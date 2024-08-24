0818-0824一週大事

一週大事關注焦點：美國民主黨全代會／英科技大亨罹難／委內瑞拉大選爭議／新新併中信金搶親／超微台南高雄設研發據點／聯結車鋼樑砸毀高架道路／米其林必比登推介

國際新聞

★賀錦麗民主黨全代會展現大團結氣勢 喊話做全民總統為百姓而戰

為期4天的民主黨全國代表大會美國時間22日落幕，美國副總統賀錦麗正式接受民主黨提名角逐總統大位，成為美國首位亞非裔女性總統候選人，她保證將成為所有美國人的總統，自始至終為百姓而戰。不過巴勒斯坦的行動主義者失望表示，賀錦麗在全代會上談以巴議題立場未見突破，有民主黨黨內人士擔心，加薩戰爭可能會讓賀錦麗在密西根州等搖擺州丟失選票，因為密西根州有大量穆斯林和阿拉伯裔美國人，也是許多舉行反對加薩戰爭抗議活動大學的所在地。在台灣議題方面，有學者認為賀錦麗對台政策將有很大一部份延續自拜登政府。

★西西里島船難15人獲救7人罹難 英科技大亨林奇與女兒遺體打撈上岸

曾被譽為「英國版比爾蓋茲」的科技業大亨林奇19日在義大利西西里島外海發生船難，他與工作夥伴搭乘的豪華遊艇「貝氏號」遭遇強烈風暴突襲後沉沒，船上22人共有15人被救起，包括林奇的妻子。除了事發當天所尋獲的1廚師遺體，21日再尋獲包含林奇在內的5具遺體，23日尋獲最後1具遺體，據推測是確認已死於這起船難的英國科技大亨林奇的女兒漢娜．林奇。船廠所屬集團執行長22日表示，這起船難疑似是船員一連串「難以形容、不當的失誤」釀禍。

★韓國富川市旅館火警釀7死11傷 女大生躲浴室奇蹟生還、2房客跳氣墊摔死

韓國京畿道富川市一間旅館22日發生火警，警方與消防人員23日清理與調查現場。（韓聯社）

韓國京畿道富川市一間旅館22日晚間傳出火警，造成7名投宿旅客死亡、12人受傷，死者中也包括外籍旅客。起火旅館共有9層樓、63間客房，部分死者是在旅館樓梯間及走廊被發現，有2名房客嘗試從8樓跳到消防員設置的氣墊上，但先跳下的女性並未落到正確位置，氣墊也因此翻面，男性未聽到樓下消防隊員的阻止便接著跳下，2人皆不幸身亡。有一名正在當地實習的護理系女大學生靠著冷靜應對用毛巾堵住浴室門縫隙、開啟蓮蓬頭放水以暫時緩減煙霧入侵，最後成功獲救。

★印尼民眾不滿國會疑為佐科威小兒子修法 數千人上街抗議

印尼憲法法院日前裁定，地方正副首長候選人參選時須滿30歲，󠀠等同阻擋總統佐科威小兒子卡桑11月參選之路，因他今年12月25日才滿30歲。印尼人民代表會議21日表示拒絕憲法法庭的裁定，並推動修訂地方選舉法，將最低參選年齡限制定於宣誓就職時符合即可，而非登記參選就需達到門檻。國會擬修訂選舉法為卡桑參選鋪路的行為引發抗議，位於雅加達的國會大廈前22日聚集上千人示威者，癱瘓交通並爆發警民衝突。

★烏克蘭攻俄羅斯庫斯克州 澤倫斯基：奪逾1250平方公里

烏克蘭持續朝俄羅斯領土進攻，總統澤倫斯基19日指出，已在俄羅斯庫斯克州掌控超過1250平方公里的領土。庫斯克州多座浮橋穿越點遇襲，俄羅斯通報烏軍至少已摧毀庫斯克州3座橫跨塞姆河橋梁，烏克蘭發表聲明說，烏軍使用美製高機動性多管火箭系統（海馬士）摧毀俄軍運補。這是基輔當局首次官方聲明證實，攻入庫斯克州期間使用美製武器。

