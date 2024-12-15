早安世界》韓國會204票贊成通過總統彈劾案 尹錫悅即刻停職
韓國會204票贊成通過總統彈劾案 尹錫悅即刻停職
韓國國會14日再次表決總統尹錫悅彈劾案，最後204票贊成、85票反對，通過彈劾案。這是自2016年朴槿惠彈劾案通過以來，時隔8年再次有韓國現任總統遭到彈劾。由於反對黨的議員席次為192席，204票贊成代表執政的國民力量黨中可能有12名議員倒戈，而黨魁韓東勳也因公開支持彈劾被究責，國民力量在即將失去執政權的同時面臨分裂危機。彈劾案通過後，根據憲法與國會法規定，在憲法法院就彈劾案做出裁決前，尹錫悅立即停職，由國務總理韓悳洙暫代職務。尹錫悅目前仍具備總統身分，能繼續住在官邸、領月薪，接受警衛和禮儀服務。憲法法院代理院長文炯培說，將在16日上午10時召開法官會議。（看完整報導）
韓國會通過彈劾 尹錫悅：為國家奉獻至最後一刻
韓國國會14日表決通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅隨後於預錄的談話中表示：「雖然我暫時停下腳步，但過去兩年半我所走過的通往未來旅程決不能停止，我永遠不會放棄。」並表示會把大家的批評、讚揚、支持銘記在心，並盡力而為，為國家奉獻至最後一刻。後續總統職務將由總理韓悳洙暫代，他誓言致力「確保政府穩定運作」。（看完整報導）
冷氣團16日白天減弱 18日起又2波冷空氣影響
大陸冷氣團14日南下，中央氣象署預測16日清晨才會減弱，北部、東部及離島金門、澎湖高溫可回升至17到19度，其他地區高溫20度以上。氣象署指出，18日到20日北方有大陸冷高壓南下，台灣持續位於東北季風環境下，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚涼；21日至23日另一波冷空氣南下，各地氣溫下降。（看完整報導）
敘利亞反抗軍籌謀一年 南北包抄推翻阿塞德政權
敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」一名領袖在英國衛報刊出的專訪中表示，伊斯蘭主義分子領導的反抗軍聯盟一年來一直在策劃突襲推翻總統巴夏爾．阿塞德政權。同時，衛星影像顯示，替巴夏爾．阿塞德撐腰的俄羅斯駐軍13日正在其中一個重要基地打包部分軍事裝備，不排除正規劃縮減駐敘軍事規模。（看完整報導）
TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回
熱門短影音平台TikTok日前提出緊急聲請，尋求美國上訴法院暫時阻止「不賣就禁」的新法落實，但上訴法院13日駁回，意味著TikTok必須迅速將陣地移師最高法院，力擋新法。新法將迫使TikTok於明年1月19日前脫離中國母公司字節跳動，否則在美國面臨禁令。（看完整報導）
美智庫評對台軍售 川普賣更多武器拜登重不對稱戰力
華府智庫「卡托研究所」13日公布美國對台軍售最新進度報告，並比較川普第一屆政府與拜登對台軍售品項。報告指出，兩屆政府對台出售的不對稱能力大致相同，但當時川普政府售台價值104億美元（約新台幣3381億元）的傳統武器，拜登政府則是5億美元。（看完整報導）
路透：美擬新規防中國獲AI晶片 豁免名單含台灣
路透社13日引述消息人士說法報導，美國在新一波針對中國的行動中，將授權Google和微軟等企業在世界各地充當AI晶片守門員。根據計畫，這些企業將必須遵守嚴格規定，包括向美國政府報告關鍵資訊，以及限制中國取得AI晶片。據報台灣、日本、荷蘭等19個盟國將列入豁免名單，不受限制。（看完整報導）
晶片戰爭作者拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年
「晶片戰爭」作者米勒13日表示，他拆解華為最新手機後，發現內部由中國最大晶片廠中芯國際（SMIC）所製造的晶片，仍採用台積電2018年左右首創的製程，代表SMIC約落後台積電5到6年，運算能力約落後3倍。（看完整報導）
台南市政府一級主管遭投訴霸凌 調查屬實將調職
公部門職場霸凌風波延燒，台南市政府14日證實，1名一級主管涉及言語霸凌遭投訴，市府人員透露，這名主管言語霸凌有特定對象，當事人投訴後轉市府接手，調查屬實，日前決定將調職中部，但這名主管也已提出申訴。（看完整報導）
陳韻文續留統一獅簽5年約 估合約總值4500萬元
中職投手陳韻文是統一7-ELEVEn獅隊近年倚重的終結者，他於今年季後行使自由球員權利後，有4隊接觸，14日確定續留獅隊。領隊蘇泰安說，與陳韻文達成合約共識、簽5年合約，大家心情也較安定；陳韻文合約總值推估新台幣4500萬元。（看完整報導）
開箱老照片》第一屆台北國際書展開幕
民國75年，新聞局決定籌辦國際書展，以增進國內出版業者對外國出版現況的了解，尤其希望業者對著作權的認識跟上國際腳步。第一屆台北國際書展由中央圖書館策畫，共有歐、美、亞洲地區11個國家，67家出版機構參展。此後台北國際書展逐年擴大規模，成為國際文化交流的年度盛事，至113年已舉辦至32屆。至於台北書展特色之一的「國家主題館」，是到87年第六屆台北國際書展，由雙年展改為每年舉辦一次後才首度設置，並由德國擔任主題國。（看完整報導）
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- 早安世界》韓國會204票贊成通過總統彈劾案 尹錫悅即刻停職2024/12/15 07:07
- 2024/12/13 07:15
- 2024/12/12 07:08
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