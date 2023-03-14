早安世界》楊紫瓊成奧斯卡首位亞洲影后 媽的多重宇宙奪7獎成大贏家

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楊紫瓊成奧斯卡首位亞洲影后 媽的多重宇宙奪7獎成大贏家

第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮12日登場，「媽的多重宇宙」抱走最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本、剪輯等7項大獎，其中60歲的馬來西亞女星楊紫瓊成為奧斯卡首位亞洲影后，她在上台領獎時說：「我要跟所有看起來跟我一樣的小男孩、小女孩說，這是一個充滿希望和可能性的燈塔。」她並鼓勵女性同胞說，「別讓任何人告訴妳，妳已過了黃金歲月」。越南出生、有華人血統的美國影星關繼威奪下最佳男配角獎，他直呼不敢相信自己是如何從難民營一路走進奧斯卡殿堂，高喊「這就是美國夢」。「媽」片導演關家永受訪時表示，這部片是向他來自台灣的母親致敬，製片人王慶也說：「這部電影基本上就是一首獻給我們台灣父母的情歌。」（看完整報導）

本土增6435例創321天新低 20日起偏鄉離島以外地區取消視訊診療

國內13日新增6435例COVID-19本土病例，創321天新低。中央流行疫情指揮中心表示，自3月20日起，輕症免隔離上路後，非偏鄉、離島取消視訊診療，民眾確診後須至實體醫療院所看病。外界關注輕症的檢驗及治療費用未來是否回歸由健保支付，衛生福利部長薛瑞元說，衛福部目前還在討論醫療費用，輕症因為不列入法定傳染病，跟其他疾病一樣，原則上是回歸健保，但COVID-19抗病毒藥物，有一段時間仍由公費給付。（看完整報導）

李強開啟總理路 與習近平分配經濟權力是一大挑戰

中國國務院新任總理李強13日在媒體前亮相，宣告開啟他的總理之路。李強在回應施政方向與經濟問題時語調堅定，試圖要給企業、外資與消費者吃下「定心丸」。他也試著貼近人民，稱自己是老網民，並稱民眾不會一直緊盯GDP（國內生產毛額）的變動，而是更關心身邊的事。不過，更多的是在這場首秀上，他不斷提到「習近平」。外界期盼他的「親商」經驗能提振眼下疲弱的中國經濟，但他與國家主席習近平如何分配經濟權力，實踐中國經濟轉型，是一大挑戰。（看完整報導）

路透：英國擴大批准出口潛艦零組件與技術給台灣

路透社獨家報導，在台灣推動海軍升級之際，英國去年批准出口至台灣的潛艦零組件與技術大幅增加。不願具名的議員與前官員指出，此舉反映出英國支持台灣的意願提升。一名議員匿名表示，核准出口許可證形同對於強化台灣裝備「開綠燈」。另外，英國國會下議院國防委員會主席埃爾伍德接受中央社專訪時透露，委員會有組團訪問台灣的共識，他希望不用太久就能成行。若順利於今年內成行，根據公開資料，這將是英國國會下議院國防委員會首次組團訪台。（看完整報導）

經典賽B組預賽澳洲3勝1敗首闖8強 韓國遭淘汰

世界棒球經典賽預賽B組的澳洲隊13日以8比3擊敗捷克，首度晉級經典賽複賽，韓國則確定出局。同日，B組戰績墊底的兩隊韓國與中國碰頭，韓國隊打線大爆發，單場敲出兩發滿貫全壘打，終場以22比2狂勝中國隊，提前在第5局結束比賽。B組戰事落幕，地主隊日本4戰全勝居首，澳洲以3勝1負次之，兩隊雙雙挺進8強。韓國戰績為2勝2敗，連續3屆未能在預賽出線，中國則0勝4敗。8強賽首場於台灣時間15日晚間6時在東京登場，由B組第2名澳洲對上A組第1名古巴。（看完整報導）

國防部：共軍由訓練轉備戰 欲建立第二島鏈內作戰力

國防部送達立法院的最新書面報告披露，去年共機侵擾台灣防空識別區逾1700架次，較往年倍增，且常態化於渤海、黃海及台海周邊開設禁航區，採實戰化方式由訓練轉向備戰型態，企圖建立第二島鏈內作戰能力，扼控台菲、台日與日韓之間的巴士海峽、宮古水道及對馬海峽等戰略要道。另外，國防部預告，今年萬安演習「車停，人員就近疏散」加強版將在22縣市各擇一個鄉（鎮市區）實施，驗證防空疏散避難、戰災搶救及災民收容處所開設等演練。（看完整報導）

核二2號機14日除役 經部：缺口可補上 供電穩定無虞

位於新北市的核二廠2號機服役年滿，將於14日停機，外界關注電力是否出現缺口，經濟部長王美花對此表示，今年夏季將新增機組共130萬瓩，大於除役供電量，加上太陽能、風力和水力等再生能源發電出力，可持續確保未來供電穩定無虞。至於核二廠延役可能性，王美花表示，從法律面來看，目前維持運轉40年規範，核二機組也未申請延役，事實面是核二燃料池已滿，廢燃料棒目前無法移至他處儲存，核二廠不可能延役。（看完整報導）

美銀行一週倒3家 估計對台灣衝擊有限

美國加密貨幣友好銀行Silvergate Bank終止營運，美國矽谷銀行及另一間加密貨幣友好銀行Signature Bank也陸續倒閉。金管會清查，台灣的銀行、證券期貨商與保險業對這3家銀行僅曝險新台幣1.5億元。針對美國矽谷銀行關閉引發恐慌，外界憂心將掀起蝴蝶效應，波及台灣，行政院主計總處主計長朱澤民13日表示，應不至於變成引爆2008-2009年全球金融危機的雷曼兄弟事件，對台灣衝擊也有限，對股市或許有些影響，但經濟成長率不會因此下修。（看完整報導）

屏東縣長選舉無效訴訟 合議庭裁示25日驗12個票箱

在去年11月舉行的九合一地方選舉中，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票差距敗給民進黨對手周春米後，質疑選務不公及計票有誤，向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，蘇清泉改提選舉無效及當選無效之訴，13日準備程序庭終結。屏東地方法院合議庭裁示25日勘驗12個投開票所的票箱。蘇清泉在得知地院裁定後，堅持應查驗全縣711個投開票所的選票。屏東縣長周春米則表示尊重法院裁決。（看完整報導）

諾貝爾文學獎得主大江健三郎逝世享壽88歲 曾率千萬人反核

日本第二位諾貝爾文學獎得主大江健三郎3日逝世，享壽88歲。他23歲時以作品「飼育」奪下日本芥川賞，成為當時史上最年輕的獲獎者。曾把「飼育」翻譯成中文的台灣作家林水福表示，一般人認為文學是紙上談兵，但大江健三郎卻認為文學能解決人生問題。大江健三郎的長子大江光患先天性頭蓋骨異常，在小說「個人的體驗」中，大江健三郎寫出父親面對殘疾嬰兒的心路歷程。林水福指出，從中可看出他從兒子身上所體悟的事。大江健三郎也曾發表諸多與政治相關的批判性作品。他在日本經歷福島核災後，積極投入反核運動，曾號召千萬人連署，呼籲以自然能源取代核能。（看完整報導）