★委內瑞拉最高法院確認總統馬杜洛勝選 投票結果仍不公布難平爭議

委內瑞拉7月28日舉行總統大選，國家選舉委員會宣布總統馬杜洛以52%得票率連任，卻遲遲未提交投票記錄，聲稱遭駭客攻擊，不僅民眾質疑選舉不公上街抗議，國際社會也發聲譴責。委內瑞拉最高法院22日宣布認可國家選舉委員會公布的大選結果，確認馬杜洛勝選，但觀察家說最高法院忠於馬杜洛政府，所謂的駭客攻擊不過是不提供投票結果的藉口。

★日本河口湖町架黑幕擋遊客拍照 町公所試驗性拆除

日本山梨縣河口湖車站外一家羅森便利商店，因與背後的富士山形成強烈對比成為打卡熱點，但遊客隨意穿越馬路、人車爭道亂象頻傳，富士河口湖町公所5月份派員在對面的人行道架設寬20公尺、高2.5公尺的遮光黑幕。為了防範颱風，這片黑幕在8月15日被暫時拆除，但因為之後沒有造成較大的混亂，因此決定試驗性地保持拆除狀態。

★印度幼兒園兩女童遭性侵 抗議民眾癱瘓鐵路交通

印度傳出兩名才在念幼兒園的女童遭園內清潔工性侵引發公憤，抗議民眾21日在孟買近郊的巴得拉普爾火車站發動抗議，癱瘓交通。（ANI新聞社）

繼一名女醫在醫院內遭性侵並殺害，引發全民抗議、醫護罷工後，印度再傳重大性侵案，2名念幼兒園的女童13日遭園內廁所遭清潔工性侵，其中一名女童將遭遇告訴祖母後，才讓歹徒的暴行曝光，這家人與另一個女孩的父母談到此事，才發現他們的女孩也開始害怕上學，經過醫師檢查後證實都遭到性侵，憤怒的民眾21日在孟買近郊的巴得拉普爾火車站發動抗議，癱瘓案發學校附近的鐵路交通。

★影片／習近平消失21天露面會蘇林 央視快報反常播遠距畫面引議論

中共總書記習近平19日上午在北京以軍禮歡迎越共總書記蘇林，此前他已連續21天未公開露面，傳言不斷。不過央視一反常態，直到傍晚近6時才發布習近平的近距離影像，除央視外，新華社、人民日報等中國官媒，白天也沒有立即發布習近平歡迎蘇林的照片。這樣的操作，讓各大社群平台、特別是X平台上議論紛紛，連部分中國國內民眾也有所議論。

★非洲南部旱災影響近6800萬人 辛巴威、尚比亞等國陷飢餓危機

因聖嬰現象和溫室氣體排放造成均溫升高，南部非洲迎近年來最嚴重的乾旱，農作物和牲畜生產受到重創，導致糧食短缺。辛巴威、尚比亞和馬拉威等國已宣布飢餓危機為災難狀態，而賴索托和納米比亞則呼籲提供人道支持。非南開發共同體執行秘書馬戈西表示，約有6800萬人需要援助，他說：「2024年雨季是個充滿挑戰的季節，這個區域大部分地區都受到聖嬰現象的負面影響，其特點是降雨遲來。」

國內新聞

★台新新光合併增變數 中信金重訊每股14.55元公開收購新光金

新光金與台新金22日傍晚分別召開董事會通過換股合併計畫，台新金控董事長吳東亮（中左）晚間與新光金控董事長魏寶生（中右）共同出席換約記者會。中央社記者王騰毅攝 113年8月22日

新光金與台新金22日傍晚分別召開董事會通過換股合併計畫，雙方於證交所宣布，合併後以台新金為存續公司並將更名「台新新光金」，台新金將以每0.6022股普通股換新光金1股普通股，每1股特別股換新光金1股特別股。不過中信金欲搶親新光金，趕在23日宣布收購價格，每股收購價為新台幣14.55元，預計將斥資1314億元一次收購51%股權，預計最快下週一或週二送件金管會核准。

★超微研發據點選定台南高雄 經濟部：讓台灣持續邁向「AI矽島」

國際大廠超微（AMD）高層21日拜會經濟部長郭智輝，經濟部證實，超微選定將在台南、高雄設立研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。經濟部指出，超微與台灣合作是強強連結，整合國內既有的製造能量，加上超微的先進技術，可讓雙方都在全球競爭中持續保持領先。郭智輝表示，歡迎AMD團隊看好台灣，與台灣科技生態系共同創造多贏成果，讓台灣持續邁向「AI矽島」，在世界扮演關鍵角色。

