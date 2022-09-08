早安世界》中秋連假前夕 預估國5今天上午塞到深夜
中秋連假前夕 預估國5估今天上午出現車潮 可能塞到深夜
中秋節（10日）3天連假9日開始，交通部高速公路局說，宜花東這個週末的訂房率高達5成，預估連接台北與宜蘭的5號國道將出現旅遊車潮，從8日上午9時起就可能會有車多壅塞狀況，甚至可能塞到隔天、9日凌晨0時才會紓解，連假首日（9日）上午5時起預料將再塞車，至下午4時才會紓解。高公局先前宣布中秋連假期間，將在雪隧試辦10種模式的情境燈光色彩，但由於七彩模式遭質疑恐引發癲癇，因此改為試辦單色模式。（看完整報導）
颱風梅花今有機會生成 新竹以南中秋賞月機會較高
中央氣象局預報員趙竑表示，在菲律賓東方海面的熱帶低壓將往琉球方向移動，8日有機會升格為今年第12號颱風梅花，未來強度約達輕颱上限或中颱，預估10日中秋節最接近台灣，當天晚間起北部、東半部會有局部短暫陣雨。氣象局預估新竹以南地區中秋賞月的機會較高。（看完整報導）
林信吾殺台南2警 南檢偵結起訴求處死刑
台南市安南區8月22日發生襲警案，造成警員凃明誠、曹瑞傑殉職，凶嫌林信吾隔天凌晨在新竹市客運站落網，台南地檢署9月7日依殺人罪起訴，並求處死刑。地檢署發言人許嘉龍表示，林信吾也希望速審速結。全案移審台南地院後，地院以林信吾手段凶殘，危害社會甚鉅，裁定羈押3個月，但未禁見。南檢起訴內容揭露支援警員陳俊安密錄器錄下的影音內容，凃明誠臨死前發出討水悲鳴，曹瑞傑身受重傷，仍疾呼支援警員先救凃明誠，2人身心痛苦難以想像。（看完整報導）
股匯雙殺 台股重挫267點退守14400點 新台幣重貶1.82角逼近31元關卡
美元指數狂飆再刷波段新高，加上熱錢匯出不手軟，台北股、匯市7日上演雙殺戲碼，台股重挫退守14400點，新台幣匯率重貶1.82角，收盤收在30.928元，再創3年新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出19.605億美元大量。匯銀人士分析，台幣最快8日就有機會測試31元整數關卡，後續將待美國聯準會公布最新會議決策，為市場提供新的指引。（看完整報導）
美國晶片法祭禁令 先進技術企業10年內禁赴中國設廠
美國總統拜登政府宣布，接受晶片法資金補貼的美國科技公司將禁止在中國建設擁有「先進技術」的工廠，也不能在中國開發尖端技術，禁令有效期10年。華府針對出售高科技到中國進行打擊，一些美國晶片製造商已經開始受到影響，輝達公司和超微公司日前已經被美國官員告知，要停止對中國出售人工智慧晶片。（看完整報導）
私校退場專案輔導名單累計7校 和春學院最遲明年5月停辦
教育部7日召開私校退場審議會，公布第2、3波專案輔導學校名單，包含位在彰化縣的中州科技大學、台南市台灣首府大學、彰化縣明道大學、雲林縣環球科技大學、高雄市和春技術學院，連同6日公布的高雄市高苑科技大學、嘉義市大同技術學院，合計有7所學校，其中和春學院最為特殊，最遲須在112年5月13日停辦，其他各校則明列改善期限。教育部下週還會召開會議，預估還有幾所大專將列入專案輔導名單。（看完整報導）
金鐘獎茶金16項提名最多 楊祐寧陳亞蘭郭子乾爭帝 林心如楊謹華謝盈萱搶后
第57屆金鐘獎入圍名單7日公布，「茶金」獲得多達16個獎項提名，在「斯卡羅」飾演大股頭的已故演員查馬克．法拉烏樂將與女扮男裝的陳亞蘭、「華燈初上」楊祐寧、「逆局」朱軒洋、「茶金」的温昇豪與郭子乾一同角逐男主角獎；女主角則是「華燈初上」雙女主林心如與楊謹華、影后謝盈萱雙料入圍以及「國際橋牌社2」范宸菲廝殺。歌仔戲演員陳亞蘭以反串男角的「嘉慶君遊台灣」角逐視帝，創金鐘獎先例；依照劇中角色性別入圍獎項，更是台灣演藝史首見。評審委員會主委陳慧玲表示，今年遺珠很多，代表台劇、台灣影視產業大躍進，評選過程很掙扎卻也很開心。（看完整報導）
張育成大聯盟生涯百安達陣台灣第一人 同場加碼轟出陽春砲
旅美棒球好手張育成6日雙喜臨門，對波士頓紅襪首打席敲出一壘安打，美國職棒大聯盟生涯第100支安打出爐，成為首位達成這項里程碑的台灣打者，他在這場比賽後半補上一發陽春砲，時隔近一個月再度開轟，助坦帕灣光芒隊以8比4贏球。（看完整報導）
U18台灣女籃克服17分落後 20年來首勝中國
台灣U18亞青女籃代表隊7日對中國上演驚奇逆轉秀，克服全場最多落後17分的逆勢，以74比61終止對戰10連敗，也是相隔20年來首度擊敗中國，並在U18亞青女籃錦標賽預賽開胡。台灣在U18隊史上一次擊敗中國，是2002年U18亞青女籃，當時小組賽台灣曾以88比82險勝中國。這次比賽在印度班加羅爾舉行，台灣在7日首場比賽中以77比90敗給日本，8日逆轉擊敗中國隊之後，總教練陳美莉說，關鍵在於「防守有找回來。」（看完整報導）
人權團體揭露：習近平領導下中國數十萬人被軟禁
關注中國人權的非政府組織「保護衛士」6日發布報告，揭露中國自習近平在2012年上台以來，擴大使用「軟禁」範圍，估計有數十萬人被「監視居住」。每次時間長達6個月，期間允許受控制者在監護下離開家門，可以使用電話、電腦等通訊設備，以及接受探訪，但是這些權利也可能會被剝奪，改以較嚴厲的形式控制。（看完整報導）
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