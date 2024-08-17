0811-0817一週大事

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一週大事關注焦點：巴黎奧運落幕／烏克蘭反攻／新任泰國總理／M痘疫情／宜花地震／謝國樑罷免案／柯文哲政治獻金案／大學分發

國際新聞

★巴黎奧運落幕 美國獎牌榜居冠、阿湯哥閉幕式特技垂降登場

巴黎奧運劃下句點前，美國女籃在金牌戰以67比66險勝法國，讓美國在本屆奧運尾聲追平中國的40面金牌，以總獎牌數126面，保住獎牌榜龍頭地位。12日閉幕式當晚，湯姆克魯斯以特技垂降登場，騎重機帶走會旗，宣告2028奧運洛杉磯見。

★未受烏克蘭逆襲庫斯克分神 俄羅斯直撲烏軍東線後勤樞紐

烏克蘭軍人16日在俄烏邊界附近行動。（路透社）

烏克蘭部隊上週開始跨境攻入俄羅斯邊境庫斯克，儘管攻勢順利，但未能吸引俄軍轉移對烏東的猛攻，反造成烏軍在東線兵力變薄，讓俄軍在烏東快速推進。專家分析，烏軍逆襲庫斯克，目前仍未撼動整體戰線，俄軍緩慢但穩步推進的戰場態勢沒變。

★戴克辛么女貝東塔當選泰國總理延續家族政治 振興經濟成首要任務

泰國前總理賽塔遭到憲法法庭解職，戴克辛的么女貝東塔16日當選成為泰國第31任總理。戴克辛藉由女兒的參政，延續家族政治生命。貝東塔上任後，第一個要處理的就是前總理賽塔的「1萬泰銖電子錢包」政策。

★賀錦麗經濟牛肉連發 打擊高物價緩解低收入戶負擔

美國副總統賀錦麗16日首度以民主黨總統候選人身分發表經濟政策演說。她矢言打擊通膨，推稅額抵扣減輕低收入家庭負擔，也強調心繫中產階級。以經濟掛帥的川普當然不會坐視賀錦麗攻城掠地，14日他也在北卡發表長篇大論，轟賀錦麗「學人精」跟進他取消小費課稅政策。

★非洲M痘疫情猖獗 世衛宣布構成國際公衛緊急事件

世界衛生組織14日宣布，在非洲蔓延的M痘疫情為國際關注公共衛生緊急事件，警告病毒有可能終究會突破國際邊界。瑞典15日證實出現第1起感染M痘第一分支病毒的案例，為非洲以外的首例。

★中國展開「不明原因肺炎」應急演練 COVID-19疫情後首次

北京市石景山區衛生健康委員會近期展開不明原因肺炎應急演練。（圖取自北京市健康委員會網頁wjw.beijing.gov.cn）

中國多地近期陸續舉行「不明原因肺炎」應急演練，模擬如何處置突發的群聚感染。這是歷經3年COVID-19疫情後，官方年度傳染病應急演練首度針對「不明原因肺炎」，讓心有餘悸的中國民眾議論紛紛。

★越共總書記上任兩週急訪中 凸顯對外政策優先順序

越共總書記、越南國家主席蘇林將於18日至20日訪問中國。蘇林3日才剛補選上越共總書記，兩週後便火速造訪中國，凸顯越南強調外交多邊化的同時，對越中關係的重視與優先。

★印度醫師遭性侵後殺害引發抗議 醫護宣布17日全國罷工24小時

印度加爾各答一名女實習醫師疑似在院內遭性侵殺害，引爆印度全國抗議潮，醫界宣布17日全國罷工24小時，呼籲為被害者伸張正義，並制定更嚴格的法律，以防範類似案件發生。

★研究：全球野火更頻繁更猛烈 年碳排量多16%

14日首度發布的年度報告「野火狀態」指出，氣候變遷導致野火更頻繁發生而且火勢更猛烈。加拿大北方森林過去一年間的野火就產生高達過去20年平均值9倍以上的碳排量，幾乎占全球排放量的25%。其他遭野火肆虐的地區還包括亞馬遜、夏威夷和希臘。

★NASA洞察號顯示火星可能藏有液態水庫 水量足以形成海洋

倘若人類要將太空人送上火星或建立某種長期定居點，水是至關重要的資源。科學家發現，火星地表之下深處的裂隙火成岩體中，可能存在一個巨大的液態水庫，其儲量足以充滿海洋，能覆蓋整個火星表面。

國內新聞

★巴黎奧運台灣獲2金5銅 英雄遊行民眾夾道搖旗歡呼

「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」台灣英雄大遊行16日下午在台北市區盛大展開，現場噴出片片彩紙，沿途民眾也歡呼吶喊，為辛苦拚戰的台灣選手們加油打氣。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日

