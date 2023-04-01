早安世界》今中部以北降雨明顯 清明連假首日國道留意7大地雷路段

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高公局預估4月1日國道雙向車流量為124百萬車公里是平日的1.4倍，預計國道1號楊梅至新竹等7路段恐車多不好走。圖為國3土城路段。（中央社檔案照片）

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清明連假首日中部以北降雨明顯 國道留意7大地雷路段

中央氣象局預報，受到華南雲雨區影響，4月1日清晨起中部以北有明顯降雨，晚上後華南雲雨區離開，各地將逐漸轉為多雲到晴。氣象專家吳德榮表示，清明連假中僅首日有雨，中部以北雨勢較大，南部幾乎沒有影響。另外，交通部高速公路局預估今日國道雙向車流量為124百萬車公里，為平日的1.4倍，預計國道1號楊梅至新竹等7路段恐車多不好走。西部國道預計1日清晨起就會陸續出現車潮，到下午3時後才會紓解，國5則預計清晨4時會湧入車潮，到下午4時後才會紓解。（看完整報導）

普發6000元清明連假提前開始發放 首波登記最慢4/6入帳

王道銀行3月31日先行墊付款項，將普發現金6000元撥入客戶帳戶，引發議論，王道銀行隨後發布道歉聲明，表示為使客戶連假前提早領到現金，自行以銀行資金墊付發放，未能遵守財金公司規範，屬於個別事件。財政部官員透露，跨部會晚間開會協調，達成「能提早就提早」的共識，經過協調後，部分金融機構會在連假期間提早入帳，8家公股行庫配合4月1日起陸續發放，首波登記的民眾最慢會在4月6日入帳。（看完整報導）

蔡總統獲美國智庫頒獎 肯定勇氣與領導力

總統蔡英文受邀出席美國「哈德遜研究所」舉辦的「全球領導力獎晚會」，並獲頒「全球領導力獎」。蔡總統獲獎後致辭說，這份獎項是向台灣人民致意，但台灣持續被排除在聯合國及相關組織外，因此需要其他民主國家支持，協助台灣參與國際組織。哈德遜研究所所長華特斯表示，頒發該獎是要表彰蔡總統的勇氣與領導力，美國與多國家將她視為對抗反民主的鬥士，他並讚許蔡總統對抗暴政、維護自由開放的印度太平洋地區。專家學者指出，台灣在國際上越來越顯眼，並且正在開創全新的非官方外交。（看完整報導）

開箱老照片》張國榮離世20年 粉絲追思不離不棄

被粉絲暱稱為「哥哥」的香港藝人張國榮是縱橫樂壇及影壇的一代巨星，曾紅遍兩岸、日韓及歐美各國。2003年的愚人節，張國榮向大家開了一個最大的玩笑，結束自己短暫而輝煌的一生，張國榮離世至今已20年，但他的身影仍留在眾多粉絲心中。（看完整報導）

台中房屋倒塌奪3命 施工營造商15萬元交保

台中市中區一棟房屋倒塌，壓住在鄰宅施工中的3名工人，台中醫院表示，經警消搶救後1人下肢骨折、腹腔出血，急救無效死亡，另外2名工人遭埋時間過長，肢體僵硬，研判窒息致死。警方約談負責施工的古姓營造商及游姓挖土機駕駛到案說明後，移送台中地檢署偵辦，檢察官認定2人涉及過失致死等罪嫌，古男以新台幣15萬元、游男以5萬元交保。另外，勞動部職安中心查出，工程營造商未替3人投保勞保，將開罰並追究業者責任。（看完整報導）

美軍售標槍飛彈發射器42套抵台 學者：有效阻敵靠岸

美國售台新型標槍飛彈系統42套、飛彈400枚，軍方官員3月31日透露，美方已開始量產飛彈彈體，預計下半年至明年交給台灣，42套發射器已於去年底交付陸軍。學者強調，此舉可以強化台灣地面部隊反裝甲戰力，並有效擊退企圖登陸的共軍。（看完整報導）

列舉習近平為戰爭準備4跡象 外交事務文章籲全球認真看待因應

美國期刊「外交事務」列舉中國領導人習近平近期的4個跡象，指出他正在準備發動戰爭，其中包含他數度闡明「備戰」主軸，更向共軍將領喊出要「敢於鬥爭」。另外，中國軍事預算年增7.2%，並計劃降低對外國進口穀物的依賴，北京近數月來更公布新的預備役人員法，在與台灣隔海相望的福建省建造新的防空洞，並於多個省市掛牌成立「國防動員」辦公室。這篇由華盛頓郵報前任駐北京記者潘文及前白宮副國家安全顧問博明共同發表的文章指出，目前無法斷言戰爭即將發生，但全球各國決策者和商業領袖都不能忽視情況有所轉變。（看完整報導）

影片／3國記者追問台灣人為何不能進聯合國大樓 發言人難以招架

總統蔡英文出訪友邦過境美國，聯合國秘書長發言人28日在記者會上被多名記者連番質疑「台灣人為何無法進入聯合國總部大樓」，有記者指出，科索沃並非聯合國會員國，但該國人民卻可進入聯合國，更有法國記者問「聯合國是不是由中國負責管理」。（看完整報導）

川普成美國首位遭刑事起訴前總統 封口費案原由一次看

美國前總統川普因涉嫌於2016年大選前夕支付豔星「暴風女丹尼爾斯」封口費，3月30日遭紐約大陪審團投票決定起訴，成為史上首位面臨刑事訴訟的美國總統，改寫美國政壇史，但川普面對的罪名尚未揭露。川普的律師尼切爾斯表示，川普預計將於4月4日被傳訊。川普在聲明中斥責：「這是史上最高層級的政治迫害、選舉干預。」若被捕入獄，川普依然可以參加2024年的總統大選，但競選活動將受到阻礙。（看完整報導）

全斗煥孫稱爺爺是「屠殺禍首」 向光州遺族下跪致歉

韓國前總統全斗煥的孫子全宇元日前從美國返韓，在一個紀念中心向1980年光州民主運動鎮壓（光州事件）受害者的家屬及遺族見面，稱全斗煥為「屠殺禍首」、「犯下莫大罪行的罪人」，更直言全斗煥不僅沒有力求發展韓國的民主，反而讓民主開倒車。全宇元下跪道歉，並表示願意參與真相調查相關活動。（看完整報導）

台灣詐騙熱搜度去年創新高 政治與醫療不實資訊最常見

Google台灣3月31日發布文章，指出台灣使用者去年對詐騙的搜尋熱度創新高，其中以「簡訊」與「網路詐騙」最受關注。另外，適逢九合一選舉及疫苗施打，Google也發現「政治」和「醫療保健」是台灣使用者在2022年最常見的不實和錯誤資訊搜尋主題。（看完整報導）