早安世界》印尼足球賽暴動踩踏事件125死 全球近60年最慘重
印尼足球賽暴動踩踏事件釀125死 全球近60年最慘重
印尼東爪哇省瑪琅市1日晚間舉行的一場足球賽發生暴動，隨即在與警方的衝突與踩踏事件中造成125人死亡、180人受傷，成為1964年秘魯國家體育場暴動奪走328條人命以來，全球傷亡最慘重的一起體育賽場災難。整起事件起因為球迷不滿地主阿雷馬隊以2比3輸給世仇帕爾斯巴亞隊，而衝進球場內鬧事，警方試圖控制局勢發射催淚瓦斯，引發踩踏事件。事發後總統佐科威下令對印尼足球賽事全面進行安全檢查。專家分析，印尼足球賽常發生暴力衝突，最大原因為球場缺乏足夠管理。（看完整報導）
今年流感可能盛行 公費疫苗施打首日人數較去年增14%
國內即將進入秋冬流感季，日前有感染科專家提醒，今年將會是流感大年。公費流感疫苗第一階段開打，衛福部疾管署副署長莊人祥2日表示，首日施打超過14.1萬人次，較去年提升14%。莊人祥指出，近期流感病例數稍多，但相較往年流感季節，病例數不算高，剛有流行趨勢，他提醒隨著10月13日開放邊境0+7，入境者不再需要居家檢疫後，可能不只有COVID-19疫情，也會有一波流感流行，符合條件的民眾應儘速施打流感疫苗。（看完整報導）
俄羅斯威脅動用核武 美媒披露白宮考量擊殺蒲亭
俄羅斯總統蒲亭日前揚言動用核武之後，新聞週刊引述美國軍方消息人士透露，華府計畫採取的因應行動包括調動潛艦和B-52轟炸機，他們並強調非核軍事選項非常重要，包括動用傳統武器和特殊行動，以及網路與太空攻擊，另外也包含深入克里姆林宮核心，直取蒲亭性命。（看完整報導）
中國A股前3季蒸發61兆 9月百城新房平均價連3月衰退
中國今年疫情多點爆發，當局堅持清零政策導致經濟大受影響，加上美國加速升息國際股市震盪，中國A股在內外交迫下大跌，前3季A股總市值蒸發約人民幣14兆元（約新台幣62兆元）。此外，據最新報告顯示，今年9月中國100個城市新建房屋的平均價格較8月下跌0.02%，已連續3個月下跌。（看完整報導）
金融時報：中國硬要莫德納提供疫苗配方 進口談判破局
英國「金融時報」報導，美國莫德納生物技術公司因拒絕中國要求交出mRNA疫苗配方，導致在中國的銷售談判破裂。知情人士指出，莫德納放棄了之前進入中國市場的努力，因為中國要求它交出技術，作為在中國銷售的先決條件，但也強調，疫苗製造商仍「渴望」向中國出售產品。（看完整報導）
尋找替代來源 德國興建浮動式液化天然氣接收站
自俄烏戰爭爆發後，莫斯科當局便限制輸往德國的天然氣供應量。原本將大量天然氣運往歐洲的北溪管線上週又遭破壞，為尋找替代來源，德國政府撥款數十億美元開發威廉港等5項專案。新接收站每年應能處理約250億立方公尺的天然氣，約等於北溪1號一半的輸送量。另外，德國國防部長蘭布雷特1日突然訪問烏克蘭南部港市敖德薩，宣布德國將在未來數天內提供烏克蘭先進的IRIS-T防空系統，以抵禦無人機攻擊。（看完整報導）
徵兵及齡男子人數10年新低 立院籲國防部儘早因應
根據立法院預算中心的報告指出，內政部公布111年度徵兵及齡男子調查結果人數，僅11萬8000餘人，已降至近10年來新低。在少子化浪潮衝擊下，未來年滿18歲青年人數更將大幅銳減，志願役招募將面臨重大挑戰，國防部應儘早思考該如何因應。（看完整報導）
宋碩芸擊敗西班牙球后瑪琳 混雙葉宏蔚、李佳馨同闖加拿大羽球決賽
台灣羽球女將宋碩芸2日在加拿大羽球公開賽4強賽上演驚奇，先是在第1局落敗，但最終以9比21、21比15、21比19逆轉擊敗里約奧運金牌與3度世錦賽冠軍西班牙球后瑪琳。不僅宋碩芸闖進冠軍戰，3日將印戰加拿大華裔羽球好手李文珊，台灣混雙組合葉宏蔚、李佳馨同樣躋身冠軍戰行列，將跟頭號種子的日本組合齋藤夏與綠川大輝角逐冠軍。（看完整報導）
大谷翔平合約再綁1年 天使隊砸破紀錄9.6億避仲裁
美國職棒MLB洛杉磯天使隊宣布與大谷翔平簽下1年合約，金額高達3000萬美元（約新台幣9億6075萬元），一舉超越貝茲2020年與波士頓紅襪簽下的年薪2700萬美元合約，創下MLB有薪資仲裁資格選手的歷史紀錄。此外，大谷翔平2日達成連續16場比賽敲出安打的個人新紀錄，並且連續兩年獲天使隊頒發本季最有價值球員（MVP）及最佳投手獎。（看完整報導）
南橫八景之一 天龍吊橋封閉多年10月底恢復通行
南橫公路今年5月全線通車，八景之一的東段首景天龍吊橋卻缺席，被施工防護圍著，無法靠近。這條橋曾是布農族的求生路，也有可歌可泣的三叉山事件記憶，承載百年歷史。天龍吊橋在2014年因被鑑定為危橋而封閉，如今完成修繕，預定於10月底開放通行，為南橫東段觀光打頭陣。（看完整報導）
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