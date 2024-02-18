早安世界》富國島丟包案 品保協會：蓄意詐欺會協助旅客理賠

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富國島丟包案 品保協會：年代旅遊蓄意詐欺 會協助旅客理賠

年代旅遊於春節期間在越南富國島丟包旅客，觀光署祭出停業3個月及裁罰新台幣81萬元。品保協會則證實已收到年代旅遊負責人林大鈞聲明，坦言無法負賠償責任。品保協會理事長張永成表示，年代旅遊是蓄意詐欺，品保協會願替旅客集體訴訟，也會全力協助權益受影響的旅客。觀光署長周永暉17日表示，已啟動修法，擬對旅行業提高違規罰則。（看完整報導）

熊本廠傳量產時程提早 台積電：依計畫年底前量產

台積電日本熊本廠將於2月24日開幕，媒體報導，熊本廠目前已投片試產，量產時程可望提早。台積電表示，熊本廠將按照計畫於年底前量產。熊本一廠將生產12、16、22及28奈米晶片，規劃月產能5.5萬片。（看完整報導）

豐原高中霸凌案成立 前學務主任停聘1年、主任教官撤職

台中市豐原高中學生去年2月輕生，家長在人本基金會的陪同下揭開學生在校長達4個月遭搜身、搜書包等情事。校方重啟調查後，案情逆轉，17日認定霸凌案成立。前學務主任因不當管教成立且情節重大，教育局召開專審會決議停聘1年，主任教官則由教育局決議撤職。教育局表示，將持續提升教師正向輔導管教專業知能，強化防制校園霸凌知能素養，給學生友善安全的校園環境。（看完整報導）

瘦肉精風波 台糖：同批肉品再送TAF認證實驗室 未檢出西布特羅

台糖豬肉片檢出瘦肉精風波，台糖將同批次肉品送請2家經TAF認證的實驗室檢驗。檢驗結果17日下午出爐，皆未檢出包含西布特羅在內的21種乙型受體素。這項結果有助釐清台中市食藥處所檢測的肉品在台糖飼養過程、包含飼料並無發生問題。（看完整報導）

簽署印度移工MOU 陳建仁：本地勞工願意做 以本地勞工優先

台灣及印度簽署移工合作備忘錄（MOU）引發外界討論，針對網路上出現不實移工引進人數，以及污名化印度移工等錯誤資訊，行政院表示，這對印度民眾不公平，也恐讓台灣遭國際社會誤解，部會將加強澄清。行政院長陳建仁則說，台灣本地勞工可以做、願意做，當然以本地勞工優先。（看完整報導）

皮尤調查：美國75%民眾認台海緊張攸關國家利益 年紀越長越重視

俄羅斯入侵烏克蘭將於月底屆滿2年，去年10月7日爆發的新一輪以哈戰事有升溫趨勢，而台海兩岸關係近年始終處於緊繃。美國智庫「皮尤研究中心」調查顯示，認為俄烏、中東、台海3大全球熱點對美國國家利益重要的美國民眾都超過7成，黨派界線不明顯，但越年長越重視、越年輕越不看重。（看完整報導）

川普金融詐欺案遭罰111億元 3年不得在紐約經商

美國前總統川普因誇大自身淨資產來欺騙貸方，被紐約法官判決須支付約新台幣111億元罰金，且3年內不得擔任紐約任何一間企業的高階主管或董事。川普的2個成年兒子小唐納．川普和艾瑞克．川普同為本案被告，被法官下令各支付400萬美元。川普的委任律師哈巴矢言上訴。（看完整報導）

中國辦雨果獎蒙陰影 匡靈秀趙希然等作家被取消資格疑政治審查

科幻文學界重要獎項雨果獎去年首次在中國舉辦，當時紐約時報暢銷書作者、美籍華裔作家匡靈秀的「巴別塔學院」意外落選，甚至未能進入入圍名單，令全球書迷不解。近期披露的文件指出，幾位作者的作品被排除在去年的評獎之外，原因是內容可能會被中國當局視為敏感話題，包含涉台涉藏等議題。（看完整報導）

中高齡退休重返職場最高可領6萬獎勵金 領取資格QA一次看

為鼓勵壯世代勞工重返職場，勞動部17日宣布新就業獎勵措施。45歲以上依法退休或55歲以上離開職場者連續受僱滿90天，就可領就業獎勵3萬元，最多發2次，每人最高可領新台幣6萬元。（看完整報導）

台北國際書展2月20日登場 童書、繪本名家齊聚

2024台北國際書展將於20日登場，今年主題國荷蘭將以「1624」、「多樣性和包容性」、「荷蘭設計和永續發展」等主題，呈現荷蘭的出版樣貌及文化軟實力。除此之外，書展期間將有多名重量級作家及國內外出版人齊聚，包括日本童書名家宮西達也、五味太郎，以及安徒生大獎得主蘇西．李等人。（看完整報導）

開箱老照片》千禧年台北燈節

由台北市政府主辦的台北燈節第一屆於1997年在仁愛路圓環點亮飛天女神主燈，1999年開始陸續移至總統府前廣場、中正紀念堂、國父紀念館、花博公園、西門町商場等地舉辦。2000年當時正逢60年一次的金龍年，主燈點後呈現千禧金龍祥雲環繞、瑞氣千條，象徵龍年國泰民安、全民萬福。（看完整報導）

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