早安世界》勞動部公務員輕生 卓榮泰致歉、北分署長謝宜容2大過免職

勞動部公務員輕生 卓榮泰致歉、北分署長謝宜容2大過免職

勞動部19日公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭疑懲處過輕。行政院長卓榮泰20日致歉，表示全案將移送檢調，詳細調查追究責任。勞動部下午召開考績會，北分署長謝宜容記2大過免職，勞動力發展署署長蔡孟良記1大過並調離主管職。對於何佩珊請辭勞動部長，卓榮泰表示，責任追究完畢後再討論。總統賴清德透過臉書表示，向發生憾事的員工家屬、受到影響的公務員致歉；要努力改變許多過去被認為理所當然的職場文化，更要杜絕職場各種形式的霸凌。謝宜容發布公開聲明指出，願就情緒控管不佳等行為向同仁道歉；當事人因超時工作不幸身故，與她領導管理風格、行為作法無關，然未提供支援，向當事人、家屬致歉。（看完整報導）

北部偏涼至24日 冷空氣28日增強台北有機會低於14.4度

氣象署20日表示，本週持續受東北季風影響，北部、東北部平地低溫約攝氏18至20度，25日稍回溫，但26日又一波東北季風南下再降溫，北台灣低溫下降至約18度，而28日冷空氣再增強，不排除有機會達大陸冷氣團強度，代表台北最低溫有機會達14.4度以下。（看完整報導）

棒球12強複賽首戰台灣隊黃子鵬先發 對委內瑞拉羅戈

世界12強棒球賽複賽台灣隊21日首戰將與委內瑞拉交手，台灣隊推出在預賽先發對多明尼加、古巴好投的黃子鵬掛帥先發，對上中職富邦悍將的委內瑞拉洋投羅戈，是台灣最熟悉的敵人。台灣隊總教練曾豪駒表示，先發陣容會用狀況好的選手下去應戰，「我相信每個選手都很興奮，希望大家趕快投入進去比賽，展現出自己優勢。」（看完整報導）

朝野黨團協商共識 立院延會至明年1月21日

立法院本會期法定集會期間，剩下1個多月時間。立法院長韓國瑜20日召集朝野黨團協商，各黨團同意立法院第11屆第2會期延長至明年1月21日。民進黨團幹事長吳思瑤說，勢必要延會，因為包括114年度中央政府總預算案延宕，要趕進度。國民黨團書記長林思銘表示，多留一些時間審查總預算案是好事。（看完整報導）

台灣捐贈APEC百萬美元 林信義：展現引領議題積極角色

亞太經濟合作會議APEC領袖代表林信義20日表示，他在領袖會議中宣布台灣捐贈100萬美元，協助發展中經濟體能力的建構，展現台灣在引領相關議題所扮演的積極角色，也讓台灣在推動全球發展進程當中發揮重要的影響力。（看完整報導）

獨家／柯文哲稱被開價2億美元當副手 北檢查無不法簽結

民眾黨主席柯文哲競選總統時，稱有人喊價2億美元要他當副手，喊價者遭告發違反總統副總統選罷法。北檢認為，全案除柯文哲說法，查無其他證據證明有人喊價，因查無不法事證，已於今年簽結。（看完整報導）

波羅的海2海底電纜遭切斷 金融時報：瑞典追查中國船隻

北歐波羅的海2條海底光纖通訊電纜被切斷後，調查人員現正注意一艘中國散裝貨船動向。「金融時報」報導，受損的是一條連接瑞典與立陶宛與一條連接芬蘭與德國的海底電纜。船舶追蹤服務網站數據顯示，兩條電纜被切斷的前後時間，中國註冊船隻「一鵬三號」曾航行通過附近。（看完整報導）

北京稱習近平會拜登提賴清德 知情人士：美方已否認

北京日前指中國國家主席習近平與美國總統拜登會談時，習近平提及總統賴清德。知情人士指出，經台灣向美方查證，習近平在會中沒有提賴清德的名字。華府智庫「全球台灣研究中心」執行長蕭良其說，中方指習近平提到賴清德的名字，顯然試圖將兩岸關係持續惡化的責任歸咎於台灣方面，「毫無疑問，北京正試圖在美國與賴總統間挑撥離間。」（看完整報導）

黎智英受審談蘋果創刊「壓力多大都可站起來」近百人冒雨排隊旁聽

香港壹傳媒創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力案20日進入第93日審訊，近百人冒雨排隊進法庭旁聽。黎智英出庭自辯表示，創辦「蘋果日報」是為傳遞自由資訊，在庭上閱讀1995年創刊社論：「在資訊透明的今日，人民選擇自由的威力比任何力量都要強大。只要讀者選擇我們、支持我們的報導、認同我們的立場，那麼不管壓力有多大，我們都必定可以站立起來。」（看完整報導）

納達爾高掛球拍 回顧紅土之王經典身影、與費德瑞情誼成美談

西班牙與荷蘭19日在台維斯盃8強賽廝殺，西班牙吞敗無緣晉級，讓即將封拍的38歲西班牙一代網球傳奇「蠻牛」納達爾遺憾地結束他輝煌職業生涯的最後一舞。納達爾生涯總計奪下22座四大滿貫賽金盃，其中14度在法國網球公開賽封王，享有「紅土之王」美譽。他在場上堅強的鬥志、滿滿的體力與奮力拚球的身影，將化為網壇經典。（看完整報導）

開箱老照片》巴黎木十字架兒童合唱團來台巡迴演出

1988年11月21日，有「和平小傳教士」、「夜鶯之聲」美譽的巴黎木十字架兒童合唱團以「無伴奏」演唱享譽全球，1988年來台巡迴演出。木十字架兒童合唱團創立於1907年，由11歲至13歲的小朋友組成，但成員不限於法國人，還包含德國、義大利、波蘭、美國等族群，所以巡迴獻唱歌曲除了宗教聖樂、耶誕歌曲之外，還有世界各地的民謠。（看完整報導）

Podcast》47年前遭非法送養 雅斯敏驗DNA拼湊身世返台尋親

雅斯敏1976年在生父母未同意下，被牧師送往比利時收養，失去與台灣的聯繫。養母過世後，她接受催眠療法打開塵封記憶，加上經DNA鑑定為100%台灣人後，堅定回台尋親意志。本集主持人邀請駐布魯塞爾特派員田習如，帶領閱聽眾一同了解這段困難重重的尋親之旅。（收聽Podcast）

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