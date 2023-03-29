早安世界》蔡總統出訪中美洲2友邦 過境將會美眾院議長麥卡錫
蔡總統今出訪中美洲2友邦 4月5日過境洛杉磯會見麥卡錫
總統蔡英文29日率團出發前往中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯進行國是訪問，去程過境美國紐約，回程在洛杉磯停留時，預料將會晤美國眾議院議長麥卡錫。蔡總統啟程3天前，宏都拉斯外交部宣布與台灣斷交。針對中國與宏國選在蔡總統出訪前建交，是否為施壓台美，美國國務院首席副發言人巴特爾重申，這是宏都拉斯的決定，但中國經常為換取外交承認而做出承諾卻未兌現，近期在拉丁美洲及全球都出現類似案例。他並說，蔡總統過境符合美國政策、長年慣例及美台非官方關係的性質，是出於對訪客安全與尊嚴的考量，美國將依循「一中政策」，深化並擴大與台灣的往來。（看完整報導）
駐斐濟台北代表處正名中華民國台灣 享外交特權
外交部28日表示，南太平洋島國斐濟正式知會台灣駐斐濟代表處，恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」。對此，外交部表示肯定與感謝，同時強調斐濟是台灣在太平洋區域理念相近的的重要合作夥伴，兩國政府將在既有合作基礎上持續穩健交流，深化台斐友好關係。（看完整報導）
加拿大跨黨派議員4月訪台 與台立委討論因應中國干預
加拿大環球郵報報導，加國國會議員代表團將於4月9日啟程訪台，並與台灣立委會面，聲援同樣遭受北京威脅的台灣。加拿大先前逮捕華為財務長孟晚舟後，中國當局接著逮捕並長期囚禁兩名在中國的加拿大公民，重創加中雙邊關係。而在環球郵報等媒體近來披露中國致力干預加拿大政治之後，兩國關係持續惡化。（看完整報導）
捷克眾院議長艾達莫娃立院演說：在任何情況下跟台灣同舟共濟
捷克眾議院議長艾達莫娃28日率團參訪立法院，並發表演說。她說，捷克和台灣的故事交織在一起，「發展自由和民主是我們的責任」，她並引用捷克社會在1968年「布拉格之春」爭自由運動期間廣為流傳的一段話：「我想向你們保證，我們現在與你們同在，我們將繼續與你們同在，在任何情況下，與你們同舟共濟。」立法院長游錫堃在艾達莫娃演說完畢後發表感言說，民主國家團結一致，展現堅定反對一切形式威權的勇氣，彰顯守衛家園的決心，威權獨裁的洪流將無法破壞民主自由國度。（看完整報導）
馬英九南京謁陵 祭文與致詞皆提及國父創建民國
前總統馬英九28日赴南京中山陵拜謁國父孫中山，由司儀宣讀的祭文與他發表的公開談話都提及國父創建民國。結束孫中山紀念館行程後，馬英九發表公開講話，也答覆媒體詢問，希望這次隨團的台灣青年深入了解國父生平以及兩岸關係，認清兩岸一定要走向和平奮鬥才能振興中華。而後馬英九到訪南京總統府，現場民眾被維安擋下，與上午南京中山陵人滿為患形成強烈對比。最後在傍晚會見中共江蘇省委書記信長星，他提到自己在「台灣總統」任內推動兩岸交流，創造兩岸分治70多年來「最和平繁榮的一個階段」。（看完整報導）
德英主力戰車交付烏克蘭 將用於對俄軍春季反攻
面對俄羅斯全面侵略，德國與英國提供的主力戰車陸續運抵烏克蘭，包括德國豹式戰車還有英國挑戰者2型戰車，這些重裝備都將參與烏克蘭可能發起的春季反攻行動。此外，在電影「星際大戰」中飾演「路克天行者」的男星馬克漢米爾則獻聲烏克蘭空襲警報應用程式，每當俄羅斯對烏國發動空襲時，就會出現他的聲音，敦促烏克蘭人趕緊避難。空襲行動結束時，馬克漢米爾還會引用星際大戰台詞「願原力與你同在」，以振奮人心的語氣鼓勵烏國民眾。（看完整報導）
金正恩籲加快核武生產 尹錫悅：若北韓開發核武將停止援助
北韓中央通信社28日報導，金正恩呼籲增加武器級核原料，以製造更強大的武器。當局更公開最新微型核彈頭「火山-31」，小到能裝上彈道飛彈，引發各界議論。南韓總統尹錫悅則指示停止對北韓「傾囊相助」，表明要讓北韓知道「若開發核武，我們一分錢（援助）也不會給」。不過南韓總統辦公室官員表示，人道援助至今仍維持不受政治、軍事考量影響的一貫原則。（看完整報導）
桃園狒狒之死疑點重重 農業局專委擺拍挨轟請辭獲准
桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，當地里長組隊圍捕未果，23日起由市政府農業局接力追捕，但狒狒27日卻遭獵槍打死，自行攜槍參與的林姓獵人坦承開槍，但宣稱是奉命行事，全案疑點重重，各方說法不一。林姓獵人28日發表聲明說，他在現場與桃園市政府農業局一起行動，對方完全知情，他也曾告知對方，他持有自製獵槍而非不會致命的麻醉槍，而開槍是出於來自六福村一名年輕人的指示。但六福村發表聲明說，沒有人員指示開槍，將對林姓獵人提告。桃園市政府農業局長陳冠義則表示，對捕捉狒狒過程中的不當行為，農業局深切檢討。農業局人員盧紀燁在狒狒中彈並且被裝進網袋之後與牠擺拍，引發外界強烈反感，已請辭獲准。（看完整報導）
普發6000元登記入帳開放查詢 4情況需重新請領
普發現金6000元目前有5種領取管道，其中「登記入帳」起初採分流制，3月27日起至10月31日為止，不限身分證統一編號或居留證統一證號尾數，都可進行登記入帳，登記結果3月28日上午6時起開放查詢。另外，文化部表示，18至21歲青年除6000元，還有最多可放大至1800點的文化成年禮金，加上青春動滋券500元，共8300元可以運用。（看完整報導）
全聯雙北門市、家樂福今開賣進口蛋 價格68到89元
國內缺蛋潮持續延燒，行政院農業委員會日前表示，將進口雞蛋穩定市場供需。全聯28日宣布，雙北地區門市將在29日陸續開賣進口蛋，每盒10顆，售價新台幣68元，每人限購2盒。家樂福也表示，彰化以北量販將在29日上架冷藏進口雞蛋，共2款規格，分別為澳洲進口600克、12入售價79元，以及700克、12入售價89元；30日彰化以南量販分店也會上架來自澳洲的冷藏進口雞蛋。（看完整報導）
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