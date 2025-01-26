早安世界》寒流今襲台 除夕清晨中部以北低溫僅7至8度
寒流今襲台 除夕清晨中部以北低溫僅7至8度
中央氣象署預估26日下午寒流襲台，入夜後台南以北將下降到12至14度，中部以北3000公尺以上與北部1500公尺以上高山有機會降雪。此波寒流最低溫在28日除夕清晨，屆時中部以北、東北部低溫僅7至8度。29日初一白天有陽光，氣溫稍回升，北部達約14度至15度。（看完整報導）
川普政府公告 墨西哥灣正式改名美國灣
美國總統川普政府內政部24日表示，已正式將「墨西哥灣」改名「美國灣」，位於阿拉斯加州的北美最高峰「迪納利」也改叫「麥金里山」，並稱這些更名重申國家對保護美國遺產的承諾。墨西哥總統薛恩鮑姆日前表示，墨西哥灣名稱已獲國際公認，並開玩笑建議將北美洲更名為墨西哥美洲。（看完整報導）
美參院表決國防部長任命案 副總統投關鍵票赫格塞斯驚險過關
美國聯邦參議院24日就國防部長任命案進行表決，副總統范斯投下關鍵票，打破50票贊成、50票反對的僵局，赫格塞斯成為新防長，是美國史上第2次閣員人事任命須靠副總統出馬才過關。曾任福斯新聞台節目主持人的赫格塞斯爭議不斷，他被控性侵、酗酒及財務管理不善等，如今以1票之差驚險過關，成為新任防長。（看完整報導）
法媒：台灣大刪國防預算不合時宜 自衛決心恐遭質疑
法國世界報文章指出，台灣通過國家總預算，將行政院的提案削減6.6%，即約新台幣2075億元創新紀錄，部分項目受嚴重衝擊，特別是軍事領域。報導指出，面對中國入侵威脅在即，台灣削減國防預算的時機「不合時宜」，且國內政治無視國際脈絡，恐使國際質疑台灣自衛決心。（看完整報導）
選罷法政院提覆議 民進黨稱立院開工日處理、藍委稱會否決
立法院去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，並在24日將條文送出，行政院決定提出覆議。行政院長卓榮泰25日表示，對立法院的盜壘，已刺殺出局，盼兩院間要光明磊落。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，政院一定會在10日內送到立法院，立法院2月3日開工要覆議，全國41個選區的罷免案會送中選會。國民黨團說，行政院把覆議當家常便飯，覆議案幾乎可以確定最後一定會被立法院否決。（看完整報導）
台南東山多起地震最大規模5.7 初判為21日餘震
台南東山區25日晚間7時許連續發生2起地震，第一起為晚間7時49分規模5.7地震，另一起為晚間7時50分規模4.8地震。氣象署表示，主震為21日凌晨在台南市南化區規模4.6地震，統計至25日晚間8時51分，包含25日2起共有101個餘震，但已陸續逐漸減少。（看完整報導）
統一發票11-12月開獎 全聯花69元買便當中千萬
113年11、12月期統一發票中獎號碼出爐，特別獎號碼為13965913，200萬元特獎號碼為29892710 。統一超商開出2張千萬元特別獎發票，全聯福利中心嘉義朴子四維門市也開出1張特別獎，消費者花69元購買便當就中千萬。（看完整報導）
台中某飯店疑食物中毒14人腹痛送醫 醫：可能食物污染致急性腸胃炎
新竹某房屋仲介公司約70人，24日入住台中西屯區某飯店並用餐，25日陸續共有14人腹痛不適送醫。台中市府前往稽查，後續將依法進行處辦，若檢出病原菌將開罰送辦。醫院表示，不排除是食物污染所造成的急性腸胃炎，仍待衛生局化驗釐清。（看完整報導）
澳網女單基斯奪首座大滿貫 阻斷莎芭蓮卡三連霸
澳洲網球公開賽女單決賽25日登場，美國好手基斯以6比3、2比6、7比5擊敗白俄羅斯名將莎芭蓮卡，奪下生涯首座大滿貫賽金盃，也讓連2年奪下澳網冠軍的莎芭蓮卡無緣締造三連霸。這是基斯繼8年前的美國網球公開賽後，第2度挺進大滿貫賽決賽。首座金盃終於手到擒來，基斯激動表示「這是我期盼已久的時刻」。（看完整報導）
哈瑪斯交出4以色列女兵 200名巴勒斯坦囚犯獲釋
根據加薩停火協議，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」25日釋放被扣為人質的4名以色列女兵，以色列也釋放200名巴勒斯坦囚犯作為交換。根據法新社記者回報，載著囚犯的巴士已離開以色列監獄。（看完整報導）
開箱老照片》智慧財產局揭牌
20多年前台灣夜市常見販售盜版CD、仿冒名牌的衣物包包等小攤，當時專利商標、著作權、營業秘密及查禁仿冒業務分屬不同機關單位執掌，保護步調不一，台灣一度蒙上「海盜王國」惡名。台灣斷斷續續被列名美國特別301條款，為回應美方要求改善及保護智財權，政府1998年制定公布經濟部智慧財產局組織條例，統一事權，隔年成立智慧財產局。（看完整報導）
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- 早安世界》寒流今襲台 除夕清晨中部以北低溫僅7至8度2025/01/26 07:09
- 2025/01/25 07:10
- 2025/01/24 07:24
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