★明年總預算歲入歲出均破3兆 社福教科文經濟支出前3、國防創新高

行政院會22日通過「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高。中央社製圖 113年8月22日

行政院會22日通過明年度總預算案，歲入歲出皆逾新台幣3兆元創新高，重點特色包含未新增特別預算、國防整體預算規模達6470億元創歷史紀錄、治水經費增為551億元，且中央對地方財源協助將達7241億元，較今年增加895億元。若單純以政事別來看明年度總預算，不加計各類特別預算及基金，社會福利支出8310億元最高、教育科學文化支出6050億元次之、經濟發展支出5386億元第3，國防支出4674億元占第4，4類都較今年度增加。

★聯結車鋼梁砸毀三重台1線高架道路 最快10/2雙線通車

新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，護欄遭砸毀，波及橋下車輛，所幸無人傷亡。中央社記者趙世勳攝 113年8月20日

新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，20日清晨發生聯結車載送鋼梁掉落事故，高架護欄遭撞破，碎石波及高架橋下停放的兩輛小客車，所幸無人傷亡。新北市府說，橋梁主體結構沒有受損，預估最快10月2日恢復雙線通車，台1高架往台北市方向施工期禁行20噸以上大車。

★李孟諺被爆婚外情請辭獲准 74年來任期最短交通部長

交通部長李孟諺19日被爆料曾有長達10年的婚外情，他發布聲明指出，對個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意，並向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，行政院當日准予辭職。李孟諺接掌交通部只有92天，為74年來任期最短的交通部長。

★黃珊珊遭民眾黨停權3年 無法披白袍參選台北市長

民眾黨中評會20日討論政治獻金風波的黨員懲處，決議將黃珊珊停權3年，中央委員、立法院黨團副總召的職務等黨職全部停職；時任競總財務長李文宗、會計師端木正則開除黨籍。針對外界關注黃珊珊能否選2026年台北市長。民眾黨秘書長周榆修說，停權指停止所有黨內權力，當然包含初選、登記與爭取提名。

★台東浸水營古道學生團遇虎頭蜂群 嚮導遭螫逾50處傷重不治

來自屏東的學生登山團22日傍晚在台東浸水營古道遭虎頭蜂群攻擊，41歲洪姓嚮導指揮學生疏散並揮趕遭群蜂圍攻，被叮到倒在原地。洪姓嚮導背部有超過50處螫傷，一度搶救回生命，但病情惡化23日凌晨宣告不治。醫師指出，遇蜂群攻擊，首重儘快離開蜂群攻擊範圍，再用清水洗淨傷口、拔除尾刺並冰敷。

★國銀房貸控管排除5類 首購、都更危老與建廠不受影響

中央銀行21日大動作召開記者會，宣布總裁楊金龍親上火線已約談34家國銀總經理，並下達指令要求國銀控管房貸、促房市降溫。央行22日補充說明，國銀調整時將排除5類態樣，分別是無自用住宅民眾購屋融資需求，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及企業購建自用廠辦等所需資金。

★112年平均壽命80.23歲 台北市83.32歲最高

內政部統計，2023年國人平均壽命為80.23歲，直轄市人口平均壽命自北而南遞減，以台北市83.32歲最高；其餘縣市平均壽命則以新竹市81.50歲最高，台東縣76.04歲最低。中央社製圖 113年8月23日

內政部23日公布數據，112年國人的平均壽命為80.23歲，平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.32歲最高，再來依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市。性別方面，男性76.94歲、女性83.74歲，若與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.0歲及9.0歲。

★2024米其林必比登推介 全台126家入選16間新上榜

台灣米其林20日公布最新必比登名單，全台共有126間店家入選，包括台北43家、台中27家、台南31家，以及高雄25家。16家新入選的必比登推介店家中，有超過一半提供台灣在地美味與小吃，新入選包含心潮飯店、黃記魯肉飯、葉桑生炒鴨肉焿、秀明豬心冬粉及良佳豬腳等知名店家。