巴黎奧運落幕，台灣代表團獲得2金、5銅佳績，獎牌數寫下史上第2多紀錄。總統賴清德16日下午在總統府接見巴黎奧運代表團，舉辦英雄派對。接著在台北市區盛大展開遊行活動，沿途民眾手舉國旗、TEAM TAIWAN旗幟夾道歡迎，林郁婷與陳念琴頻頻比出愛心手勢向支持者致意，表達感謝。

★花蓮外海規模6.3地震 氣象署重新定位改納403餘震

16日上午花蓮發生規模6.3地震，中央氣象署原本判定此為獨立事件，跟花蓮403地震或15日宜蘭規模5.7地震無關。但經過氣象署重新分析，改納入403地震餘震序列，氣象署指出，離主震發生後4個月發生規模這麼大餘震是有機會，但較少見。

★行政院通過4年國家發展計畫 AI產值2年拚破兆

行政院15日通過新一期4年國家發展計畫，內容包含設定經濟成長率、每人GDP提升、失業率控制等總體經濟目標。國發會也提出社會、經濟、環境等重要指標，經濟指標部分，政府發展五大信賴產業，目標半導體新增產值2兆6578億元、AI產值突破兆元外，要拚翻轉數位服務、工具機等弱勢產業產值達1.5倍。

★謝國樑罷免案10月13日投票 通過門檻7萬6979人

中央選舉委員會16日表示，民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，將於今年10月13日舉行投票。需有7萬6979人投票同意罷免謝國樑，罷免案投票才算成立。各方對此罷免案持不同看法，發起團體期待公平對決，國民黨支持謝國樑，民進黨則尊重市民的公民權行使權。

★柯文哲政治獻金案 端木正100萬、李文娟150萬交保

北檢偵辦柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，15日諭令各100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。媒體15日詢問柯文哲是否會擔心遭約談，柯文哲受訪回應，「約談也很正常，也沒什麼」。

★大學分發錄取、缺額率皆近4年最低 電機、資訊科系持續熱門

113學年度大學分發入學管道15日放榜，3萬7069人完成登記志願，錄取3萬5076人，錄取率94.62%，缺額總計2505個，錄取率和缺額都是近4年最低。補教分析，受到近年台灣產業發展影響，電機、資訊相關科系持續熱門，私立學校因政府補助學費政策有正面影響，部分熱門科系分數已追上國立大學。

★租金補貼延長至115年 明年起申請戶數增為75萬戶

行政院會15日通過調整「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，將租金補貼延長至民國115年，並從明年起將申請戶數從50萬戶增加至75萬戶。為了避免房東阻撓租客申請補貼或漲租，政府已採取措施，包括不需房東同意即可申請，並透過資料比對確保租金不會因補貼而上漲。

★北市幼兒園性侵女童案 毛畯珅224罪累積刑度逾千年應執行28年

台北市私立培諾米達信義幼兒園園長兒子、教保員毛畯珅（中戴口罩）涉嫌性侵、猥褻6名女童，台北地檢署依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴毛男。台北地方法院16日判處毛畯珅應執行有期徒刑28年，可上訴。中央社記者林長順攝 113年8月16日

台北市私立培諾米達幼兒園園長兒子、教保員毛畯珅涉嫌性侵、猥褻、偷拍6名女童，台北地院認定毛畯珅涉犯224罪，各罪判處刑度累積超過1200年，應執行有期徒刑28年。檢察官於案件審理期間，另接獲至少20名女童的家長提告，追查出毛畯珅涉嫌拍攝大量侵犯女童的影像檔案，此部分持續偵辦中。

★道禾竹北托嬰中心綁嬰虐待 新竹縣府將重罰並撤銷優等

道禾托嬰中心新竹縣竹北校區發生托育員每天將未滿1歲嬰兒綁在竹椅上或關在嬰兒床、圍欄裡，時間長達數小時，家長發現嬰兒身上有瘀青、傷痕，驗傷報警。業者致歉並宣布無限期停業，新竹縣政府社會處表示，將依法對托育員及業者重罰，並會撤銷評鑑優等。

★金門快艇2死案 海巡艇長駕駛未故意衝撞不起訴

今年2月14日一艘中國籍船隻越界闖入台灣「禁止水域」，遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。海巡艇長和駕駛因過失致死罪被送辦，但金門檢方調查後認定巡防艇未故意衝撞，且快艇可能因危險駕駛和船隻不安全而翻覆，因此不起訴。