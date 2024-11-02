早安世界》京華城案柯文哲延押2個月 法院：有滅證勾串共犯證人之虞
京華城案柯文哲延押2個月 法院：有滅證勾串共犯證人之虞
台北地檢署偵辦京華城案，北檢認為前台北市長柯文哲涉嫌違背職務收賄，且重要關係人許芷瑜仍滯留境外，部分證人尚未到案，在柯文哲羈押期限將至前向台北地方法院聲請延押。北院審理後認定柯文哲涉犯貪污治罪條例等罪，有滅證、勾串共犯證人之虞，1日裁定延押2個月。民眾黨表示遺憾和憤怒，支持辯護律師團提出抗告，要求還柯文哲人身自由，並批評檢方濫權搜索及配合「媒體辦案」，造成輿論未審先判。（看完整報導）
颱風假中央宣布？卓榮泰：地方因地制宜行之多年
颱風康芮襲台引發是否由中央統一宣布放颱風假的討論，行政院長卓榮泰1日表示，颱風假應因地制宜，由地方政府宣布停班停課，這一制度已行之多年，具備相當機制。行政院人事行政總處指出，颱風假制度已運行20年，且地方政府最了解當地情況，應維持現行做法，如果停班課真的由中央宣布，等同要從末梢先蒐集資訊再一路報回中央，時間上反倒可能延遲停班課的發布時間，增加風險。（看完整報導）
司法院長懸缺 總統指定大法官謝銘洋代理
總統賴清德提名的司法院大法官人事案，立法院迄今未審查，以致司法院正副院長懸缺。總統府發言人郭雅慧1日表示，司法院日前依法呈請總統指定代理院長人選，總統已核示請大法官謝銘洋代理司法院長職務。（看完整報導）
明年大巨蛋例行賽20場惹議 遠雄：空檔中職優先進駐
針對台北大巨蛋2025年檔期，遠雄集團表示，2025年中職的20場已經確定檔期，包括例行賽跟開幕賽，後續中職還有其他賽事如季後賽、冠軍賽等，將優先開放給中職。台北市長蔣萬安強調，大巨蛋是運動場館，用途須以運動賽事為主，台北市政府體育局將在最短時間邀遠雄及中華職業棒球大聯盟協調。中華職棒表示，原本提出版本是每個月2週末，不過上半季因為世壯運幾乎沒有空間，希望下半季可以再多幾個檔次，會持續溝通。（看完整報導）
創意私房性剝削案 11嫌二審改減判1年5月至12年
林姓男子曾為國小教師，他與代號「老馬」的不詳人士一同合作經營網路論壇「創意私房」，並與劉姓前警員等10名會員共同販售兒少性影像牟利，一審判處11人1年8月至17年不等徒刑，二審改減判1年5月至12年不等徒刑，可上訴。（看完整報導）
央行理事憂房租續漲通膨風險仍在 暗示不宜過早降息
美國聯準會9月啟動降息，不過台灣央行9月維持緊縮步調，決議調升存準率1碼，且祭出第7波選擇性信用管制。根據1日公布的央行理監事會議事錄內容，央行理事一致認同應出手讓房市降溫，利率方面，由於房租續漲，通膨風險仍存，暗示央行不宜過早降息。（看完整報導）
美總統大選攻防芬太尼危機 母親們痛失愛子挺身而出
美國芬太尼危機在這次選舉中與邊境和移民議題緊扣，成為選民關注的焦點之一，根據彭博與美國市調公司「晨間諮詢」發布的民調顯示，在7個關鍵搖擺州有80%選民認為芬太尼濫用是「非常重要」或「有些重要」的議題。芬太尼危機受疫情衝擊失控，許多母親痛失愛子，有人怪罪拜登政府對邊境安全沒有作為是罪魁禍首，也有人認為共和黨推動錯誤論述對解決危機毫無幫助。（看完整報導）
路透：中國研究員以Meta模型開發軍用AI工具
在路透社審查的一篇6月論文中，來自3個機構的6名中國研究人員，其中包括隸屬於中國人民解放軍主要研究機構軍事科學院的兩個機構，詳細介紹了他們如何將Meta的Llama早期版本作為基礎，開發出潛在的軍事應用AI工具ChatBIT。（看完整報導）
台灣防疫有成 正式列為非洲豬瘟非疫國
全球多國從2018年起陸續爆發非洲豬瘟疫情，亞洲地區更受到嚴重影響，台灣透過嚴格邊境把關、阻絕病毒於境外，作為防範非洲豬瘟的首要策略。農業部1日表示，世界動物衛生組織已正式將台灣刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，與日本是東亞唯二的非洲豬瘟防疫國，彰顯邊境防疫成效。（看完整報導）
白晝之夜大安森林公園今登場亮點一覽 生態走讀變裝遊行玩整晚
2024白晝之夜2日下午2時登場，今年主題為「夜行動物派對」，將活動場域搬至大安森林公園，串聯遊行、藝術、音樂、生態探索等，連續12小時藝文活動不停歇，邀請群眾一起重返自然的懷抱。（看完整報導）
開箱老照片》開放兩岸探親
由於民國38年頒布的戒嚴令，兩岸隔絕長達38年。76年7月15日宣布解嚴後，政府基於倫理親情，開放除了現役軍人及公職人員外，在中國大陸仍有三等親內血親、姻親或配偶的民眾赴中國大陸探親，每年以一次為限，每次停留不得超過3個月。由於當時尚未成立兩岸民間交流專責機構，也為了降低政治色彩，政府委託中華民國紅十字會成立探親服務組，並在台北、高雄設立服務處代為收件，再轉交內政部警政署入出境管理局辦理。（看完整報導）
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- 早安世界》京華城案柯文哲延押2個月 法院：有滅證勾串共犯證人之虞2024/11/02 07:15
- 2024/11/01 07:20
- 2024/10/31 07:17
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