早安世界》未來一週2波冷空氣先濕後乾 14日前全台有雨
未來一週2波冷空氣先濕後乾 14日前全台有雨
中央氣象署表示，未來一週2波冷空氣影響，13日東北季風增強偏濕冷，第二波冷空氣強度有機會達大陸冷氣團等級，16日起影響至19日；預估14日前全台有雨，其中今晨各地要防大雨。（看完整報導）
公費流感疫苗增購10.5萬劑東洋得標 20日如期開打
疾管署12日表示，流感疫苗共增購10.5萬劑，將提供台灣東洋細胞培養疫苗，預計可如期20日開打，盼高風險者盡快完成接種。此案決標金額新台幣1270.5萬元，平均每劑121元。（看完整報導）
台灣燈會在桃園攻略 巨型寶可夢、進擊巨人哪裡看？小提燈怎麼領？
2025台灣燈會由桃園主辦，燈會分為雙展區，今年主燈主題為「無限樂園」，「光的遊戲場」展區與「Pokémon 寶可夢」合作，展出12公尺高超巨型卡比獸、6公尺高的巨型皮卡丘充氣偶，另取得「進擊的巨人」授權，推出「超大型巨人」大型充氣裝置。主燈展場看點是什麼？巨型寶可夢在哪拍照？蹓蹓蛇及紀念版寶可夢小提燈怎麼領？中央社帶你了解。（看完整報導）
台積電首次美國董事會達7決議 未提關稅及對美投資
在美國總統川普揚言對晶片課徵關稅當下，台積電首度赴美國亞利桑那州廠召開董事會，達成7項決議，包括核准2024年財報、第4季現金股利、員工業績獎金與酬勞、資本預算、增資子公司TSMC Global、召集股東會以及人事案，並無外界關注的擴大美國投資案。另外，台積電董事會核准2024年度員工業績獎金與酬勞（分紅），總金額新台幣1405億9256萬元，以去年底台灣員工人數約7萬人計，平均每人可得超過200萬元。（看完整報導）
財政部：普發現金不宜常態化 今年稅收應不會大幅超預算
由於113年全國總稅收以及超出預算數的金額皆寫下歷史新高，國民黨團12日表示，將促使政府啟動「還錢於民2.0」版，主張全民普發現金1萬元。財政部表示，現已成立稅收估測小組並委外研究相關估測模型，今年應不會再出現稅收實徵數大幅優於預算數的情形；同時，政府若有收支賸餘，將累計至歲計賸餘，作為未來施政融資財源，以減少債務舉借，施政宜以優先順序為考量，普發現金不宜常態化。（看完整報導）
川普揚言祭對等關稅是談判策略？目標、影響國家一次看
美國總統川普揚言將在關稅戰中開闢新的戰線，最早將在11日宣布對其他國家課徵對等關稅，稱這是「唯一公平的貿易方式」。分析人士警告，川普的新一輪攻擊將導致對印度等新興市場經濟體的關稅全面升高，且將針對歐洲聯盟的增值稅，進而加劇與歐盟的緊張關係。川普的對等關稅及其目標為何，哪些國家可能受衝擊？法新社分析帶你了解。（看完整報導）
尼坦雅胡向哈瑪斯下通牒 15日前未歸還人質將重啟戰火
以色列總理尼坦雅胡11日宣布，如果巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯沒有在15日中午前釋放人質，加薩停火協議將結束，以色列軍隊將恢復與哈瑪斯的戰鬥。歷經近16個月的戰爭後，哈瑪斯自第一階段停火協議於1月19日生效起陸續釋放人質，但10日指控以色列違反協議，表示在進一步通知前不會釋放更多人質。（看完整報導）
張顯耀涉受中國指示介選拉抬郭台銘聲勢 檢依反滲透法起訴
前立委張顯耀疑在去年總統大選前涉入中國介選案，訊後100萬元交保。橋檢12日偵結，認為張顯耀涉受中國指示，以開論壇等方式為郭台銘拉抬聲勢，依反滲透法等罪嫌起訴。（看完整報導）
劉揚偉證實與日產大股東雷諾談股權 目的是合作非併購
鴻海董事長劉揚偉12日表示，鴻海願意透過CDMS商業模式，與日產和其他日本車廠合作，他也證實鴻海與日產大股東雷諾汽車接觸，但收購股權不是主要目的，目的是合作。劉揚偉強調，鴻海集團不會進入汽車品牌。（看完整報導）
WBCQ熱身賽吳念庭高宇杰敲雙安 台灣4比3勝韓國巨人
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊12日在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊打自辦熱身賽，吳念庭單場敲出2支二壘安打，下一棒高宇杰也有2打點二壘打，終場台灣隊以4比3擊退樂天巨人。（看完整報導）
開箱老照片》電影楓葉情
1976年2月13日，由影星鄧光榮、林青霞等主演的文藝片「楓葉情」，在台北陽明山別墅拍攝內景。1970年代是台灣愛情文藝片的盛世，其中由永昇影業公司出品、白景瑞導演的「楓葉情」，請來港星鄧光榮與當時紅遍半邊天的女星林青霞主演，此片有一部分到韓國拍攝，擔任此片美術設計的王童因此片首度獲得金馬獎最佳美術設計獎肯定。（看完整報導）
Podcast》大S染疫離世 赴日就醫指南一次掌握
近日藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊時，不幸因感染流感併發肺炎離世，令民眾擔心若在日本旅遊身體不適，面對語言不通的困境及高額就診費用，該如何自救呢？本集《特派談新事》邀請中央社駐東京特派員戴雅真帶您了解赴日旅遊的就醫指南，讓您出國玩得更安心。（收聽Podcast）
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- 早安世界》未來一週2波冷空氣先濕後乾 14日前全台有雨2025/02/13 07:13
- 2025/02/12 07:15
- 2025/02/11 07:24
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