵐諾預計9月1日在琉球一帶打轉停留，接著在2日、3日轉北向日韓移動，這段期間最接近台灣，到時北部、基隆北海岸可能會有局部大雨或豪雨。同時，因太平洋副高壓異常偏強，今年台灣7、8月氣溫偏高、雨量顯著偏少，降雨不及平均的4成，為史上第2少的一年，且至今尚未發布颱風警報，也成為史上最晚的一年。預估今年雨量比2020年更少，秋颱數量為1至2個。（看完整報導）

相隔49天再破3萬例 本土疫情升溫專責病床比例增加

國內30日新增3萬1178例COVID-19本土個案，這是自7月12日以來相隔49天後個案數再破3萬例，比上週同期增加19.5%，中重症增56例其中27人死亡，境外移入310例。中央疫情指揮中心預估下週單日可能突破4萬例，未來疫情則可能以每週增加6000例的速度攀升。因應BA.5疫情升溫醫療量能重新盤點，雙北應變醫院專責病床加開25%至30%。目前還有30%左右65歲以上長者符合接種第4劑期程卻未接種，指揮中心再次呼籲盡速完成施打以防重症。（看完整報導）

蔡總統下令強力措施反制中共無人機 二膽國軍實彈射擊驅離

中共近期頻以民用無人機近距離侵擾國軍金馬等防區，總統蔡英文30日赴澎湖視導海軍艦隊時精神講話，指面對敵軍挑釁，國軍自我克制，但不表示不會反制。她並下令國防部適時採取必要且強力反制措施，以捍衛國家領空安全。蔡總統強調，台灣捍衛主權及守護民主自由的決心，絕不會因壓力和恫嚇而退縮，政府也會做好充分準備。海軍146艦隊艦長向總統報告提到日前嚴密監控敵艦長達6天，雙方最近距離只有500到600碼（約457到546公尺）。在蔡總統下達指示之後，當中共1架無人機下午進入金門二膽地區禁限制水域上空，金防部守軍以實彈射擊驅離。（看完整報導）

法媒：北京打探外國對攻台反應 莫斯科提議習近平動武時與俄結盟

法國情資新聞網站「情報在線」30日揭露中國正為進犯台灣做準備，並指派海外情報網打探若北京攻擊台灣，外國政府將會有何反應，以及若美軍協防台灣，其盟友是否給予支持。「情報在線」並說，中共中央宣傳部大力宣傳堅稱須以武力解決台灣問題，由研究學者或軍方沙盤推演攻台可能性的訪問越來越多，解放軍頻繁軍演目的是為了一步步讓人民與金融市場做好準備，面對軍事攻擊帶來的衝擊。此外，莫斯科試圖說服習近平在侵略台灣時接受俄國協助，並已經說服部分中國學者接受中俄結盟的提議。（看完整報導）

烏克蘭首次大規模反攻目標收復赫松 可能開啟戰爭第3階段

西方媒體報導，烏克蘭軍隊29日展開反擊，似乎是俄羅斯入侵半年多來首次大規模反攻，目標是收復南部的赫松地區，此處是跨越第聶伯河的重要橋梁，也是地方政府中心，烏克蘭若能收復這個戰略要地，將對俄國官方的敘事形成重大打擊，戰事可能在俄軍最初三面包夾、烏東頓巴斯地區困局後進入至第3階段。烏克蘭總統府在30日上午的戰情更新中表示，赫松地區幾乎全境都發生激烈戰鬥，烏克蘭武裝部隊朝各個方向發起進攻行動。（看完整報導）

日本經營之神稻盛和夫90歲辭世 創立京瓷率領日航起死回生

有「經營之神」美譽的日本京瓷創辦人稻盛和夫24日在京都市自宅辭世，享耆壽90歲。他出身鹿兒島縣，後來成為二次大戰後日本創業家的代表性人物，曾創立日本現今三大電信業者之一KDDI前身的第二電電，2010年在政府請求下，以78歲高齡接手已宣告破產的日本航空公司，傳授「阿米巴經營模式」提高部門獲利與員工幹勁，並在日航破產起算僅2年8個月後，讓這家企業重返東京證交所上市。外界把稻盛和夫跟另一位日本企業家、松下電器創辦人松下幸之助相提並論，並稱為「經營之神」。（看完整報導）

5700萬研究計畫報告遭指抄襲 張善政：蒐集資訊非論文寫作

鏡週刊報導，國民黨桃園市長參選人張善政擔任宏碁副總經理期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總經費達新台幣5700萬元，產出報告卻集各種抄襲樣態，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料。張善政回應說，該計畫不是論文研究，而是把國外現成新的進展介紹給國內研究單位。宏碁說明專案內容除彙整國內農業發展狀況，也包含實際導入新的技術於場域內進行驗證。民進黨指張善政恐有詐領國家公帑之虞，應依照自身標準道歉退選，國民黨文傳會副主委王鴻薇則表示，如果揭發者有憑有據非常好，但要具體檢舉告發，否則只是政治跟選舉作為。（看完整報導）

台灣蘋果新聞網8/31深夜暫停更新 編採團隊轉移壹蘋

原本洽購台灣蘋果新聞網的新加坡商人潘杰賢30日宣布另成立「壹蘋新聞網」，將延攬96%原台蘋員工並於9月1日正式上線。台蘋則宣布官網將於8月31日晚間11時59分起暫停更新。潘杰賢說，他成立「壹蘋新聞網」是因為不讓台蘋員工失業，而且他喜愛台蘋品牌。他說，目前壹蘋新聞網由他百分之百獨資的「龍丞資本」持有，和港商黃浩、台蘋新聞網都沒有關係，未來台蘋資產會轉移到哪裡、台蘋網頁與資料如何保存，他無法替他們回答。（看完整報導）

台積電2奈米2025年量產 魏哲家：會是最好技術

台積電2022台灣技術論壇30日登場，總裁魏哲家宣告2奈米將於2025年量產，屆時將提供密度最小、效能最好的技術，並強調台積電絕對不會與客戶競爭。魏哲家表示，成熟與先進製程的半導體含量持續提升，單靠電晶體微縮已無法滿足產品要求，此外，過去追求全球化布局，如今為了安全戰略考量轉為區域化，也就是說，一個全球化有效率供應系統時代已經過去，成本會急速增加。不僅如此，台積電為滿足客戶需求快速擴產，預計2024年將有美國、日本及高雄廠共3廠投入量產。（看完整報導）

米其林指南2022名單出爐 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

2022台北、台中、台南與高雄米其林名單30日揭曉，台北君品酒店的頤宮中式餐廳連續5年獲得米其林三星肯定，也是台灣從有米其林評鑑以來唯一的一家三星餐廳。位在台北市的侯布雄、logy、RAW、祥雲龍吟、態芮、請客樓與台中南屯區的JL Studio共7家餐廳獲得米其林二星，另有全台有30家餐廳獲一星肯定，其中24家位在台北，台中有4家，Liberte與承Sho雙雙為首度納入評選的高雄餐廳。對於台南未見星級餐廳，美食家表示，米其林評選的法式標準與台南庶民美食類型不同，難免有落差，但仍期望有代表性的台菜可以入選。（看完整報導）