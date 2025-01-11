曾文水庫滿水位持續近半年 刷新營運52年紀錄

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（中央社記者張榮祥台南11日電）南部進入枯水期，但因去年4個颱風相繼來襲，挹注灌溉用水及蓄水，全台最大水庫曾文水庫滿水位已持續近半年，刷新營運52年來紀錄。

去年7月起凱米、山陀兒、康芮及天兔接連襲台，大量挹注水庫蓄水，截至今天上午10時，曾文水庫有效蓄水量5億1023萬公噸，蓄水率100%；連通曾文水庫的烏山頭水庫，有效蓄水量6803萬公噸，蓄水率86.7%。

水利署南區水資源分署今天告訴中央社記者，自去年7月凱米颱風來襲後，曾文水庫持續滿水位，如今嘉南灌區二期稻作及秋冬雜作已供灌完成，預定今年供灌一期稻作及春季雜作，用水量約2億5000萬公噸。

南區水資源分署表示，因水庫1月用水多是工業及民生用水，曾文水庫滿水位狀態預估可持續到1月下旬農曆春節，刷新曾文水庫營運52年來紀錄。

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為何曾文水庫可持續滿水位半年，南區水資源分署認為，去年雨水豐盈，灌溉用水多靠老天賞臉就行，鮮少動用到水庫蓄水；另外，高雄旗山溪引水到南化水庫後，再送到烏山頭水庫，也挹注水庫水源，相對保留曾文水庫蓄水。

至於今年水情，南區水資源分署相當樂觀，尤其是全長約25公里曾文南化聯通管工程，串聯曾文-烏山頭水庫系統及南化水庫系統，兩水庫相互支援，穩定台南用水。（編輯：郭諭儒）1140111