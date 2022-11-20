早安世界》金馬獎黃秋生稱帝張艾嘉封后 港片「智齒」奪4獎最多
金馬獎黃秋生稱帝張艾嘉封后 港片「智齒」奪4獎最多
第59屆金馬獎19日晚間舉行，61歲的港星黃秋生以香港劇情片「白日青春」第3度叩關男主角成功，他說，等了好多年，完全沒想到自己會得獎，他笑言新導演彷彿能為他帶來好運，未來拍片都要和新導演合作。「白日青春」的導演是來自馬來西亞的劉國瑞，是本屆最佳新導演獎的得主。最佳女主角獎由主演「燈火闌珊」的69歲資深藝人張艾嘉獲得，她說媽媽曾有演員夢礙於現實放棄，這座影后想獻給她，也盼珍惜當下。本屆最佳劇情長片頒給描述賽鴿家庭辛苦生活的「一家子兒咕咕叫」，香港出品的警匪推理片「智齒」則抱回最佳改編劇本、最佳美術設計、最佳視覺特效及最佳攝影獎共4個獎項。（看完整報導）
蔡總統南投雲林造勢 國民黨黃金週晚會中壢展開
九合一大選即將在26日舉行，同時也是民進黨主席的總統蔡英文19日下午出席民進黨南投縣長候選人蔡培慧的造勢大會；蔡總統說，要拜託在外地的年輕人回來投票，多一個人回來投票，就多一份改變的力量，她接著在晚間到雲林為民進黨縣長候選人劉建國拉抬聲勢。國民黨「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」黃金週晚會則在中壢展開，7名縣市首長候選人出席，輪流上台講話，並在黨主席朱立倫的帶領下高喊國民黨全壘打。（看完整報導）
大貓熊團團癲癇難控麻醉後心跳停止 結束18歲生命【圖輯】
台北市立動物園表示，大貓熊團團19日凌晨癲癇再度發作，給藥後症狀仍持續間歇性發生，根據生理指數等研判病況已不可逆，決定讓牠在麻醉中沉睡、不要再繼續痛苦；團團在下午1時48分心跳停止，園方表示將做病理解剖了解病因，盡可能保存全部皮毛跟骨骼並考慮做成立姿標本。回顧團團在台將近15年生活，照養人員形容，「牠就是很乖很乖的小孩，跟我們的互動很好。」團團與同伴圓圓2008年12月搭乘專機從四川來到台灣，成為木柵動物園看板明星，掀起排隊熱潮。2013年及2020年生下圓仔及圓寶姊妹，可說是台灣一代人的記憶。中央社透過鏡頭，留下團團的可愛身影。（看完整報導）
APEC會議落幕 張忠謀：賀錦麗對晶片特別有興趣 重申美國助台決心
APEC經濟領袖會議19日落幕前，與會的台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀會晤美國副總統賀錦麗。他在會後表示，賀錦麗對於晶片產業特別有興趣，除了歡迎台積電在亞利桑那州設廠，並重申美國幫助台灣的決心。張忠謀本次峰會期間，與新加坡、日本、美國領袖舉行雙邊會談。APEC經濟領袖會議19日發表宣言譴責俄烏戰爭，與上週的G20峰會宣言都強調俄烏戰爭「為人類帶來巨大苦難」，感嘆對於經濟成長、通貨膨脹、供應鏈以及能源和糧食安全造成影響。（看完整報導）
惡血矽谷新創大騙局 霍姆斯判刑逾11年
美國生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯涉及「滴血驗病」詐欺案，18日被判刑11.25年。38歲的她一度被視為年輕有為的矽谷傳奇，曾被譽為「女版賈伯斯」，如今徹底跌落神壇。Theranos號稱只需要分析少量血液，就能檢驗多種疾病，於是數以億計資金流向這家公司，許多人相信這會是下一家蘋果公司或Google，因此一度將霍姆斯與蘋果已故創辦人賈伯斯相提並論。（看完整報導）
金正恩女兒罕見公開露面 專家：宣告接班人意味濃
北韓官媒從未提及金正恩的兩個孩子，北韓政權甚至從未正式證實他們的存在，不過官媒北韓中央通信社19日報導，金正恩「和心愛的妻女一起」視察洲際彈道飛彈試射。官媒照片顯示，金正恩走在黑白色塗裝飛彈前方，身旁有一名穿著白色羽絨外套和紅鞋的小女孩，看似要慶祝飛彈試射成功。南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長說，照片中的小女孩疑為金正恩的第2個孩子金朱愛。鄭成長指出，金朱愛和父親一同現身，可能意味她是金正恩的指定繼承人。（看完整報導）
北京疫情增溫廣州爆抗爭 優化防疫20條考驗中國各地
中國疫情升溫，北京市病例數居冠的朝陽區停止餐廳內用，並要求居民不離區，連帶導致全城緊張氣氛升高。廣州市疫情最嚴重的海珠區持續全區封控，引發當地民工抗議並爆發激烈衝突，18日更傳出2名女子因拒不配戴口罩，與防疫人員發生衝突而被綁住雙手，1人倒臥在地，另1人則跪在地上，照片在中國網路上瘋傳。（看完整報導）
南投戲院放映「流麻溝十五號」遭攻擊提早下片 姚文智將包場
南投市南投戲院10月底開始放映「流麻溝十五號」，不過戲院臉書粉絲專頁開始出現不理性留言，南投戲院品牌總監蔡杰峰說，不希望戲院因一部電影受傷，決定讓流麻溝播至20日後下片。這部電影的出品人姚文智19日表示，無法容忍侵犯言論自由的行為，下週起在南投戲院推動公益包場，讓南投青年學子免費觀賞。（看完整報導）
霍華德首秀繳準大三元 雲豹延長賽逆轉奪本季首勝
眾所期待的「魔獸」霍華德在台處女秀沒讓球迷失望，他19日在T1桃園永豐雲豹主場展現全能身手繳出準大三元成績單，克服最多25分落後，率隊於延長賽以120比115擊敗新北中信特攻。霍華德繳出38分、25籃板、9助攻與4阻攻的超華麗數據，光在第4節就轟下18分，包括一次背框轉身後直接雙手爆扣，還飆進2顆三分球，讓現場球迷High到最高點。（看完整報導）
莊智淵擊敗宇田幸矢 相隔9年生涯第2度亞洲盃摘銅
台灣「桌球教父」莊智淵19日在亞洲盃桌球賽銅牌戰火力全開，以4比2擊敗日本好手宇田幸矢，繼2013年後再次於亞洲盃贏得銅牌。2022亞洲盃桌球賽19日在泰國曼谷進行最後一天賽事，男、女各16名選手中，台灣有4人參戰，其中林昀儒與鄭怡靜雙雙在首輪落馬，女單一姐陳思羽則在8強出局，僅老將莊智淵隻身闖進4強。（看完整報導）
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