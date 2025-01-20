早安世界》天氣轉乾日夜溫差仍大 24日東北季風再增強
天氣轉乾日夜溫差仍大 24日東北季風再增強
中央氣象署表示，今日受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明顯轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，穩定天氣將持續到21日。22日、23日大陸冷氣團將減弱，各地氣溫略回升，預估北部及東北部13到22度，但幅度較小，各地早晚天氣仍涼，因中層水氣通過，東半部地區及中部以北山區有零星短暫雨。24日起至25日天氣將再變化，隨東北季風再增強。（看完整報導）
藍指為民把關續審總預算 綠盼藍白傾聽民意收斂提案
立法院會今日將繼續處理114年度中央政府總預算案，國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，在野黨監督政府及預算，為人民把關是在野黨的天職，面對排山倒海的謠言，會繼續堅守崗位。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，兩天的輿論發酵與各界串連至關重要，希望藍白聽到民意反彈，收斂提案。（看完整報導）
學測自然科試題誤植日本311地震年分 大考中心交專家審查
學測自然科考試，有考生發現第15題考近百年全球前5大規模地震，日本311大地震發生年分應為2011年，試題卻誤植為2010年，在網路上引發討論。大考中心19日表示，該題將交由專家學者審慎考量，2月12日公告回覆內容。（看完整報導）
川普稱就職日將暫緩執行禁令 TikTok：正恢復在美國服務
TikTok「不賣就禁」法原本要求中國母公司字節跳動必須在19日前脫手TikTok，否則將在美國被禁，TikTok卻在18日從蘋果和Google的應用程式商店提前下架。試圖登入的用戶收到的訊息寫道：「美國已經頒布禁止TikTok的法律，很遺憾，這意味您目前無法使用TikTok。」不過，美國總統當選人川普宣布將暫緩執行熱門短影音應用程式TikTok所受禁令後，TikTok 19日表示，正在恢復對美國用戶提供服務。（看完整報導）
尹錫悅有滅證之虞裁定羈押 支持者闖法院46人被捕
韓國首爾西區地方法院19日以涉及叛亂罪和濫用職權為由，裁定羈押總統尹錫悅。數百名支持者憤怒抗議，並衝進法院大樓砸碎窗戶並破門而入，目前有46人被捕。法院聲明指出，針對尹錫悅的逮捕令，理由是擔心嫌疑人可能湮滅證據。尹錫悅目前被拘留在首爾看守所，公調處表示，已禁止尹錫悅在羈押期間與律師以外的人會面，計劃在10天後將尹錫悅移交給檢方，預計檢方將展開進一步調查，並在20天期限結束前起訴他。（看完整報導）
加薩停火協議生效 以色列軍方：首批獲釋3人質返國
以色列19日在收到哈瑪斯釋放的人質名單後，宣布加薩走廊停火協議生效，調停國卡達也證實這項協議已展開；以色列軍方隨後宣布，已接獲哈瑪斯釋放的首批3名人質，她們在以軍陪同下返回國境。根據釋放人質計畫，加薩第一階段停火，以色列將釋放超過1890名巴勒斯坦囚犯，以交換33名以色列人質。這將是長達15個月的以哈戰爭的第2次停火，這場戰爭迄今已造成5萬多人喪生，巴勒斯坦領土也在烽火中遭受嚴重破壞。當地居民聲稱以軍已停止攻擊，數以千計流離失所的民眾也重返家園。（看完整報導）
黃仁勳搭機離台結束3天旋風行程 與供應鏈齊聚宣示AI新時代
輝達執行長黃仁勳一行人19日清晨前往松山機場搭機離台。他在機場接受媒體採訪表示，5月台北國際電腦展會再來台灣，還笑著用台語說，「我該走了」。黃仁勳16日以來在台行程滿檔，與台灣重要供應鏈夥伴齊聚，他認為台灣有良好供應鏈能力、人才濟濟，輝達Blackwell平台能夠快速量產，台灣供應鏈夥伴居功厥偉。（看完整報導）
中科院：有效運用預算 創造嘉義無人機園區優勢
嘉義無人機研發產業園區的預算遭國民黨減列新台幣7625萬，遭外界議論此舉是弱化國防。中科院長李世強19日表示，園區計畫是全世界第一個企圖將技術研究與開發平台、人工智慧與監管，以地理集中形成生態系創造優勢的創新概念，雖然沒有典範可以複製依循，但可藉公共政策的理性討論，讓預算有效運用。（看完整報導）
調查：過去3個月2成台灣民眾用TikTok 44%每天看
根據財團法人台灣網路資訊中心發布的2024台灣網路報告，過去3個月有21.67%的台灣成年民眾使用過抖音/TikTok，其中約44.45%使用者每天使用抖音或TikTok。學者表示，成年人約有1/5用過TikTok，比例不低。研究團隊表示，臉書近3年使用比例逐漸向下，Instagram、抖音/Tiktok則呈現持續成長，還有Threads等新興平台異軍突起等，可以看到「社群遷徙」的現象。（看完整報導）
彰化芬園萬棵鴛鴦梅大爆發 綠繡眼穿梭宛如花鳥畫
彰化縣芬園花卉生產休憩園區擁有1萬餘棵鴛鴦梅，目前梅花大爆發約開8成，生態攝影師讚嘆眾多綠繡眼穿梭梅花間，並在枝頭上靈活躍動，像極花鳥畫。園主表示，鴛鴦梅預計春節期間就會減少，因此建議遊客賞花要趁過年前，園區也還有超過3萬棵櫻花樹現在已經含苞待放。（看完整報導）
開箱老照片》鋼琴家陳必先
陳必先1950年出生於台灣，5歲開始學習鋼琴，9歲獲准為第一位以音樂資賦優異兒童身分出國深造。陳必先的家境並不富裕，為了讓陳必先出國學習，她的父親研發出一款醫療用的生理食鹽水並取得專利，用那筆錢替她買了一張飛往德國的機票，以及一架鋼琴。陳必先多次回台舉行演奏會，對於以往辛苦的經歷，陳必先認為「那個時代，就是要追求變好，要批評自己，看看什麼東西可以更好」。（看完整報導）
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- 早安世界》天氣轉乾日夜溫差仍大 24日東北季風再增強2025/01/20 07:06
- 2025/01/19 07:28
- 2025/01/18 07:21
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