早安世界》0+7免居家檢疫10月中上路 日本10/11開放自由行

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入境旅客只需7天自主管理的新規定預計10月13日上路，初期總量管制為每週上限15萬人次，同時取消禁團令，並開放非免簽國民眾來台觀光。圖為台北松山機場入境旅客在防疫計程車櫃檯報到。（中央社檔案照片）

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0+7免居家檢疫最快10/13上路 口罩令分階段解除

行政院院會22日宣布分階段解封，若疫情高峰已過，且未有嚴重反覆，入境旅客只需自主防疫7天的新規定最快將於10月13日上路，實施初期總量管制為每週上限15萬人次，取消禁團令，開放非免簽國家旅客來台觀光，團客將訂定入境旅遊快篩陽性通報流程，納入管理。國內口罩令也將分階段解除，0+7上路後捷運等密閉空間仍要佩戴。在那之前，9月29日起新版3+4上路，居家檢疫處所調整為「1人1室」，另配合邊境取消唾液採檢，調增入境旅客家用快篩試劑從原本2劑增為4劑。（看完整報導）

日本擬10/11開放自由行 海外突發疾病險年底前重新上架

入境「0+7」新規可望於10月13日上路，同時將取消觀光禁團令。同時，據日媒報導，日本將從10月11日起撤除入境人數上限，個人旅行也解禁，入境人士若短期停留不用再申請簽證。台灣旅遊業者看好觀光業將開始復甦，多家航空公司則宣布增加班次，中華航空10至12月將大增5成航班，每週提供近300班次，台灣虎航10月則將增班超過220班，並推出指定航班單程未稅機票新台幣88元起。保險業者也為海外旅遊做準備，根據金管會初步調查，目前已有3家保險公司重新上架不理賠法定傳染病的海外突發疾病醫療險，今年底前預計還有20家業者將重新上架商品。（看完整報導）

陸委會放寬陸港澳人士來台 29日起探親經商可申請入境

陸委會22日公布，配合中央流行疫情指揮中心宣布預定29日起調整邊境管制措施，考量人道與家庭團聚、陸資在台企業營運管理等需求，將同步29日起調整陸港澳籍人士可依規定申請入境。當中涉及陸港澳籍人士來台探親、奔喪可依規定申請入境，以及擴大經許可的陸資企業人員可專案申請來台。（看完整報導）

利率連3升 央行宣布升息半碼、調高存準率1碼

美國聯準會連續3度升息3碼之後，中央銀行22日宣布延續「鴿派緊縮」立場，連續第3次調升基本利率，幅度為半碼（0.125個百分點），並下修今年預估經濟成長率至3.51%、預估今年消費者物價上漲率（CPI）為2.95%。這次理監事會罕見出現未一致同意狀況，央行總裁楊金龍坦言，有兩位理事認為應該升息1碼。但考量今年通膨率可望回降，明年可降至2%以下，及明年國內經濟成長率可能減至3%以下，最終決議僅升息半碼。（看完整報導）

日本政府24年來首次介入市場 大量拋匯力挽日圓急貶

鑑於東京外匯市場日圓急貶至1美元兌145日圓，日本政府及央行22日決定介入市場，售出美元。下午5時左右，日圓匯率來到1美元兌145.80日圓，但下午5時3分，出現急速購入日圓的情況，日圓急速升值，一度來到1美元兌142.60日圓左右。這是日本政府時隔大約24年後首度介入匯市，大量售出美元、購入日圓。（看完整報導）

俄羅斯全國反動員示威逾1300人遭逮捕 如何出國登網路熱搜

俄羅斯總統蒲亭21日上午宣布宣布局部動員，要徵召30萬名平民投入烏克蘭戰事，消息一出，俄羅斯飛國外的機票瞬間被訂光。Google上湧現大量像是「如何離開俄國」甚至「如何在家自斷手腳」以避免被軍方徵召的搜尋。動員令也在俄國各地引發示威。警察監督組織OVD-Info表示，已有超過1300人因反戰抗議遭到逮捕。（看完整報導）

烏克蘭換回215戰俘開戰後最多 俄方另釋放英美等國10人

烏克蘭22日宣布換回215名戰俘，包括率領保衛馬立波亞速鋼鐵廠成為抗俄英雄的戰士。這是自俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭以來，交戰雙方規模最大的一次換俘行動。俄羅斯同日也在沙烏地阿拉伯居中斡旋下，釋放在烏克蘭俘虜的10名外國人，包括5名英國人和2名美國人。先前遭俄國宣布判處死刑的英國、瑞典及摩洛哥公民也在10人名單之中。在烏克蘭交給俄方的俘虜當中，最特別的是1名長年在烏克蘭為俄國發聲的俄羅斯總統蒲亭盟友。（看完整報導）

雙颱今有機會同時生成 北部24日防大雨

中央氣象局22日表示，目前在西太平洋上兩個熱帶低壓23日有機會同時升級成為颱風，分別為第15、16號颱風塔拉斯、諾盧，其中一個位於日本南方海面，對台灣無影響，另一個在菲律賓東方海面，結構較好，雖然對台無直接影響，但可能引來低壓環流水氣，24日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區可能有局部大雨發生。（看完整報導）

畢業尋職潮發酵 8月失業率3.79%創10個月新高

行政院主計總處22日天發布8月人力資源調查統計結果，8月失業人數為44萬9000人，較上月增加1000人，受應屆畢業生持續投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加5000人；因工作場所業務緊縮或歇業而失業者則減5000人。失業率3.79%，月增0.01個百分點，但季節調整後為 3.67%，月減0.01個百分點，畢業季失業率增幅已低於疫情前水準，預估9月失業率將依循過往呈現下降趨勢。（看完整報導）

中國前司法部長傅政華等要員判重刑 震懾力道數十年少見

前中國司法部長傅政華、中共江蘇省政法委前書記王立科22日被判處死緩，同遭公安系統大清洗落馬的前省級公安首長劉新雲、鄧恢林及龔道安，也在21日被判處14年至無期徒刑，被視為中共數十年來少見的震懾之舉。在中共公安系統中，傅政華與龔道安、鄧恢林、劉新雲、王立科都被歸類為同遭落馬的前中國公安部副部長孫力軍人馬，更一同被中國官媒列為「孫力軍政治團夥」，顯見中共黨內對這些前公安系統高官定性之嚴重，涉案者成為「欲除之而後快」的對象。（看完整報導）